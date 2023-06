Wintemantel: Mondja el az igazat Karácsony Gergely!

Ne nézze hülyének az embereket - szólította fel a főpolgármestert Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője szerdán a Fővárosi Közgyűlésben.

2023. június 28. 13:57

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője napirend előtt szólal fel a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2023. június 28-án. MTI/Illyés Tibor

Mondja el az igazat Karácsony Gergely az általa alapított 99 Mozgalom félmilliárdos támogatásáról, és ne nézze hülyének az embereket - szólította fel a főpolgármestert Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője szerdán a Fővárosi Közgyűlésben.

Wintermantel Zsolt napirend előtti felszólalásában arra kérte Karácsony Gergelyt, ne nézze hülyének a budapestieket, a magyar választókat és a közgyűlés tagjait, hiszen biztos benne, hogy a főpolgármester sem hiszi el amit mond, miszerint félmilliárd forint mikroadományokból gyűlt össze. A mikroadomány sztorit élő ember nem veszi be - mondta a kormánypárti politikus.



Wintermantel Zsolt hangsúlyozta: Karácsony Gergelynek illene őszintén válaszolnia. Nem lenne egyszerűbb tisztességesen bevallani, hogy Soros György és a magyarországi belpolitikába külföldről beavatkozni kívánó erők pénzét használták a választások során - vetette fel a frakcióvezető.



A politikus azt mondta Karácsony Gergelynek, ha nincsen takargatnivaló, akkor javasolja egy vizsgálóbizottság felállítását, amely tisztházhatja a magyarázatát.



Wintermantel Zsolt kifejtette, érti, hogy válaszolni kellett a titkosítás feloldása után kiderült súlyos állításokra, hogy hogyan került 500 millió forint a 99 Mozgalomhoz, de tudják, hogy a Facebook-posztját nem Karácsony Gergely írta, hanem Gál J. Zoltánon keresztül Gyurcsány Ferenc diktálta.



Szerinte első olvasatra Karácsony Gergely sem akarta ezt ebben a formában megjelentetni, de a kényszer nagy úr, Gyurcsány Ferenc meg még nagyobb úr, és "ki akarna még egy nyilvános lecseszést", így jött ezzel "a szánalmas történettel". A mozgalomnak soha nem is volt irodája, és azt állítják, hogy több mint 500 millió forintnyi készpénzt zárt adománygyűjtő ládákban szedték össze - tette hozzá Wintermantel Zsolt.



Felvetette azt is, mennyire életszerű, hogy mikroadományozók a támogatás 80 százalékát külföldi valutában adják.



Wintermantel Zsolt szerint megannyi a megválaszolatlan kérdés van az ügyben, köztük az: Karácsony Gergely mivel magyarázza azt, hogy az előválasztásra szánt támogatások közül az utolsó három, 130 milliós támogatás a választások után érkezett meg; valamint Karácsony Gergelynek mennyi szerepe volt abban, hogy a visszalépését követően több mint 600 millió forint értékében kapott megrendelést a 99 Mozgalomtól a Dataadat Kft.



Karácsony Gergely a Wintermantel Zsolt által elmondottakra reagálva arról beszélt: a ülés napirendjén számos fontos ügy szerepel, és számos kritikát kapott a Fidesz-KDNP frakciótól, hogy nem veszi komolyan a főpolgármesteri feladatait, valamint minden mással foglalkozik. Ehhez képest az elmúlt hónapokban semmilyen olyan témát nem hoznak szóba a kormánypártiak, ami Budapest jövőjét illetően élet-halál kérdése - jelentette ki.



Karácsony Gergely szerint a kormánypártiak ingerküszöbét nem érte el az, hogy Budapest nem tudja kigazdálkodni azt a tizenkétszeresére emelt elvonást, ami a nyakukba szakadt, továbbá nem érte el az ingerküszöbüket az sem, hogy Budapest az egyetlen település az országban, amely nem kapott rezsikompenzációt.



A Fidesz-KDNP frakciójának ingerküszöbét az sem lépte át, hogy az atlétikai világbajnokság kapcsán a főváros és a kormány közötti megállapodást a kabinet "nyilvánvalóan megszegi" - mondta.



Karácsony Gergely közölte, a mozgalmára vonatkozó dokumentumrészletet olvasta, és abban semmilyen megállapítást nem tesznek azzal kapcsolatban, hogy mi a finanszírozás formája és, hogy ez a finanszírozás törvénytelen lenne.



Ha a titkosszolgálat nem tudott feltárni ilyeneket, akkor erre egy fővárosi viszgálóbizottságnak "sem lenne sansza", és nem is lesz ilyen vizsgálóbizottság - jelentette ki.



Karácsony Gergely úgy fogalmazott: "az önök képében Budapest egy olyan hely, ahol stadionok vannak, kínai vegyianyag-raktárak, és kormányzati reprezentációs intézmények a várban, de hogy lakik itt másfél millió ember, akinek van egy élete, amit szeretne jobb minőségben tölteni, ez az önök ingerküszöbét nem éri el".



A főpolgármester szerint azt a pénzt, amelyet a kampány céljára összegyűjtöttek, csak rájuk és a Megafonra a kormányoldal nagyjából egy hét alatt elkölti. Arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy legyen egy titkosszolgálati vizsgálat arról: az ülésteremben jelenlévő "Fidesz-trollokat" ki finanszírozza.



Karácsony Gergely szólt arról is, kedden jelent meg egy cikk, amely szerint a kormány hosszas előkészítés után szeptemberben szeretne a kínai partnereivel egy soroksári veszélyes vegyianyag-raktárról szóló megállapodást megkötni. Nincs okunk kételkedni abban hogy ez igaz - jelentette ki a főpolgármester.



Kiemelte: kötelességük a rendelkezésükre álló eszközöket használniuk ahhoz, hogy megakadályozzák a beruházást.

