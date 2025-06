Egyetlen alkalommal lesz látható Haydn Armida című operája

2025. június 19. 05:06

Első és egyetlen alkalommal, június 21-én láthatja a közönség Joseph Haydn legtöbbet játszott és legtöbbre tartott operáját, az Armidát Budapesten, az Eiffel Műhelyházban - közölte a Magyar Állami Operaház kedden az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a Marton Éva Nemzetközi Opera Stúdió és a San Diegó-i Opera Neo fiatal énekeseinek közreműködésével, Almási-Tóth András rendezésében megvalósuló kortárs produkció egy hónappal később Amerikában is vendégszerepel majd. Az előadás során a Magyar Állami Operaház Zenekarát Kozma Péter dirigálja.

A keresztes háborúk idején játszódó előadás a pogány varázslónő, Armida párkapcsolati drámáját, egy szakítás történetét mutatja be mai keretek között. Armida elcsábítja a keresztes lovagokat, így térítve el őket Jeruzsálem elfoglalásától. Bűvköréből a legnagyobb keresztény hős, Rinaldo sem menekül, akibe még Armida is beleszeret. Rinaldót két barátja, Ubaldo és Clotarco igyekszik feloldozni Armida bűbája alól, sikerükhöz azonban fájdalommal teli, rögös út vezet - foglalták össze a mű cselekményét a közleményben.

Felidézték, hogy a művet, amely 58 előadásával a hercegi udvar legsikeresebbnek operájának bizonyult, 1784-ben mutatták be Esterházán. A szerző maga is ezzel a zenés színpadi művével volt a leginkább elégedett - írták.

Armida történetét Torquato Tasso 16. századi itáliai költő A megszabadított Jeruzsálem című eposza nyomán Monteverdi, Lully, Händel, Vivaldi, Gluck, Salieri is feldolgozta operaként, illetve Rossini és Dvořák is írt a témában zenés színpadi művet. Haydn a művében Armida és Rinaldo elválására helyezte a hangsúlyt, ezért az Operaház és a San Diegó-i Opera Neo koprodukciójának alkotói is a szakítás történetére koncentráltak - olvasható a sajtóanyagban.

Az előadásban a San Diegó-i Opera Neo fiatal művészei közül Emily Helenbrook (Armida), Katherine Malone (Zelmira) és Tyrese Byrd (Ubaldo), míg a Marton Éva Nemzetközi Opera Stúdió tehetségei közül Pál Botond (Rinaldo), Balázs Norbert (Idreno) és Ortan Vivienne (Clotarco) vesz részt az előadásban.

A darabot Almási-Tóth András, az Opera Stúdió művészeti vezetője rendezi, a jelmezeket Márton Richárd tervezi, a színpadi tér pedig Izsák Lili díszletelemeinek felhasználásával készült el. Az előadás koreográfusa Lázár Eszter, a darabot felvezető, amerikai független filmeket idéző bejátszást és az előadás vizuális elemeit pedig Czeglédi Zsombor készítette.

A tájékoztató szerint a produkció az Eiffel Műhelyházbéli bemutatót követően július 18-án és 19-én a UC San Diego Park & Market rendezvényközpontban lesz látható.

mti