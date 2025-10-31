A siker fogalma már mást jelent - Cipő egykori zenésztársának őszinte vallomása a Republic örökségéről és az új kezdetekről

Szerző: Gondola

2025. október 31. 08:05

A Republic örökségét őrzi, mégis új úton jár: az elmúlásról, hitről és a zene valódi értelméről vall az Emlékszik ránk a Hold szerzője.

Melyik dalra és koncertre vagy a legbüszkébb a 2025-ös évben? Mit adott Neked ez az esztendő?

Olyat, hogy büszkeség már régen éreztem, vagy talán nem is tudom, voltam-e bármikor büszke bármire. Hálás sokkal inkább, igen. A nagy sikerélmények is már megvoltak az életemben, a múltban, nem éppen ezek pontos megismétlését üldözöm már. A siker fogalma kezd bennem eltolódni valahova egészen máshová.

Az év a szokott menetrendben telt, még mindig főállású zenész vagyok. De rendben, legyen ez akkor büszkeségem, jó lesz.

Milyen együttműködéseket tervezel 2026-ra?

Néha felmerül valaki, és valami. Van, hogy jókor és talán magyarázható okkal, és van, hogy visszafelé sem nyert értelmet az együttműködés. De aktívan csak módjával keresgélek ilyesmit, nem egyszerű számomra a „kompatibilitás” kérdése. A múltban egy magasra ívelő, de valahol eléggé zárt „ökoszisztémában” voltam a Cipő-időkben létezett Republic zenekarban. A saját világom e „képződmény” által nyert kifejeződést. És a Cipőé is bőven.

A „Republic” névvel illetett jelenségnek személyhez, lélekvilágokhoz kötött lényegisége van, nem egy „lelketlen márkanév”.

A Kék és Narancssárga Produkcióval is jelent már meg új dalod. Az idei évben vagy 2026-ban lesz ennek folytatása?

Voltak rá példák, hogy ez a zenekar játszotta már el néhány közelmúltbéli dalomat. Rendben voltak, szeretnivaló képződményekként tettem el őket. Hogy ez az együttes a múltbéli Republic dal-örökség gondozása mellett mennyire irányzékolt az új felé, abban még a jelen felé feltett kérdésre a válasz nincs itt. Nem igazán vagyok erőltető lélektípus, valamint irdatlanul hatalmas a „portéka”, amit itt még a múltból ki lehet (és kellene) pakolni. Hová „termeljünk” még ehhez hozzá? Ez itt az alapkérdés.

Miben látod a hasonlóságot az eredeti Republic együttes és a Kék és Narancssárga Produkció között? Hasonló élmény felmenni a színpadra?

A Kék és Narancssárga Produkcióra igazán inkább valamiféle „intézményként” tekintek, ahol ugyan zenészek dolgoznak, de erősen áthatja egy terv, egy vállalás a régi Republic dalok autentikus gondozására - amennyire ez lehetséges. Ezért is a névben a „produkció”.

Ha a koncertélményre gondolok, akkor az erősen a régi felé húz. Ez azért van, mert kerüljük a „mesterségest”, a művit minden tekintetben. Sokkal erősebben számít itt a hangulati-lelki interakció a közönséggel. Elementarítás és őszinteség. És a Cipő idejéből való régi Republic-ra erősen ez volt a jellemző.

Mindezeket a szándék és tendencia tekintetében említem, nem holmi összehasonlítás céljából.

A régi, akkori Republic egy soha vissza nem hozható zenekar már.

Bódi László "Cipő" idén lenne 60 éves. Sokáig szerves részei voltatok egymás életének, a kiváló közös dalokon túl barátok is voltatok. Mi zajlik a lelkedben amióta nem vele állsz a színpadon? Hogyan tudtad elfogadni az elfogadhatatlant?

Bizonyos hontalanság a lét egy látható szeletében. Ezen nincs mit elhallgatni, így van. Próbálom „belakni”, ami maradt, illetve a még ténylegesen rajtam álló tennivalóknak megfelelni.

De (sajnos) tökéletesen értem Cipőt is, miért sietett innen annyira el. Elárvult, pánikvilág ez most. A legmagasabb technológiai csúcsokkal és a legmélyebb lelki hontalansággal.

Idén februárban egy érdekes hármas együttműködésből született meg egy slágergyanús szerzemény: Kapitány Cintia "Averseslány" és Lobó-Szalóky Lázár, Dirty Slippers frontember voltak a társaid az új dalban. Milyen volt a fogadtatása az Emlékszik ránk a Hold dalnak?

Igen. Ez a dal most tényleg említésre méltó. Minden legújabb felvétel az ember „saját legszebb gyereke”- természetesen.