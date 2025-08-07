Uniós biztos: az izrael műveletek "nagyon hasonlítanak" a népirtásra
2025. augusztus 7. 16:07
Izrael műveletei Gázában, az éheztetés, a lakóhely elhagyásának kikényszerítése és a civil lakosság célzott meggyilkolása "nagyon hasonlítanak" a népirtáshoz - jelentette ki Teresa Ribera tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős uniós biztos a Politico című brüsszeli hírportálnak nyilatkozva csütörtökön.
Az uniós biztos hangsúlyozta, Izrael akciói egy konkrét lakosságot céloznak, akiket megölnek, vagy akik éheznek.
A gázai lakosság be van zárva, nincs otthonuk, mivel lerombolják őket, nincs élelmük, vizük és gyógyszerük, továbbá bombázásoknak és célzott támadásoknak vannak kitéve, még akkor is, amikor humanitárius segítséget próbálnak szerezni - mondta.
"Ha nem népirtásról van szó, akkor nagyon hasonlít a jelentésének kifejezésére használt definícióra" - fogalmazott.
A hírportál azt írta, Teresa Ribera szerint az Európai Uniónak meg kell vizsgálnia az Izraellel között társulási megállapodás felfüggesztésének lehetőségét, amely a felek közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolat alapját jelenti. Ennek érdekében az uniós biztos azt javasolta, hogy az Izrael elleni intézkedéseket ellenző országok tartózkodjanak az intézkedésekről szóló szavazásokon, lehetővé téve a többség számára, hogy gyorsan elfogadja őket.
"A konszenzus nem mindig az egyhangú lelkesedésről szól" - fogalmazott Ribera megjegyezve: szankciók elfogadásához egyhangúságra lenne szükség az EU-n belül. A nemzetközi közösségnek és az egyes országoknak olyan eszközöket kell találniuk, amelyek megkönnyíthetik Izrael visszatérését a nemzetközi jognak való megfeleléshez - tette hozzá.
Azzal kapcsolatban, hogy hazája, Spanyolország tavaly elismerte Palesztinát államként, Ribera azt mondta, az intézkedés önmagában nem elégséges. Az elismerést a helyes irányba tett előrelépésnek nevezte, ugyanakkor - mint kifejtette - az nem elég a béke, a stabilitás és a tisztelet megteremtéséhez. Úgy tűnik, hogy ehhez a nemzetközi közösség elszánt és hosszú távú részvételére lesz szükség - vélekedett.
Az uniós biztos szerint a politikai döntéshozatal további késlekedése nemcsak azt jelentené, hogy a palesztinok "továbbra is szenvednének és meghalnának az elviselhetetlen körülmények között", hanem az EU erkölcsi és politikai alapjait is kikezdené.
"Ez a fajta bénultság csak kiábrándultságot táplál, és táptalajt teremt a cinizmusnak és a populizmusnak. Meg kell mutatnunk, hogy Európa nemcsak intézmények összessége, hanem egy politikai és erkölcsi projekt, amely kész lépéseket tenni, ha emberéletek forognak kockán" - tette hozzá nyilatkozatában az uniós biztos.
MTI
Címkék:
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Munkásságodat a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével (2005) és Czine Mihály-díjjal (2009) ismerték el. Az utóbbi másfél évtizedben Te már odaátra gyűjtöttél érdemeket. (Korábban is azt tetted!) Rád igaz, hozzád illő igehely: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam…” (2Tim 4, 7-8)
-
Kate Forbes, Skócia keresztény hitű miniszterelnök-helyettese és a Skót Nemzeti Párt (SNP) egyik legismertebb alakja, bejelentette, hogy a jövő évi választásokon nem indul újra. Döntésének hátterében a családi életre való fókuszálás áll.
-
A magdeburgi karácsonyi vásárt ért brutális támadás elkövetője levelet küldött a Naumburgi Ügyészségnek, amelyben nyíltan dicsőíti tettét, és újabb gyilkosságokkal fenyeget. A nyolcoldalas írás a hatóságok szerint hiteles.
-
Augusztus 7. és 10. között zajlik az V. Nagy Ipoly-takarítás, ahol közel 500 önkéntes fog össze, hogy megtisztítsa az Ipoly folyót és környékét – vízen és parton, határokon innen és túl.