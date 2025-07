Soltész Miklós: összetartozunk a lengyel néppel

2025. július 2. 06:07

"A lengyelek minden nemes ügyben számíthatnak ránk", évtizedek, évszázadok bizonyították, hogy akárhogy is zajlik a történelem, akárhogy is "próbálnak minket szembeállítani, mi összetartozunk, és össze is fogunk tartozni" - mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a 23 évvel ezelőtt Balatonberény határában történt lengyel buszbaleset helyszínén tartott megemlékezésen kedden.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a 23 évvel ezelőtti lengyel buszbaleset áldozatainak emlékművénél Balatonberény közelében 2025. július 1-jén. MTI/Vasvári Tamás

Soltész Miklós felidézte, hogy a Medjugorjéba tartó lengyel zarándokokkal történt balesetnek 20 halálos áldozata és sok súlyos sérültje volt. Fizikailag és lelkileg is szenvedtek a túlélők, a hozzátartozóik, de azok a "hivatásrendiek" is, akik annak idején részt vettek a mentési munkákban - tette hozzá.

Felidézte az államtitkár azt is, hogy egy a busz alá szorult lengyel kisgyerekben magyarul tartotta a lelket órákon át tűzoltó, orvos, rendőr, amíg ki tudták szabadítani.

A sok szomorúságot okozó tragédiában egyfajta gondviselésnek nevezte, hogy a baleset július elsején, Semmelweis-napon történt, amikor Magyarországon a közszolgálatot ünneplik, és amikor még nagyobb hangsúlyt kap, hogy másokért tenni "szükséges és fantasztikus feladat".

Soltész Miklós megköszönte a mentésben résztvevők mellett a katolikus egyháznak, a megyei főispánnak, a környékbeli településeknek és a magyarországi lengyeleknek is, hogy évről évre elzarándokolnak a helyszínre.



Marcin Bobinski, a budapesti lengyel nagykövetség konzulja - aki a megemlékezését lengyelül kezdte, majd magyarul folytatta - a lengyel állam nevében megköszönte, hogy a baleset helyszínén, ahol ma már egy szép emlékmű áll, 23 évvel ezelőtt annyi segítséget kaptak a bajba jutott zarándokok a magyar tűzoltóktól, mentőktől, rendőröktől, orvosoktól.

A megemlékezésen koszorúkat helyeztek el az emlékműnél az államtitkárság, az önkormányzatok, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és lengyel szervezetek képviselői, majd közös imával zárult az esemény.

Az eseményen részt vett Rónayné Slaba Ewa lengyel nemzetiségi szószóló, Felföldi Maria, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke, valamint Móring József kormánybiztos is.

A bosznia-hercegovinai Medjugorjéba tartó, 51 utast szállító lengyel zarándokbusz 2002. július 1-jén fékezés nélkül hajtott be a Balatonkeresztúr és Balatonszentgyörgy közötti körforgalomba, majd felborult és a tetején állt meg. A balesetben 20 utas, köztük két gyerek vesztette életét, sokan megsérültek.

A baleset helyszínén állított emlékműhöz a Medjugorjéban található Szűzanya-szobor másolatát készítette el az eredetit megalkotó olasz család, ugyanabból a márványból.

mti