KDNP: Magyarország a magyaroké

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy ugyanannyi migráns érkezik a magyar határhoz is, mint a nagy figyelmet kiváltó Lampedusa szigetére. A különbség, hogy Magyarország nem engedi be az ide érkezőket.

2023. szeptember 26. 14:22

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. szeptember 26-án. MTI/Kovács Attila

Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európai nemzeteké és polgároké - mondta Vejkey Imre (KDNP), aki arra emlékeztetett: Magyarország nyolc éve zárta le határait az illegális migráció előtt.

De amíg mi megvédtük az európaiakat is a migránsoktól, addig az akkori német kancellár migránsok százezreit csábította Európába - emlékeztetett.



Bírálta az Európai Bizottság jelenlegi elnökét és vezetését, mert szerinte lemondtak a keresztény értékekről, annak ellenére, hogy "tagállamok sora tiltakozik eszement politikájukkal szemben".



Kijelentette: a Brüsszel-Strasbourg-Soros-tengely kötelező migránskvóta elfogadását erőlteti, sőt, már migránsgettók létrehozására is köteleznének bennünket.



Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy ugyanannyi migráns érkezik a magyar határhoz is, mint a nagy figyelmet kiváltó Lampedusa szigetére. A különbség, hogy Magyarország nem engedi be az ide érkezőket.



Az államtitkár minden brüsszeli vezetőt invitált, hogy lássa, hogyan kell megvédeni a határt. A megoldás szerinte a kerítés.



Közölte: aki szabadon beengedi a migránsokat, az az embercsempészek oldalára áll. Emlékeztetett: több ország is határellenőrzés bevezetésén gondolkodik. De rámutatott arra is, hogy akik Szerbián gyalogolnak végig, azok már jártak az unió területén, így ha lenne külső határvédelem, egyetlen migráns sem lenne Szerbiában.

MTI