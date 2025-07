Július 1-től másfélszeresére emelkedik a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg-nyilatkozatot

2025. július 2. 14:05

A kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját, azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat - írta szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára.

Gerlaki Bence kiemelte, a családi adókedvezmény növelése ennek egyik fontos eleme: július 1-től élesedik a családi adókedvezmény duplázásának első lépése, így a kormány döntésének értelmében a családok az adókedvezményt 50 százalékkal magasabb összegben vehetik igénybe. Az emelés automatikusan történik, így az érintett szülők többségének nincs teendője. Új adóelőleg-nyilatkozatot csak azoknak kell benyújtaniuk, akik korábban összegszerűen, nem pedig a gyermekek száma alapján kérték a kedvezményt - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

A kormány döntésének eredményeképp július 1-től élesedik a családi adókedvezmény duplázásának első lépése: így kedvezményezett eltartottanként havonta, egy gyermek esetén maximum 15 ezer, két gyermek esetén 30 ezer, három, és minden további gyermek esetén 49 500 forint kedvezmény érvényesíthető az adóból.

További támogatás illeti meg azokat a családokat, ahol tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek - ők júliustól ezen gyermek után plusz 15 ezer forinttal magasabb kedvezményre jogosultak havonta - fűzte hozzá.

Gerlaki Bence hangsúlyozta: ahol a családban a kedvezményt nem osztják meg egymás között, hanem azt csak az anya, vagy az apa veszi igénybe, nincs további adminisztrációs teendőjük - a munkáltató 2025 júliusától automatikusan a magasabb összeget vonja le az adóalapból. Akik azonban korábban mellőzték a járulékkedvezmény érvényesítését, de most a magasabb összegű családi kedvezmény miatt mégis élni szeretnének vele, új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

Szintén nincs teendőjük azoknak a családoknak, akik a kedvezményt közösen érvényesítik és a kedvezmény megosztását a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával kérték (például egy gyermek után a feleség, két gyermek után a férj veszi igénybe a kedvezményt). Viszont, ha a kedvezmény megosztását összegszerűen kérték, akkor az emelt összegű kedvezmény teljes kihasználása érdekében az egyik félnek vagy mindkettőjüknek érdemes új adóelőleg-nyilatkozatot tenni, feltüntetve, hogy milyen összegben kívánják megosztani a kedvezményt. Ez a szabály vonatkozik a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülőkre is.

Mindkét esetben javasolt, hogy júliusban új nyilatkozatot adjanak, így a munkáltató már júliustól a megemelt összeget tudja figyelembe venni az szja-előleg megállapításánál. A kedvezmény nem veszik el akkor sem, ha valaki elfelejti év közben a nyilatkozatot benyújtani - ebben az esetben az adóbevallásban kérhető vissza az összeg - ismertette az államtitkár.

Gerlaki Bence felhívta a figyelmet a NAV honlapján elérhető Családi adókedvezmény-kalkulátorra, amely egyszerű és gyors módot kínál annak kiszámítására, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően mennyivel több pénz marad a családoknál 2026-tól.

A kormány kiemelt célja a gyermeket nevelő családok támogatása, ezért végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. A családi adókedvezmény összegét megduplázzuk: 2025. július 1-től 50, majd 2026. január 1-től újabb 50 százalékkal - fogalmazott.

Kitért arra is, hogy júliustól a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj is mentesül a személyi jövedelemadó alól. A kedvezmény kapcsán az ellátásra jogosultaknak semmilyen teendőjük nincs, hiszen az ellátást kifizető szerv azt automatikusan érvényesíteni fogja, vagyis júliusban a CSED, GYED, illetve örökbefogadói díj a 15 százalék személyi jövedelemadó levonása nélkül fog megérkezni a számlára. Ez azt jelenti, hogy az ellátások kapcsán - adó hiányában - a családi kedvezményt már nem szükséges igénybe venni, így a kedvezmény fennmaradó összegét a család másik tagja akár az adója, akár a társadalombiztosítási járuléka csökkentésére is felhasználhatja, megemelve ezzel a család nettó jövedelmét. A kedvezmények teljes összegének kihasználása érdekében ez esetben is tanácsos átgondolni, hogy szükséges-e új adóelőleg-nyilatkozatot benyújtani - figyelmeztetett.

Végezetül hozzátette: idén október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák munkajövedelmeik esetében, életkortól függetlenül teljes szja-mentességet kapnak. Jövő évtől pedig fokozatosan válnak adómentessé a kétgyermekes édesanyák, első lépésben a 40 év alattiak.



MTI