Labdarúgó NB I - Előzött a Vasutas
Ezúttal nem edzőmeccset játszottak a Fradi futballistái: az első perctől az utolsóig hajtották az ellenfelet és öt gólt rúgtak, igaz: az utolsót a saját hálóba. A legjobbkor győzött a Ferencváros, ugyanis ha most kikap az MTK-tól, akkor a hetedik helyre zuhan vissza, és elkezdhetett volna küzdeni a kiesés ellen. Így az ötödik helyről a negyedikre lépett előre, 3 ponttal van lemaradva a Vasutas mögött, amely a ZTE megverésével az élre került.
Az Újpest emberhátrányban nyert 3-1-re Diósgyőrben, míg a Debrecen 2-1-re győzött otthon a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójának vasárnapi játéknapján.
A lila-fehérek Bese Barnabás 52. percben kapott piros lapja miatt szinte a teljes második félidőt emberhátrányban játszották végig, de így is növelték előnyüket, s végül két góllal győztek. Damir Krznar vezetőedző együttese hatmérkőzéses nyeretlenséget zárt le.
A Debrecen a hétközi, Budapest Honvéd elleni Magyar Kupa-kiesést a Zalaegerszeg elleni 2-1-es sikerrel feledtette, s átvette a vezetést a tabellán.
Fizz Liga, 12. forduló:
Diósgyőri VTK-Újpest FC 1-3
Debreceni VSC-Zalaegerszegi TE FC 2-1
szombaton játszották:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 1-3
ETO FC Győr-Paksi FC 0-0
Ferencvárosi TC-MTK Budapest 4-1
pénteken játszották:
Kisvárda Master Good-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0
A tabella:
1. Debreceni VSC 12 6 4 2 20-15 22 pont
2. Paksi FC 12 5 6 1 26-17 21
3. Kisvárda Master Good 11 6 2 3 12-15 20
4. Ferencvárosi TC 11 5 4 2 24-12 19
5. Puskás Akadémia FC 12 5 3 4 17-17 18
6. MTK Budapest 12 5 2 5 25-22 17
7. ETO FC 11 4 5 2 21-14 17
8. Újpest FC 12 3 4 5 18-19 13
9. Diósgyőri VTK 12 2 5 5 16-24 11
10. Kolorcity Kazincbarcika SC 11 3 1 7 11-22 10
11. Zalaegerszegi TE FC 12 2 4 6 19-22 10
12. Nyíregyháza Spartacus FC 12 2 4 6 14-24 10
A 13. forduló programja:
november 8., szombat:
Újpest FC–ETO FC Győr 12.45
Az ETO a jobb csapat, győz.
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 14.45
A ZTE-nek győznie kell, noha a DVTK a vereség után hatjtani fog.
Paksi FC–Kisvárda Master Good 19.15
A Paks simén győz.
november 9., vasárnap:
MTK Budapest–Debreceni VSC 12.45
Kijózanítü lesz a Vasutasnak az MTK elleni vereség.
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 15.15
Noha Kuttor Attila jó taktikát eszel ki a Fradi elen, az üllői útiak győznek.
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC 17.30
A Spartacusnak győznie kell, és a Felcsút a mostani formájában verhető.