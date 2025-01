A platószónok szellemi összeomlása

A Magyar Péter féle hazugságcunami része annak az agresszív és provokatív stratégiának, amely kezdetektől fogva jellemzi őt, s amely alkalmassá teszi arra, hogy az Orbán ellenes Manfred Weber a kegyeibe fogadja – leplezi le a szélsőséget Bánó Attila.

2025. január 1. 23:41

Elég volt a háborús uszításból – hangoztatta a magyar kormányra utalva újévi monológjában az agyhalottak pártjának elnöke. A hisztériakeltésről Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, a magyar kormány az ukrajnai háború kezdetétől, egyedül Európában a békét követeli. Ha valaki ezt a kabinetet háborús uszítással vádolja, az vagy meghibbant, vagy egy sátáni propagandaközpont bomlasztó javaslatát vette át, vagy van egy harmadik lehetőség is: mi az?

− A Tisza párt elnökének számos megnyilvánulása − normális ember számára − logikailag követhetetlen. A jelenlegi kormányzattal szemben megfogalmazott bírálatai alapján az az érzésünk támad, hogy teljesen elszakadt a valóságtól, felépített magában egy hamis és torz világképet, s ennek nyomán mindent fordítva lát. A nemzeti érdekeket szolgáló kormány szerinte nemzetáruló, a békepárti politika háborús uszítás, a jóléti, a gazdaságerősítő intézkedések hatástalanok, mi vagyunk Európa legszegényebb országa, a közpénzek eltűnnek a korrupció mocsarában és a határon túli nemzettestvéreinkkel sem törődünk.

Ilyen és ezekhez hasonló megállapítások hangzottak el Magyar Péter szájából, s aki valamelyest ismeri a hazai viszonyokat – bel- és külpolitika, intézményrendszer, életszínvonal, sajtó- és szólásszabadság stb. −, az pontosan tudja, hogy ez a politikai uborkafára felkapaszkodott figura elkoptatott baloldali rágalmakat hangoztat. Ezek mögött nincs, vagy csak hellyel-közzel akad igazságtartalom − az is csak azért, mert nem létezik olyan rendszer, amelynek ne lennének gyenge pontjai.

A Tisza párt elnökének az az állítása, miszerint mi lennénk a legszegényebb ország az unióban, például orbitális hazugság. Huszonhét tagországból a tizenharmadik helyen állunk úgy, hogy az elmúlt évtizedben jobban teljesítettünk az uniós átlagnál. A Magyar Péter féle hazugságcunami része annak az agresszív és provokatív stratégiának, amely kezdetektől fogva jellemzi őt, s amely alkalmassá teszi arra, hogy az Orbán ellenes Manfred Weber a kegyeibe fogadja.

Nem tudom, hogy meghibbant-e ez a politikai kalandor, netán kívülről irányítják, vagy másról van szó? Amit tudok: többektől hallottam, hogy ő egy beteg ember, s ezt magam is elképzelhetőnek tartom.

– „Mi magyarok túllépünk a ránk erőltetett gyűlöleten és megosztottságon és megmutatjuk, hogy a szeretet erősebb, mint a gyűlölet” - mondta az a figura, aki titokban hangfelvételt készített a feleségével folytatott beszélgetéséről, platóra állva rikácsolt a templomból kijövő hívek előtt, mostani hőbörgésében is fenyegetőzik, mondván: „minden bűnöst felelősségre fognak vonni". Elképzelhető-e, hogy ez a szerzet nem kér a brüsszeli mentelmi jogból, és vállalja a felelősségre vonást a legfelsőbb ügyészség által ellene megfogalmazott vád esetében?

− Kizártnak tartom, hogy a balliberális héják által irányított brüsszeli központ felfüggesztené Magyar Péter mentelmi jogát. Arrafelé nem szokás az igazságszolgáltatás kezére adni baloldali haramiákat. Ő maga eddig sem adta jelét, hogy vállalná a felelősséget a kifogásolható cselekményeiért, így erre egyelőre nem számíthatunk. Egyébként ügyesen tesz elterelő hadmozdulatokat, amennyiben meghökkentő javaslatokkal igyekszik elvonni a figyelmet saját hibáiról és ostobaságairól.

Újévi üzenetében példátlanul rossz kormányzásról beszélt, s arcátlanul, az egész ország nevében kijelentette, hogy a kormánynak „nem adunk több esélyt”. Ezután előrehozott választást követelt, amivel kapcsolatban egyes balos elemzők arra a zseniális következtetésre jutottak, hogy ez tulajdonképpen a Fidesznek állna érdekében, mert ezzel megakadályozhatná saját további népszerűségvesztését. Nos, az efféle „elemzések” látványosan bizonyítják, hogy Magyar Péter, ez a sok szempontból szalonképtelen ember mekkora hátszelet élvez azok részéről, akik mindenáron felszínen akarják tartani.

Az igazság ugyanis az, hogy egyre kevesebben hisznek a manipulált közvélemény kutatásoknak. Magyar Péter baklövései, hazudozásai nem népszerűek, és éppen neki lenne szüksége az előrehozott választásokra, mert 2026-ra annyira leapad a támogatottsága, hogy le is húzhatja a rolót. Magyarországon a politikai színjáték és szemfényvesztés nem téveszti meg a választók józan többségét, ezért a baloldali hatalomszerzési kísérletek bukásra vannak ítélve.

Bánó Attila – archív



– Ez a páciens olyan országot akar létrehozni, „amelyre a külhoni magyar testvéreink továbbra is számíthatnak". Külhoni magyarjaink hallatlan mértékben elismerik a mai kormány nemzetvédő lépéseit, 1920 óta ilyen magyarpárti politika még nem volt. A páciensnek azonban szövetségese az a hazugságrém, aki a 2004. december 5-ei népszavazás előtt harsány indulatkeltéssel kirekesztette nemzettársainkat. Miért tudjuk, hogy ez a páciens még ennél is nagyobbakat fog hazudni?

− Bármire képes a hatalom megkaparintása érdekében. Amikor szeretetről, összefogásról prédikál, azonnal eszünkbe jutnak azok a botrányos tettei, amelyek e magasztos célokkal éppen ellentétesek. A brüsszeli támogatókat nem zavarja, ha egy mindenre kapható, gátlástalan törtetőt kell hatalomra segíteni. Az ukrajnai háború kapcsán az ottani nácikat is a keblükre ölelték, csak hogy megvédelmezzék a nem létező ukrán demokráciát.

Magyar Péter elkötelezte magát a globalista erők oldalán, ezért továbbra is hazudozni fog, mert bármit megengedhet magának. Jobb életet, igazságot ígér, de ne feledjük, hogyan jártak a 12. kerület polgárai, akik a Kétfarkú Kutyapárt ígéreteiben bíztak. Most döbbennek rá, hogy alkalmatlan emberek kezébe adták az egykor tekintélyes budai kerület irányítását, pedig korábban ingyen sört és örök életet ígértek nekik.

Molnár Pál

gondola