A hazaszeretet győzelme volt a nándorfehérvári diadal

2023. július 22. 14:19

Simicskó István – magyarnemzet

A keresztény hit és a hazaszeretet győzelme volt a nándorfehérvári diadal, amelynek hatására a déli harangszó is megszólal a keresztény világban - hangsúlyozta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szombaton Szegeden, a XVIII. Nándorfehérvári emléknapok megnyitóján.

Simicskó István elmondta, a történelmi helyzetek mindig "meghozzák és kitermelik" a magyarság legjavát. Így történt ez Nándorfehérvárnál is, amikor a magyarok győzelmet arattak az akkori világ legerősebb hadseregével szemben - tette hozzá.



Ismertette: annak ellenére, hogy a nemzetközi környezet nem volt túl kedvező - "Európa egymással hadakozott", miközben az iszlám civilizációból érkeztek csapatok százezrével a Balkán térségébe, és veszélyeztették Európát, a keresztény civilizációt -, 1456. július 22-én a magyar hadsereg hetven évre megállította az oszmán törekvéseket. A magyar királyság volt az akkori keresztény Európa védőbástyája - húzta alá Simicskó István.



Kiemelte: ha erős királyság van, ha erős államban élhetünk, ha a hitünk erős, a kereszténység megtartó erejét átérezzük, akkor képesek vagyunk ilyen diadalra, ilyen helytállásra.



Azt mondta, minden civilizációnak, amelyet emberek hoztak létre a vallás az alapja. Ha a vallási talapzatot nem erősítik meg a benne élők, akkor előbb-utóbb a hanyatlás útját fogja járni és lejtőre kerül az adott civilizáció - fűzte hozzá.



"Ezt érezzük és ezt látjuk most Brüsszel migránspolitikájában, a háború megítélésében és sok minden másban is" - hangoztatta Simicskó István.



Hozzátette: az Európai Unió jelenleg az önfeladás útját járja, azok a vezetők, akik Brüsszelben döntéseket hoznak, nem tudják vagy nem akarják megújítani a kereszténységet.



"Az iszlám civilizáció növekvő fázisban van, a kereszténység pedig nem tud megújulni, ezért kellene a józan észnek és a bölcsességnek visszatérnie az európai politikába" - jelentette ki a KDNP frakcióvezetője.



Simicskó István beszédében II. János Pál pápát is idézte, aki úgy fogalmazott, az európai kereszténység akkor tud ismét megújulni, megerősödni, hogy ha mindkét tüdőlebenyével lélegzik: a keleti, ortodox kereszténységgel, és a nyugati kereszténység egyetemességével is.

mti