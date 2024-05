Magyar győzelem a hazai futballban

2024. május 18. 22:30

A kupagyőztes paksi csapat ünnepel a trófeával a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében játszott Paksi FC - Ferencvárosi TC mérkőzés utáni eredményhirdetésen a Puskás Arénában 2024. május 15-én. A Paks hosszabbításban 2-0-ra legyőzte a bajnok Ferencvárost. MTI/Illyés Tibor

A csak magyar játékosokat pályára küldő, magyar edzővel irányított Paks szerezte meg az ezüstérmet az NB I-ben a most zárult bajnoki idényben. Ugyanez a csapat verte meg néhány nappal korábban a többszörös költségvetéssel működő, idegen légiósokkal és idegen edzői stábbal erősített Ferencvárost, és lett kupagyőztes a Puskás Arénában.

Ez két olyan tény, amelyet nem lehet legyintéssel elintézni.

Azaz el kell gondolkoznia a hazai labdarúgást irányító agytrösztnek azon, hogy mennyire érdemes a futballra fordítható pénzt olyan idegen játékosoknak adni, akiket idehaza is legyőz a tisztán magyar klub. Érdemes-e idegen edzőket hatalmas pénzért szerződtetni, amikor magyar edző felülmúlja őket?

A magyar bajnokság csapatai nullának számítanak a nemzetközi mezőnyben.

Igen, a Ferencváros még Rebrov irányításával a Bajnokok Ligája csoportkörébe került, majd később kétszer is megérte a tavaszt a nemzetközi kupamezőny alsóbb szintjein, noha mindkétszer kettős vereséggel esett ki ezekről az alsóbb szintekről is.

Az FTC-n kívül azonban nincs komolyan vehető magyarországi csapat.

Igen, magyarországi és nem magyar, mert az itthoni csapatok drágán megvett közepes légiósokkal vannak tele. Nagy pénzt kapnak ezek a közepes idegenek azért, hogy itthon üres stadionok előtt erőlködjenek, majd a nemzetközi összecsapásokon azonnal kiessenek. És ez már évtizedek óta jellemző.

A Paks megtette, amit kellett: megnyerte a kupát és megszerezte az ezüstérmet.

Ezzel két tényt felmutatott. Tény, hogy magyar csapat is képes felülmúlni idegenekkel teletűzdelt gárdákat. Tény, hogy magyar edző is diadalmaskodhat idegenből hozott, agyonfizetett trénereken. Ez két olyan tény, amelyet a pályán elért eredményekkel mutatott fel az atomváros.

Tudjuk azonban, hogy ezeknek a tényeknek a labdarúgás irányítóira semmilyen hatásuk nem lesz.

A következő idényekben is üres stadionok előtt zajlanak majd olyan összecsapások, amelyek bizonyos sportteljesítményt igényelnek ugyan, de futballnak nem nevezhetők. Futballt akkor fogunk majd látni, amikor a most nemzetközi porondra jutó négy csapat külföldi együttesekkel találkozik: utóbbiak majd bemutatják a hazai stadionokban is a futballt.

És kiejtik a közepes légiósokkal teletűzdelt itthoni gárdákat.

Természetesen szurkolunk a magyarországi csapatoknak. A Fradi jusson be a BL-csoportkörbe, és onnan is lépjen tovább. A Paks ne érje be az itthoni – fényes – sikerrel, hanem váljon komoly csapatták, és az El-ben érje meg a tavaszt. A Felcsút szakítson az eddigi hagyománnyal, és ne essen ki már az első körben jelentéktelen baltikumi csapatok ellen, hanem verekedje be magát a Konferencia-liga elitjébe.

És nagy tér nyílik a Fehérvár előtt.

Ennek lengyel-svéd edzője ne azon siránkozzon, hogy nem adtak meg csapatának egy lesgólt. A gyönyörű új fehérvári stadionban ugyanis nem akkor lesz az általa vágyott teltház, ha a csapat az utolsó pillanatban szerzett lesgóllal megveri a Diósgyőrt. És megszerzi a harmadik helyet a teljesen jelentéktelen magyar bajnokságban. Hanem akkor, amikor nyugat-európai kupacsapatokat ver meg sorozatban, és jut előre, akár döntőbe például a Konferencia-ligában.

Annak, hogy a magyar bajnokságban egy csapat a harmadik vagy a negyedik, a jelentősége nulla.

Jelentősége annak van, hogy ezzel a negyedik helyezéssel is jogot szerzett a nemzetközi kupaszereplésre. És íme, itt van a lehetőség a lengyel-svéd edző előtt. Jusson be a Konferencia-liga csoportkörébe, és vigye csapatát az egyenes kieséses szakaszban tovább. Már a jövő tavasszal telt ház lesz a Sóstói Stadionban, még Diósgyőrből is érkeznek nézők.

Ezért kapja hatalmas fizetését a lengyel-svéd edző.

Ezért húznak busás jövedelmet a Fehérvár légiós futballistái. Nem a Diósgyőrt kell kínkeservesen legyőzni utolsó pillanatban szerzett lesgóllal. Ezzel nem töltik meg a stadiont.

Ellenkező esetben az idegen edzőknek és légiósoknak adott magyar pénzt magyar játékosoknak és magyar edzőknek kell adni. Ennek bizonyságát a Paks szolgáltatja pályán elért eredménnyel.

Jó bajnokság, jó válogatott.

Régi mondás ez, és módosult is, hiszen válogatottunk gerincét a Bundesliga, a Premier League magyar futballistái adják. Mindamellett a magyar bajnokságnak a magyar válogatottat, és nem az üres lelátókat kell szolgálnia.

A Paks ezt kupagyőzelemmel és ezüstéremmel jól érthetően üzente.

Molnár Pál



