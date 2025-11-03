Minden harmadik német cég elbocsátásokat tervez 2026-ra – mélyül a gazdasági válság Németországban

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

A Német Gazdasági Intézet szerint a német gazdaság tovább gyengül: minden harmadik vállalat leépítést tervez, a beruházások is mélyponton vannak.

A német gazdaság tovább süllyed a recesszióba – derül ki a kölni Német Gazdasági Intézet ( IW ) friss konjunktúrafelméréséből. A jelentés szerint a német vállalatok harmada 2026-ban leépítéseket tervez, míg mindössze 18 százalékuk számol új munkahelyek létrehozásával.

Geopolitikai feszültségek nehezítik a helyzetet

A leginkább az ipari szektor érintett: az ottani cégek 41 százaléka készül elbocsátásokra, és csupán minden hetedik tervez bővítést. „Stellenabbau statt Wirtschaftswende – a vállalatok a geopolitikai feszültségek nyomása alatt szenvednek” – fogalmazott Michael Grömling, az IW kutatócsoport-vezetője.

A német gazdasági miniszter, Katherina Reiche (CDU) a növekedés elmaradásáért részben a félvezetők és ritkaföldfémek terén tapasztalható szállítási nehézségeket tette felelőssé.

A beruházások terén sem mutatkozik javulás: a cégek mindössze 23 százaléka növelné befektetéseit, míg 33 százalékuk csökkenteni tervezi azokat. Az IW szerint ez már az ötödik egymást követő félév, amikor negatív a vállalati beruházási kilátás.

Reformok nélkül a kormány milliárdjai sem hoznak áttörést

Grömling szerint egyre nagyobb a szakadék a gazdaságpolitikai ígéretek és a valóság között. Úgy véli, állami reformok nélkül a kormány milliárdos programjai sem hozzák meg a kívánt eredményt.

A régiók között is éles különbségek rajzolódnak ki: viszonylag kedvezőbb a helyzet Észak-Németországban és Bajorországban, ahol több vállalat számít termelésnövekedésre. Ezzel szemben az ország északkeleti részén az optimizmus alig érezhető – ott a cégek közel fele termeléscsökkenést vár.

Noha a német kormány továbbra is milliárdokat költ infrastruktúrára, klímavédelemre és honvédelemre, az ország gazdasági kilátásai továbbra is borúsak. A kabinet 2026-ra 1,3 százalékos GDP-növekedéssel számol, de a vállalatokat sújtó magas energiaárak, adók és bürokratikus terhek miatt a gazdasági fordulat egyelőre távolinak tűnik.