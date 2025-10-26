Nacsa Lőrinc: az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása

Szerző: MTI

2025. október 26. 12:34

"Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni, megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is" – fogalmazott a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, amelyről az államtitkárság közleményben tájékoztatta vasárnap az MTI-t.

A Londoni Magyar Házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte: "az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb, közös cél érdekében cselekednek. Azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, s akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számunkra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben."

"Számunkra az 1956-os forradalom hitvallásunk része, melyhez minden körülmények között hűeknek kell maradnunk. Ma is hitet kell tennünk függetlenségünk, nemzetünk és magyarságunk mellett. A szabadság ma azt is jelenti, hogy felelősséget vállalunk önmagunkért, a közösségünkért és a hazánkért. Azt jelenti, hogy nem hagyjuk, hogy elnyomjanak bennünket és azt sem hagyjuk, hogy újra idegen hatalmak alakítsák sorsunkat. Ma bennünket terhel a felelősség, hogy megakadályozzuk, hogy hazánkat ismét olyan emberek irányítsák, akik azt aprópénzért eladnák" - mondta

"Hatalmas öröm és megtiszteltetés számomra, hogy nemzetünk egyik legnagyobb hőstettéről közösen emlékezhetünk meg itt, Londonban, több száz kilométerre az anyaországtól egy olyan közösségben, amelynek nemzetmegtartó munkája példaként szolgálhat minden magyar közösség számára. Az Egyesült Királyságban élő magyarok, csakúgy, mint a diaszpóra vagy a Kárpát-medence bármely magyar közössége, ahogy az elmúlt másfél évtizedben mindvégig, úgy a jövőben is partnerként számíthat a magyar kormányra"

- mondta.

Az államtitkár közölte: "Az Országgyűlés már elfogadta a jövő évi költségvetést, így már idén novemberben meghirdetjük a diaszpóra magyar szervezetei részére a jövő évi pályázatunkat. Nem hagyjuk elveszni azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt 15 évben közösen sikerült megvalósítanunk."

A megemlékezésen Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete is beszédet mondott, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy 1956 igazi győzelme nem a harctéren, hanem az emlékezetben és a szabadság újra megszerzett mindennapjaiban él tovább.

"Sokan teszik fel a kérdést, hogyan nevezhetjük győztesnek azt a forradalmat, amelyet irtózatos túlerő levertek, és amelynek hőseinek menekülnie kellett. A válasz: azért, mert végül mégis győztünk – 1990-ben, amikor Magyarország visszaszerezte szuverenitását, és 1991. június 19-én, amikor az utolsó szovjet katona elhagyta hazánk földjét" – fogalmazott a nagykövet.

A nagykövet külön hangsúlyozta, hogy ma Londonban, a Trafalgar Square közelében, a magyar közösség saját házában, megújult színháztermében tarthatja meg az ünnepi megemlékezést. "Ez is a forradalom győzelme. Az, hogy szabadon, méltósággal, saját otthonunkban emlékezhetünk, mindannyiunk közös sikere" – tette hozzá.

Az 1956-os ünnepséget megelőzően Nacsa Lőrinc államtitkár meglátogatta a londoni Szent István-házat, ahol megbeszélést folytatott a katolikus egyesület képviselőivel, majd látogatást tett az új konzulátus épületében.

Hivatalos programja keretében találkozott a Nagy-Britanniában egyetemen tanuló magyar diákok szövetségének vezetőivel, képviselőivel, valamint meglátogatta a londoni magyar házban működő hétvégi magyar iskolát.

Borítókép: Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára - kdnp.hu