Azbej Tristan: eredményesek a Hungary Helps Program csádi humanitárius missziói

Szerző: MTI

2025. október 26. 18:03

Azbej Tristan a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését úgy kezdte, "közösen az emberi életekért", kézzelfogható eredményei vannak az elmúlt napokban megvalósult humanitárius misszióknak.

Eredményesek a Hungary Helps Program csádi humanitárius missziói - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára vasárnap annak kapcsán, hogy a Hungary Helps - Magyarország segít csádi tevékenysége második évéhez érkezett.

Kifejtette, életeket mentő az a tudásmegosztás, azok a triázs- és újraélesztési képzések, amelyeket magyar szakemberek ötven csádi orvosnak és ápolónak tartottak az ország fővárosában.

Az államtitkár úgy folytatta, csádi partnereikkel közösen vallják a "hal helyett hálót adni" elvet, vagyis a segélyosztás helyett fenntartható tudásátadással segítik a helyi közösségeket.

Azbej Tristan különösen örömtelinek tartja, hogy a képzés résztvevői közül tízen oktatóként adhatják tovább a megszerzett tudást.

Beszámolt a látást és életet mentő orvosi programról is. A Csád-tó térségében, ahol a humanitárius válságok különösen súlyosak, magyar és csádi szakemberek több száz ember szemészeti vizsgálatát végezték el, köztük menekültekét is - tette hozzá.

Azt írta, az időben felfedezett szembetegségek nemcsak a látást, hanem sok esetben az életet is megmenthetik. Megköszönte a Budapesti Szent Ferenc Kórház és a Baptista Szeretetszolgálat elkötelezett munkáját és szolgálatát.

Emlékeztetett arra, hogy a Hungary Helps Program 2024 elején nyitotta meg csádi irodáját.

Az iroda azóta életmentő segítséget nyújt a konfliktusok elől menekülőknek és a befogadó közösségeknek, fejleszti a menekültellátó rendszer kapacitásait, támogatást biztosít természeti és ember okozta katasztrófák után, szakképzésekkel segíti a megélhetés megteremtését, agrár- és állattenyésztési fejlesztésekkel erősíti az élelmezésbiztonságot.

"Közös célunk változatlan: életeket menteni, és hozzájárulni ahhoz, hogy a Száhel-övezet egyik utolsó stabil országában az emberek ne kényszerüljenek elhagyni otthonukat, hanem saját hazájukban építhessék jövőjüket" - fogalmazott az államtitkár.

Kép: Azbej Tristan - kdnp.hu