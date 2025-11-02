Labdarúgó NB I - Előzött a Vasutas

Szerző: MTI, Gondola

Ezúttal nem edzőmeccset játszottak a Fradi futballistái: az első perctől az utolsóig hajtották az ellenfelet és öt gólt rúgtak, igaz: az utolsót a saját hálóba. A legjobbkor győzött a Ferencváros, ugyanis ha most kikap az MTK-tól, akkor a hetedik helyre zuhan vissza, és elkezdhetett volna küzdeni a kiesés ellen. Így az ötödik helyről a negyedikre lépett előre, 3 ponttal van lemaradva a Vasutas mögött, amely a ZTE megverésével az élre került.

Az Újpest emberhátrányban nyert 3-1-re Diósgyőrben, míg a Debrecen 2-1-re győzött otthon a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A lila-fehérek Bese Barnabás 52. percben kapott piros lapja miatt szinte a teljes második félidőt emberhátrányban játszották végig, de így is növelték előnyüket, s végül két góllal győztek. Damir Krznar vezetőedző együttese hatmérkőzéses nyeretlenséget zárt le.

A Debrecen a hétközi, Budapest Honvéd elleni Magyar Kupa-kiesést a Zalaegerszeg elleni 2-1-es sikerrel feledtette, s átvette a vezetést a tabellán.

Fizz Liga, 12. forduló:

Diósgyőri VTK-Újpest FC 1-3

Debreceni VSC-Zalaegerszegi TE FC 2-1

szombaton játszották:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 1-3

ETO FC Győr-Paksi FC 0-0

Ferencvárosi TC-MTK Budapest 4-1

pénteken játszották:

Kisvárda Master Good-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0

A tabella:

1. Debreceni VSC 12 6 4 2 20-15 22 pont

2. Paksi FC 12 5 6 1 26-17 21

3. Kisvárda Master Good 11 6 2 3 12-15 20

4. Ferencvárosi TC 11 5 4 2 24-12 19

5. Puskás Akadémia FC 12 5 3 4 17-17 18

6. MTK Budapest 12 5 2 5 25-22 17

7. ETO FC 11 4 5 2 21-14 17

8. Újpest FC 12 3 4 5 18-19 13

9. Diósgyőri VTK 12 2 5 5 16-24 11

10. Kolorcity Kazincbarcika SC 11 3 1 7 11-22 10

11. Zalaegerszegi TE FC 12 2 4 6 19-22 10

12. Nyíregyháza Spartacus FC 12 2 4 6 14-24 10

A 13. forduló programja:

november 8., szombat:

Újpest FC–ETO FC Győr 12.45

Az ETO a jobb csapat, győz.

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 14.45

A ZTE-nek győznie kell, noha a DVTK a vereség után hatjtani fog.

Paksi FC–Kisvárda Master Good 19.15

A Paks simén győz.

november 9., vasárnap:

MTK Budapest–Debreceni VSC 12.45

Kijózanítü lesz a Vasutasnak az MTK elleni vereség.

Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 15.15

Noha Kuttor Attila jó taktikát eszel ki a Fradi elen, az üllői útiak győznek.

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC 17.30

A Spartacusnak győznie kell, és a Felcsút a mostani formájában verhető.