A szégyenről

Szerző: Molnár Judit

2025. november 3. 06:39

A sok fenyegetés, a verbális és a valóságra utaló fizikai leszámolás napi fenyegetéssé vált a túloldalon. Nem csak a jelenről, hanem a jövőről is folyton fenyegetőznek. A gyűlölet mellett újabban állandóvá vált a szégyen emlegetése, persze a nemzeti oldallal szemben. Molnár Judit véleménycikke.

A sok fenyegetés, a verbális és a valóságra utaló fizikai leszámolás napi fenyegetéssé vált a túloldalon. Nem csak a jelenről, hanem a jövőről is folyton fenyegetőznek. A gyűlölet mellett újabban állandóvá vált a szégyen emlegetése, persze a nemzeti oldallal szemben. Mi pedig, különösen a civilek, túl keveset idézzük fel az ő évtizedes, valóban szégyenteljes tevékenységüket, pláne a mostani megalázó, gyakran embertelen megszólalásaikat és tetteiket, pedig nagyon sok magyar honfitársunknak lenne mit megjegyeznie, hozzáfűznie a sok sértéshez. Most ez utóbbiakból említek meg – tiltakozásul – példákat.

Az ATV egyik műsorában, ahol két különösen irritáló személyből fröcsög az igazságtalanság és a mások lenézése, Komlódi ügyvéd például háromszor is elmondja, különböző magyarázatokkal, hogy „Orbán Viktor szégyellje magát”. Azt is mondja, hogy „a miniszterelnök édesanyja maga jelentkezett a Békemeneten a vele készült interjúra, ami előre meg volt beszélve” (holott mások hívták fel az interjúvoló figyelmét arra, hogy ez az okos, tiszta tudatú, igen jól kommunikáló hölgy, aki ilyen hazaszerető fiút nevelt, a kormányfő édesanyja). Műsorvezetői kérdésre az ügyvéd pimaszul közli, hogy „ez az interjú biztosan nem marad maradandó.” Sok-sok ember viszont úgy gondolja, hogy épp ennek az ügyvédnek kéne szégyellnie magát, mert ez a hergelő gyűlölet, ami belőle árad, még a hanghordozásban is, a rádión keresztül is kitapintható. Na meg azért is, mert azonosítja a mai oroszokat a régi szovjetekkel.

A másik Gábor, a Horn, sokunk „kedvence”, a saját állítása szerint egykori pedagógus, szintén szégyellhetné magát egyrészt az állandó hazugságai, másrészt a lehetetlen „vitakultúrája” miatt. Előbbire remek példa az egyébként nem a leglényegesebb számháború az október 23-i menetek mennyiségének megsaccolása terén („a Békemenet egy (1) km-es távolságon volt”). Súlyosabb azonban a nulla vitakészsége: a többszöri figyelmeztetés ellenére sem hallgatja meg ellenfele érveit, sőt állandóan belebeszél abba. Ez tanárként és közszereplőként egyaránt elfogadhatatlan!

Kétségtelen, hogy kényelmesebb ilyen gusztustalan hangnemben mikrofon előtt egy stúdióban okoskodni, mint például eszmetársaik EU-beli viselkedését bírálni mondjuk Ilaria Salis mentelmi jogának megmentéséért.

Végül „a” Hadházy: Közpénzből fizetünk egy olyan embert, aki a neten kinyomozza egy napszemüveg árát. Micsoda színvonal! Mit írna erről Mikszáth képviselő úr…