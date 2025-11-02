Szerző: MTI

2025. november 2. 11:04

"Európa lelki válsága közepette nekünk, magyaroknak különösen nagy a felelősségünk megőrizni azt, amit az ősök ránk bíztak: a hitet, a családot, a nemzeti önazonosságot" – hangoztatta az államtitkár.

Egy nép addig marad meg, amíg tudja, miben hisz, és kinek, vagy minek a szolgálatában cselekszik, ezért fontos, hogy Magyarország olyan ország maradjon, ahol a hitet nem elrejteni kell, hanem megvallani és megvédeni - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár Kiskőrösön.

Nagy János a reformáció emléknapja alkalmából az evangélikus templomban tartott istentiszteleten ünnepi köszöntőjében kiemelte, a reformáció szelleme arra hív, hogy ne féljünk képviselni és megérteni értékeinket, még akkor sem, ha a világ más irányt mutat.

Felhívta a figyelmet arra, a reformáció emléknapján mindazon lelkészekre, tanítókra, családokra emlékezünk, akik nemzedékről nemzedékre adták tovább a keresztyén hit ügyét és ezzel a magyar nemzet szellemi és lelki gyarapodását.

Elmondta, a reformáció tette a munkát hivatássá, a reformátoroknak köszönhetjük a keresztény mértékletesség újbóli elterjesztését és a reformátorok voltak azok, akik bevezették azt az elvet, amely a magunkkal szembeni kritika és a megújulás parancsát írják elő számunkra.

A reformáció számos tanítása közül kiemelkedik az, hogy az embernek jogában áll a saját útján járni, és jogában áll ezen út mellett a végsőkig kitartani, még akkor is, ha emiatt egyedül kell szembenéznie és harcra kelnie az egész világgal, éppen úgy, ahogyan azt Luther Márton tette a birodalmi gyűlésen – ismertette Nagy János.

Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy mi, magyarok, dacára annak, ami az elmúlt fél évezredben, 1526 óta történt,

"még mindig a Kárpát-medencében élünk, és végre szeretnének úgy élni, ahogy nekünk tetszik, nem mások kegyelmi kenyerén tengődni, hanem úgy, ahogy őseink éltek történelmünk ritka, nyugodtabb és fényességesebb időszakaiban."

Nagy János felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem könnyű feladat, hiszen ma különösen erős azoknak a hangja, akik megpróbálják elfeledtetni velünk, honnan jövünk és mit tartunk szentnek.

"Ismerjük a régi bölcsességet: aki nem tudja honnan jön és hová megy, azt oda vezetik, ahova akarják" – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, az ős ellenség ma sem nyugszik, és ma sem nyílt sisakos küzdelemben tör ellenünk, hanem a csalárdság fegyvereivel, békének hazudva a háborút, erkölcsi kötelességnek beállítva egész népek megbélyegzését. Deformáció helyett legyen újra reformáció! – szólított fel az államtitkár.

"Amíg lesz bátorságunk ezt kimondani, addig van esély arra is, hogy visszakapjuk a régi Európát, de ha mégsem, arra mindenképpen elegendő lesz, hogy itt, Magyarországon mi megőrizzük magunknak" – hangsúlyozta Nagy János.

A reformációi istentiszteleten igét hirdetett Pénzes Péter református lelkipásztor.

Kép: Kiskőrös, 2025. október 31. Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár ünnepi köszöntőt mond a reformáció napja alkalmából tartott istentiszteleten a kiskőrösi evangélikus templomban 2025. október 31-én. MTI/Ujvári Sándor