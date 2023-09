Jordan Peterson is üzent az Orbán-interjú kapcsán

A kanadai pszichológus is a magyar kormány családpolitikáját méltatja bejegyzésében.

2023. szeptember 3. 07:49

A kormányfő a tudóssal a Karmelitában – mandiner

Tucker Carlson Orbán Viktorral készített interjúja nagy érdeklődést váltott ki itthon és a tengerentúlón is. Rengeteg pozitív reakció érkezett a fél órás beszélgetésre, Elon Musk sem ment el szó nélkül a hallottak mellett.

Ezúttal Jordan B. Peterson is kifejezte elismerését. A kanadai klinikai pszichológus, a Torontói Egyetem pszichológus professzora már korábban járt hazánkban, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) társszervezésében május 9-én előadást tartott a Papp László Budapest Sportarénában.

Egy X-bejegyzésben osztotta meg gondolatait a pszichológus, melyben a magyar kormány családpolitikáját méltatja: „A magyarok családpolitikája rendkívül lenyűgöző”.

Posztjában kiemelte a négy gyermekes anyukák élethosszig járó adómentességét, a nők részvételének növelését a munkaerőpiacon, a válások és az abortuszok csökkenését. Végül Novák Katalin köztársasági elnöknek is üzent, „tűzharcosnak” nevezte bejegyzésében. „The Hungarians have an extremely impressive family policy."

mandiner.hu