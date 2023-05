A magyar jobboldalnak önmagán túlmutató ereje van

Szánthó Miklós szerint mindenhol érzik - és sok esetben szenvedik is -, hogy a woke, az eltörlés kultúrája, a politikai korrektség, a genderideológia, "nevezzük akárhogy ezt az elmebajt", ugyanazt a teremtett rendet és józan észt veszi célba, és igyekszik, ahogy divatosan mondják, "dekonstruálni".

2023. május 1. 12:58

Magyar­országnak, a magyar jobboldalnak önmagán, az ország formális méretén jóval túlmutató ereje van - nyilatkozta az Alapjogokért Központ főigazgatója a május 4-5-én megrendezendő CPAC Magyarország konferencia (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) kapcsán a mandiner.hu-n megjelent interjúban.

Fontos politikai képesség a stratégiai nyugalom, és legalább ilyen fontos a geostratégiai ügyesség: hogy egy országnak legyen geopolitikai elképzelése regionális, de akár globális szerepéről is - tette hozzá Szánthó Miklós.



"Úgy kell megvalósítani szuverenitásunkat, hogy közben globális együttműködéseket építünk" - fogalmazott a főigazgató a CPAC szerepéről szólva, megjegyezve azt is: "önmagunk dicsérete van annyira fontos, hogy azt nem bízhatjuk másra".



Számos CPAC volt a múlt évben, de "a magyarországi az egyedüli európai CPAC, az egyedüli kontinentális hub, ami idevonzza Budapestre a világ jelentős jobboldali szereplőit" - mondta.



Egyre több konzervatív szereplő érti meg világszerte, hogy nem szabad a liberálisok szabályai szerint játszanunk. Az egyik ilyen meghaladandó "szabály", hogy a nemzeti erők fogalmilag képtelenek nemzetközi együttműködésre - fejtette ki Szánthó Miklós.



A valóság az, hogy az Isten, haza, család hármas egysége mint civilizációs alap közös a Potomactól a Dunáig, ráadásul éppen ezt az alapot éri többdimenziós támadás a progresszív baloldal részéről - mondta. És egyfajta bumeránghatásként ez az, ami segíti az összemozgást: egyáltalán nem véletlen, hogy a washingtoni, tokiói, mexikóvárosi vagy épp Sao Paulo-i CPAC-eken a család, a gyermekvédelem volt az egyik kiemelt téma - részletezte Szánthó Milós.



A főigazgató szerint mindenhol érzik - és sok esetben szenvedik is -, hogy a woke, az eltörlés kultúrája, a politikai korrektség, a genderideológia, "nevezzük akárhogy ezt az elmebajt", ugyanazt a teremtett rendet és józan észt veszi célba, és igyekszik, ahogy divatosan mondják, "dekonstruálni". A planetáris támadásra pedig szintén hasonló szintű koordinációval adhatunk választ. És ennek nem egyedüli, de jelentős szimbóluma a CPAC - mondta.



Szánthó Miklós szerint geopolitikailag nehezen túlértékelhető ügy Ukrajna integritásának megőrzése, vagy az, hogy ez a régió ne éljen újra az orosz fenyegetettség árnyékában. "De például milyen Nyugatot szeretnénk kínálni Kijevnek alternatívaként? Egy olyat, ahol levetetik a keresztet a falról, ahol hirtelen fellángolásokat leszámítva szemétdombra valónak tartják a nemzeti identitást, ahol el akarják törölni a történelmet, és ahol hivatalosan azt sem szabad tudni, hogy valaki fiú-e vagy lány" - tette fel a kérdést a főigazgató.



Nagyon leegyszerűsítve: a háború előbb vagy utóbb, így vagy úgy véget fog érni, de azok a kérdések, amelyekről beszélünk, akkor is itt lesznek velünk, és az azokra adott válaszok sokkal hosszabb távon fogják meghatározni a politikai realitásokat - fejtette ki Szánthó Miklós.



Hozzátette: a CPAC Magyarország májusi konferenciájára két hivatalban lévő miniszterelnök, két volt miniszterelnök, négy pártelnök, két kongresszusi képviselő, két amerikai tagállami miniszter, volt és leendő szenátorok érkeznek, valamint számtalan képviselő Európából, politikusok, újságírók Dél-Amerikától Izraelig.

MTI