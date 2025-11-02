Színházi ősbemutatóval emlékeznek Klebelsberg Kuno születésének évfordulójára Szegeden

Szerző: MTI

2025. november 2. 15:07

Meghatározó szerepet játszott a kolozsvári egyetem Szegedre kerülésében, a Dóm tér, valamint az egyetemi és klinikai épületek létrehozásában, a város tudományos és kulturális életének fellendítésében.

Csíkos Csaba Magyarul álmodni című drámájának ősbemutatójával emlékeznek Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulójára Szegeden, a darabot felolvasószínházi előadáson láthatja a közönség a Reök-palotában november 13-án - tájékoztatta Kertész Lilla, a Regionális Összművészeti Központ sajtóreferense az MTI-t.

A közlemény szerint a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kulturális Irodája a Klebelsberg-évforduló alkalmából drámapályázatot hirdetett, amelynek győztes pályaművét Csíkos Csaba, az SZTE Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára írta; a bemutatóban dramaturgként Varsányi Anna működött közre.

A díjnyertes dráma cselekményének idején Klebelsberg Kuno már vallás- és oktatásügyi miniszter volt.

Kiemelten fontos volt számára az analfabetizmus felszámolása, a helyi tudásbázis kiépítése. Tevékenysége, öröksége révén tudott a magyar oktatás, tudomány nemzetközi szintre fejlődni a 20. században - közölték.

A Szegedi Nemzeti Színház drámatagozatának színészeivel színre vitt produkciót Barnák László főigazgató rendezi.

A készülő előadás lényege nem a teljes korhűségre törekvés, sokkal inkább a politikusra jellemző gondolatiság megragadása: Klebelsberg Kuno meggyőződése volt, hogy az oktatás, a tudomány akkor emelhető méltó rangra, ha olyan nemzetközileg elismert tudósok vezetik az új egyetemet, akik emelik színvonalát, odavonzzák a diákokat, irányt mutatnak.

Így esett a választás Szent-Györgyi Albertre, akit Cambridge-ből hívtak haza az orvos-vegytani tanszék élére. Ennek előkészületeiről, a két nagy formátumú alak szellemi találkozásáról, a sport és a színház szeretetéről is jól ismert Szent-Györgyi nevével is fémjelzett szegedi virágkor kezdeteiről szól az előadás - írták.

Kép: A kultúrférfiú a szőke Tisza városában - wikipedia