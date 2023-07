Von der Leyen kamarillapolitikát folytat

A bizottsági elnök több biztost is magára haragított azzal, hogy akár a saját portfóliójukba tartozó kérdésekben is a fejük felett, tanácsadói szűk körére hallgatva döntött.

2023. július 25.

2023. július 25. 14:46

Egyelőre nagy csend övezi Ursula von der Leyen esetleges újraindulását az Európai Bizottság vezetői tisztségéért, egyes biztosai azonban máris kifelé kacsintgatnak, nem utolsósorban von der Leyen sajátos vezetési stílusának eredményeképp.

Az Európai Uniónak talán még soha nem volt akkora szüksége az erős és stabil vezetésre, mint most, amikor az inflációs nyomás, a migráció és a háború egyszerre sújtja a kontinenst. Azonban egyre kétségesebb, hogy Ursula von der Leyen a megfelelő személy arra, hogy átvezesse az uniót a többszörös válságon, írja a Politico hírportál.

A jelek szerint ezt a saját emberei is így érzik, Marija Gabriel bolgár innovációs biztos például már el is hagyta a süllyedő hajót, hogy csatlakozzon a bolgár koalícióhoz. A bizottság alelnökei közül Frans Timmermanns a holland politikába térne vissza, Margrethe Vestager pedig az Európai Befektetési Bank év végén megüresedő vezetői posztjára vetett szemet. Ez utóbbit Von der Leyen sem hagyta szó nélkül, meglehetősen hűvös hangvételű levélben figyelmeztette a dán biztost, hogy kerülje az érdekütközést.

Valószínűleg Von der Leyen vezetési stílusa is közrejátszott abban, hogy nem igazán tűnik egységesnek az EU vezető testülete. Egyes név nélkül nyilatkozó bennfentesek szerint a bizottsági elnök több biztost is magára haragított azzal, hogy akár a saját portfóliójukba tartozó kérdésekben is a fejük felett, tanácsadói szűk körére hallgatva döntött. Ezen felül nem sikerült egységbe kovácsolnia a „csapatát”, és olyan irányt mutatni nekik, amit követhetnek.

Itt ütközött ki az a probléma, hogy korábban nem volt miniszterelnök. Bárki, aki már vezetett kormányt, tudja, hogy az embereket magával kell vinnie – konzultálni kell, engedményeket kell tenni – mondta el a portálnak egy név nélkül nyilatkozó bizottsági tisztviselő.

Az európai parlamenti képviselők újabb ötéves megbízatásra való megválasztása szűk egy év múlva esedékes, Ursula von der Leyen pedig továbbra sem nyilatkozott arról, hogy belevágna-e egy újabb ciklusba, bár a német kormány támogatná ebben.

Az is lehetséges persze, hogy Von der Leyen maga is kifelé kacsintgat a brüsszeli buborékból. Felröppentek például olyan hírek, hogy Jens Stoltenberg többször meghosszabbított mandátumának 2024. októberi lejáratakor a NATO élére kerülne, bár egyes hírek szerint Joe Biden amerikai elnök nem támogatja a volt német hadügyminiszter jelölését.

A NATO főtitkári posztja hagyományosan európai tisztség, ahová az Észak-atlanti Szerződés Szervezete jellemzően korábbi védelmi minisztereket, külügyminisztereket és kormányfőket javasol, leginkább Nyugat- és Észak-Európából, a széleskörű elfogadás és a jó nemzetközi kapcsolatok miatt.

Noha Von der Leyen a szempontok közül soknak megfelel, korábban heves bírálatok érték – bizottsági munkája mellett – védelmi miniszterségét is, hiszen – mint arra a is rámutat – nem tudott változtatni a rosszul felszerelt és alulfinanszírozott német hadseregen, írja a The Times.

9GAG (NRF: NATO Response Force – NATO reagáló erők)

A lap példaként említi, hogy 2014-ben egy NATO-gyakorlat során a német katonák kénytelenek voltak nehéz géppuskák helyett fekete festésű seprűnyelet használni néhány páncélozott járművükön, mert nem volt elegendő felszerelésük.

