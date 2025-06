A klímavédelem árnyékos oldala

2025. június 15. 08:09

woodly

A klímavédelem célja megakadályozni az éghajlat megváltozását, maradjon az éghajlat örökre ugyanolyan, mint most, kerül, amibe kerül. Ennek érdekében meg kell akadályozni a levegő széndioxid tartalmának a növekedését, mivel állítólag ez okozza a veszélyes melegedést. A közeledő „klímakatasztrófa” elhárítása érdekében a soha meg nem valósítható célkitűzés a tökéletes „dekarbonizáció”, vagyis a „nettó zérus emisszió”. Ez azt jelenti, hogy az emberi tevékenység csak annyi széndioxidot bocsáthat ki, amennyit a levegőből kivon. Ez pedig úgy érhető el, hogy a villamosenergia-igényt nagyrészt szél- és naperőművekkel kell megtermelni, a közlekedést pedig át kell állítani bioüzemanyag-, hidrogén- vagy villamoshajtásra, és minél több erdőt kell telepíteni.

A klímavédelem nem független a környezet és a természetvédelemtől, amelynek az alapelveit a Római Klub fogalmazta meg több mint fél évszázaddal ezelőtt. Eszerint meg kell állítani a folyamatot, ahogyan a termelés, a fogyasztás, és a GDP folyamatos növelésének bűvöletében élő, növekvő létszámú emberiség kifosztja a természet erőforrásait, miközben mérgező anyagokkal árasztja el a környezetet, szennyezve a levegőt, a talajt, az élővizeket, ezeken keresztül az élelmiszereket és a takarmányokat is. Ráadásul egyre terjed a tervezett elavulás gyakorlata, az, hogy a gyártók szándékosan lerövidítik a műszaki termékek élettartamát, és olyan megoldásokat alkalmaznak, amelyek lehetetlenné teszik a házilagos javítást.

És itt jön azután egy nagy hazugság, az hogy ha „védjük” az éghajlatot, akkor a környezetet is védjük, és viszont.

Ezért sokan fákat ültetnek, összeszedik a szemetet az erdőben, összegyűjtik a használt műanyag kupakokat, nem használnak műanyag csomagolást, őstermelőtől vásárolnak, nem járnak autóval, vegán ételeket esznek, és még sorolhatnánk. Ezek a tevékenységek hasznosak, de ilyen módszerekkel nem lehet megállítani az éghajlat évmilliók óta tartó szakadatlan változását, amely mögött hatalmas természeti erők állnak.

Vajon hogyan sikerülhetett elhitetni sok millió emberrel azt, hogy a klímavédelem és a környezetvédelem ugyanazt jelenti?

A tömegmanipuláció olyan szaktudomány, amelyet például titkos ügynökök kiképzésére szolgáló speciális tanfolyamokon lehet csak elsajátítani.

A fontosabb módszertani alapelvek a következők:

Logikus, racionális, természettudományos érvekkel az embereket csak olyasmiről lehet meggyőzni, amit már tudnak, vagy legalább sejtik. Egyéb esetben minden próbálkozás kontra-produktív, pszichológiai ellenállást vált ki, a „célszemély” ellenérveket keres, és a korábbi hite, meggyőződése tovább erősödik.

Az emberi döntések meghatározó tényezői: vágyak, félelmek, aggodalmak, indulatok, szenvedélyek, ezekre kell hatni.

Minden felnőttben, a háttérben ott lappang a gyermekkori ÉN-je, amely érzelmi hatásokra aktiválódik, és fontos célpontja lehet a propagandának.

A propaganda irányítója nem követheti el a végzetes hibát, hogy maga is elhiszi a saját propagandáját.

További részletek itt:

http://www.realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=8249

https://tollesigazsag.hu/2025/05/17/dr-hejjas-istvan-konyvismerteto/

Kérdés ezek után, hogyan lehet ez ellen védekezni, hogyan lehet leleplezni egy nyilvánvaló hazugságot. Egy hazugság nyilvános leleplezése ugyanis csak akkor lehet hatásos, ha az üzenet

nagyon sok emberhez eljut,

könnyen megérthető,

van érzelmi töltése.

Ehhez pedig jelentős médiaháttér szükséges. Más szóval:

Mindig annak lesz igaza, aki a médiát birtokolja.

Lássunk ezek után néhány példát hazug propagandákra.

A világsajtót is bejárta a hír, hogy a tudósok 97%-os konszenzusos többsége szerint a klímaváltozást az ember okozza azzal, hogy túl sok széndioxidot bocsátunk ki, nem szabad ezért hinni az akadékoskodó 3% törpe kisebbségnek. Ennek azonban ellentmond néhány tény:

31847 amerikai tudós javasolta, hogy az USA lépjen ki a klímaegyezményből, mert a széndioxid nem okoz klímaváltozást, nem káros anyag, és ha több a széndioxid, az jót tesz a növényeknek és az élővilágnak. A petíció szövege és az aláíró tudósok névsora itt olvasható:

http://www.petitionproject.org/

Hasonló nyilatkozatot tett a Clintel alapítvány, közel 2000 tudós, közöttük két Nobel díjas fizikus aláírásával. A deklaráció szövege és az aláíró tudósok névsora itt olvasható:

https://clintel.org/wp-content/uploads/2025/01/WCD-250123.pdf

Hasonlóan nyilatkozott a Professzorok Batthyány Köre Energia Munkacsoportja is, az állásfoglalás szövege és az aláíró tudósok névsora itt olvasható:

https://pbk.info.hu/energia-munkacsoportunk-nyilatkozata/

Ha összeszámoljuk az Interneten hozzáférhető ilyen és hasonló nyilatkozatokat, legalább 50 ezer név szerint azonosítható tudós szerint a hivatalos klíma elmélet tudományosan megalapozatlan. Ha pedig ez jelenti a 3% törpe kisebbséget, akkor a 97% konszenzusos többség létszáma legalább másfél millió. Vajon kik lehetnek? Vajon miért vonultak illegalitásba? Minimum egy több százezres névsor közzététele legalábbis indokolt lehetne. További részletek itt:

https://klimarealista.hu/az-egesz-vilagot-felrevezeto-97/

Vegyünk példaként egy másik jellemző példát, ez pedig a „jegesmedve biznisz”.

A klímaváltozás veszélyeinek hangsúlyozására éveken keresztül érzelmekre ható propaganda kampány folyt az olvadó sarkvidéki jégmezőkről, amely miatt veszélyben van a jegesmedvék élőhelye.

A valóság azonban az, hogy a jegesmedve, a sarkvidék csúcsragadozója, nem a vízen úszó jégmezőkön él, ahol nincs táplálék, és nincs fedett menedékhely sem a számára. Legnagyobb élőhelyük Kanadában, a Churchill-folyó bal partján a torkolathoz közel található, szemben az ugyancsak Churchill nevű várossal, ahová a jegesmedvék a folyón átkelve időnként megjelennek a városban is, élelem után kutatva, kukákat felborogatva. A jegesmedve kitűnően és gyorsan úszik. Legkedveltebb tápláléka a fóka, amelyre a tavaszi olvadás idején úszó jégtáblákról vadászik. Az úszó jégtábláról fókára vadászó jegesmedvét lehet azután lefényképezni, és propaganda célra felhasználni.

Mivel a jegesmedvék alaposan megritkították a fókaállományt, 2015-ben még rendeztek luxus jegesmedve vadászatokat, amelyekből jelentős bevétel is származott, és a szükséges mértékben csökkentette a jegesmedve állományt. A zöldek tiltakozása miatt azonban a helyzet megváltozott, a vadászatot megszüntették, a városba betévedő medvéket most elfogják, és visszaszállítják az eredeti élőhelyükre. Természetesen a vadászatot reklámozó internetes hirdetményeket törölték, és a vonatkozó honlapokat is megszüntették. További nagy átverés füstölgő kémények, sőt vízgőzt kibocsátó hűtőtornyok lefényképezése, lehetőleg ellenfényben, hogy az „emisszió” minél sötétebben látszódjon. Azt azonban elfelejtik megmondani, hogy amit látunk, az nem széndioxid, hiszen a széndioxid színtelen szagtalan, láthatatlan gáz, akárcsak a tiszta levegő.

Megtévesztő az a propaganda is, amely szerint a trópusi őserdők képezik a Föld „tüdejét”, mert kivonják a széndioxidot a levegőből. A hasonlat azonban sántít, hiszen az igazi tüdő oxigént fogyaszt, és széndioxidot bocsát ki. Az érintetlen erdők dekarbonizációs teljesítménye pedig meglehetősen csekély. A kiöregedő fák kidőlnek, talajszinten elkorhadnak, és a bennük felhalmozódott szén nagy része széndioxid és metán formájában visszajut a levegőbe. Ha a fákat nem hagynák elkorhadni, hanem kivágnák, és belőlük építőanyagot, papírt, cellulózt, és egyéb termékeket készítenének, a bennük felhalmozódott szén tényleg tartósan lekötődhetne.

Megtévesztő a melegedés veszélyeiről szóló propaganda is az iparosodás kezdete óta bekövetkezett másfél fokos átlaghőmérséklet emelkedésre hivatkozva.

Az iparosodás kezdete az 1600-1700-as években volt. Ez volt az elmúlt 10 ezer év leghidegebb időszaka, amikor legalább 2 fokkal volt hidegebb, mint a 10 ezer éves átlag. És ehhez képest van most másfél fokkal melegebb. A bronzkorban és a római meleg korban pedig olyan meleg volt, hogy az Alpokban elolvadtak a gleccserek.

Ezért kelhetett át Hannibál lombos fák és zöld mezők között az Alpokon.

Azt is érdemes tudni, hogy ha az átlaghőmérséklet emelkedik, akkor nem mindenütt azonos a melegedés. A forró égövekben például alig változik a hőmérséklet, amely azonban a sarkok felé haladva egyre jelentősebb, olyannyira, hogy a sarkkörökön túl akár 10 fokos hőmérséklet emelkedés is felléphet, és a korábban megszokott mínusz 40 fok helyett pl. „csak” mínusz 30 fokos lesz a hideg. Ilyen hőmérséklet változásokból jöhet ki például egy átlagos 2 fokos melegedés! Ugyancsak megtévesztő a híresztelés, amely szerint növekszik az éghajlatváltozásnak köszönhető időjárási rendellenességek miatti halálesetek száma. Az időjárási rendellenességek gyakorisága azonban a valóságban nem változott, miközben a védekezés sokat javult. Egy amerikai felmérés szerint 1920-ban a világon ilyen okokra visszavezethető halálesetek száma megközelítette a fél milliót, és ez a szám 2020-ban már a 10 ezret sem érte el. Diagramokkal szemléltetett további részletek itt találhatók:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162520304157

Megtévesztő az a propaganda is, hogy a széndioxid szennyezi a levegőt. A széndioxid a levegő természetes komponense, akárcsak az oxigén. A földi életben az oxigén és a széndioxid biológiai körforgása zajlik. A növények széndioxidot fogyasztanak, és oxigént termelnek, az ember és az állatok pedig oxigént fogyasztanak, és széndioxidot termelnek. Ha kevesebb lenne a levegőben a széndioxid, amely most is mindössze csak kb. 0,04%, a hegyekben az erdőhatár alacsonyabbra tolódna, csökkenne a megművelhető földterület, és romlanának a mezőgazdasági terméshozamok. Nem véletlen, hogy az üvegházas növénytermesztésben egyre többen használnak széndioxid fejlesztő generátorokat, amelyek segítségével megduplázható a terméshozam. További részletek itt:

https://babylon-grow.eu/szen-dioxid-co2-i-44.html

Kérdés, vajon mi a valódi célja a klímakatasztrófával való ijesztgetésnek, és a széndioxid elleni világméretű kampánynak.

A gyakorlati energiapolitikai és közlekedéspolitikai intézkedések hatására ugyanis biztosan nem fog csökkenni sem a levegő széndioxid tartalma, sem pedig a mesterséges emisszió. Az alkalmazott módszerekkel legfeljebb azt lehet elérni, hogy egyre bizonytalanabbá és egyre drágábbá válik az emberiség energia ellátása.

Ha a propagandacsinálók komolyan gondolnák a nettó zérus emissziót, szélturbinák és naperőművek helyett tömegesen kellene építeni atomerőműveket és ahol csak lehet vízerőműveket. De nem ezt teszik.

Szigorúan betartják a szabályt, amely szerint soha nem szabad elhinni a saját propagandánkat.

A lehetséges válasz a tervezett elavulással lehet kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a gyártók szándékosan lerövidítik a műszaki termékek élettartamát, és olyan konstrukciókat alkalmaznak, amelyek lehetetlenné teszik a házilagos javítást, ezzel növelve a termelés és fogyasztás volumenét. Csakhogy ez ellen a zöldek folyton tiltakoznak. Ki kellett találni valamit, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon. Ennek egyik módszere lehet a termelés és a gazdaság „zöldítése”, azzal a furfanggal, hogy zöldnek minősítjük a klímavédelmet is, összemosva ezt a fogalmat az egyébként fontos és hasznos környezetvédelemmel.

A megoldás pedig az lehet, hogy a tervezett elavulás gyakorlatát meg kell valósítani a klímavédelemben is. Ennek egyik módja az, hogy a klímabarát műszaki eszközöket is rendszeresen le kell selejtezni, és le kell cserélni még klímabarátabb műszaki eszközökre.

És ez vonatkozik a klímabarát megújuló villamos erőművekre is, és a hatalmas tömegben gyártott ugyancsak klímabarát akkumulátorokra, amelyeket főleg a villanyautókhoz és az időjárásfüggő zöld erőművek áramtermelésének átmeneti tárolásához kellene használni.

És akkor a tervezett elavulás különösebb műszaki intézkedések nélkül megvalósul. Az akkumulátorok 5-7 év alatt tönkremennek, a klímabarát szél és naperőművek üzemképes élettartama is legfeljebb 15-20 év, szemben a 3-4-szer hosszabb élettartamú „hagyományos” erőművekkel.

A vezető politikusok persze maguk is tudják, hogy nincs szó klímakatasztrófáról.

A cél a termelés és a fogyasztás szakadatlan növekedése, különben jön a tömeges munkanélküliség, és a világválság. Ahogyan George W. Bush megfogalmazta: „A növekedés a haladás kulcsa a környezetvédelem terén, így születnek a tiszta technológiák.” További részletek itt olvashatók:

https://tollesigazsag.hu/2025/02/12/dr-tech-hejjas-istvan-a-tervezett-elavulas-es-az-eghajlat-megmento-ipar/

És ebben a projektben az egész média kollektívan részt vesz. Nem véletlen, hogy ma már minden TV-s időjárás-jelentés nélkülözhetetlen tartozéka a szélerőművek népszerűsítése, enélkül alighanem megcsappanna a szponzori támogatás.

Dr. Héjjas István környezetvédő

tollesigazsag.hu