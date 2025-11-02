Sok országban életveszélyes lehet a Biblia birtoklása

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 2. 06:09

Egy friss nemzetközi kutatás szerint világszerte több mint 100 millió keresztény nem jut hozzá a Bibliához, sok esetben pedig a Szentírás birtoklása életveszélyes.

A megdöbbentő adatokat a Bible Access List első kiadása tárja elénk, amelyet több keresztény szervezet – köztük a Stiftung Bibel Liga (magyarul Biblia Liga Alapítvány - a szerk.) - közösen dolgozott ki - számolt be róla a Pro keresztény magazin.

A kutatás több mint 88 ország helyzetét vizsgálta kérdőívek, terepmegfigyelések és szakértői interjúk alapján. Az eredmény rávilágít: a Biblia hiánya és a keresztényüldözés nem különálló problémák, hanem egymást erősítő valóságok.

Lelki éhínség a 21. században

A Bible Access List társalapítója, Wybo Nicolai szerint a világban „lelki éhínség” uralkodik. Sok ember érdeklődik Isten igéje iránt, ám rengeteg akadályba ütközik: tiltások, társadalmi nyomás, vallási szélsőségesség, valamint szegénység, írástudatlanság, hiányzó fordítások és gyenge infrastruktúra gátolja őket.

„Sokan soha életükben nem láttak Bibliát a saját nyelvükön vagy megfizethető áron, és gyakran semmilyen módjuk nincs arra, hogy egyáltalán hozzájussanak”

- fogalmaz Nicolai.

A legnagyobb hiány Afrikában és Ázsiában van

A felmérés szerint Szomáliában a legnehezebb hozzáférni a Bibliához, utána Afganisztán, Jemen, Észak-Korea és Mauritánia következik. Ezekben az országokban a Biblia birtoklása akár halálos ítéletet is jelenthet.

De nemcsak a muszlim többségű vagy diktatórikus országokban súlyos a helyzet: a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Nigériában, Etiópiában és Indiában több mint 10 millió példány hiányzik. Kína az ötödik helyen áll, ahol 5–10 millió Biblia hiányzik a hívők kezéből.

„A Biblia nem magától értetődő”

A Stiftung Bibel Liga vezetője, Reinhard Knödler szerint a jelentés egyértelműen mutatja, hogy a Biblia birtoklása nem természetes dolog a világ számos részén.

„Sok ember rendkívül meghatódik, amikor először veheti kézbe saját Bibliáját”

– mondta Knödler, aki szerint a Szentírás segít az embereknek abban, hogy tudatos, érett kereszténnyé váljanak.

A szervezet több programot is működtet, köztük a Filippus-programot, amely célja, hogy a hívők ne csupán olvassák, hanem megértsék és alkalmazzák Isten igéjét. Emellett hangosbibliákkal is próbálnak segíteni azoknak, akik nem tudnak olvasni vagy nem férnek hozzá nyomtatott kiadásokhoz.

Nem logisztikai, hanem lelki válság

A kezdeményezés készítői hangsúlyozzák: a probléma nem csupán humanitárius vagy technikai jellegű, hanem mélyen lelki válság. Arra szólítják fel a világ egyházait, hogy „sürgősen közösen cselekedjenek”, mert a Szentíráshoz való hozzáférés hiánya egész közösségek lelki életét fenyegeti.

A Bible Access Initiative több keresztény szervezet együttműködésével jött létre – köztük az Open Doors International és a Digital Bible Society – azzal a céllal, hogy évente átfogó képet adjon arról, hol és milyen mértékben korlátozzák a Biblia terjesztését.

A Biblia Liga Alapítvány pedig több mint 40 országban támogatja a rászoruló gyülekezeteket bibliafordításokkal, tananyagokkal és képzésekkel. Az alapítvány az Egyesült Államokból indult, és 1996 óta Németországban is működik, Knödler vezetésével.