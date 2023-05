A megújult szigetvári Zrínyi-vár

A Zrínyi Miklós és mártírtársai 1566-os, törökök elleni hősi helytállásáról ismertté vált vár az - országosan 18 kastély és 12 vár fejlesztésével járó - Nemzeti kastély- és várprogram részeként, a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program 2,063 milliárd forintos támogatásával újult meg.

2023. május 19. 15:02

Salamon Ferenc várkapitány felmutatja a szigetvári Zrínyi-vár kulcsát a felújított vár ünnepélyes átadásán Szigetváron 2023. május 19-én. A Dél-Dunántúl turisztikai régió egyik meghatározó műemléke a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, összesen csaknem 2 milliárd forintból újult meg. A 2016-ban nemzeti emlékhellyé nyilvánított vár kétszintes kazamata tereiben állandó és időszaki kiállításokat hoztak létre, várfalsétány épült, megújult a recepció, és a várat körülvevő, nyolc hektáros várpark. MTI/Ruprech Judit

Átadták pénteken a megújult szigetvári Zrínyi-várat, amelyen több mint kétmilliárd forintos turisztikai fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt három évben.

A Dél-Dunántúl egyik legmeghatározóbb - a 2016 óta a Nemzeti emlékhely címet viselő, idén pedig az Év emlékhelye díjat kiérdemlő - műemlékén elvégzett fejlesztések részeként új - egész évben látogatható - attrakciókkal bővült a létesítmény, megújult a várkert, a várfalsétány, különleges, interaktív kiállítás létesült. A korábban használaton kívüli kazamata épületébe új múzeumi funkciókat telepítettek.



Farsang Csaba, a fejlesztéseket irányító Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) ügyvezetőigazgató-helyettese a pénteki rendezvényen azt mondta: küldetésük a kezelésükben lévő műemlékek turisztikai célpontokként, közösségi helyekként való működtetése, bevételtermeléssel is együtt járó hasznosítása, ami egyben javítja a vidéken élő emberek életminőségét.



Reményét fejezte ki, hogy a Dél-Dunántúlon jelentős turisztikai célpontként a Zrínyi-várba sok magyar és külföldi turista érkezik majd, ami fellendíti a térség idegenforgalmát is.



Nagy Csaba (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője kiemelte: rendkívül intenzív és szerteágazó munka eredményeként új fejezet nyílhat a szigetvári vár történetében.



A képviselő rámutatott: Szigetváron a gyógyfürdő és a vár komplex turisztikai csomagot kínál a városba érkezőknek, éppen ezért e létesítmények további folyamatos fejlesztése napirenden marad.



Vass Péter, Szigetvár polgármestere arról szólt, hogy négy különböző projekt kapcsolódott a vár fejlesztéséhez az elmúlt tíz évben: látogatóközpont épült, megújultak a sétautak, az utcabútorok, a vár mellett lévő tó, a kazamatasor, új kiállítótér, vendéglátóhely és konferenciaterem jött létre. Ezekkel a fejlesztésekkel garantálható a műemlék jövője.



A város és a térség további turisztikai fejlesztését szolgálja, ha a jövőben a helyi gyógyfürdő fejlesztése is megvalósul, hozzá kapcsolódóan négycsillagos szálloda épül, továbbá a település megközelíthetősége is javul az M60-as autópálya meghosszabbításával - fejezte ki reményét városvezető.

MTI