Könyvvel és filmmel köszöntik Rákosi Gyulát

"Hetven éve hajthatatlanul, konokul és kérlelhetetlenül hűséges a Ferencvároshoz, pedig a hűséget betartani végtelenül nehéz" - utalt Kubatov arra, hogy Rákosi Gyula a Ferencváros 124 éves fennállásának több mint felében a klubot szolgálta.

2023. szeptember 26. 15:21

A balösszekötő – fradi.hu

A Ferencváros Torna Club többek között időszaki kiállítással és a róla szóló könyvvel köszöntötte kedden Rákosi Gyulát, aki október 9-én ünnepli 85. születésnapját.

"Nehéz beszélni olyan emberről, aki nem szereti, ha dicsérik" - kezdte az ünnepelt méltatását Kubatov Gábor klubelnök. "Ha egyetlen mondattal kellene jellemeznem, akkor ezt mondanám: határ a csillagos ég, vagy azon is túl".



A sportvezető hangsúlyozta, hogy Rákosi Gyula "nagyon magas morális mércét" állított fel, azt pedig betartotta és betartatta.



"Hetven éve hajthatatlanul, konokul és kérlelhetetlenül hűséges a Ferencvároshoz, pedig a hűséget betartani végtelenül nehéz" - utalt Kubatov arra, hogy Rákosi Gyula a Ferencváros 124 éves fennállásának több mint felében a klubot szolgálta.



"Köszönöm ezt a szép napot, álmomban sem gondoltam volna" - nyilatkozott meghatottan a 41-szeres válogatott futballista, aki szeretett klubjáról elmondta, minden szakosztály egyre jobban teljesít az elmúlt években, a labdarúgócsapat kapcsán pedig arról beszélt, nagy öröm neki, hogy ott van a csúcson évek óta. Egyúttal azt kívánta, hogy összejöjjön olyan nemzetközi siker, mint nekik 1965-ben, a Vásárvárosok Kupájának elhódítása.



Az Európa-bajnoki és olimpiai bronzérmes sportember életét 261 oldalon dolgozza fel a 2500 példányban megjelenő, "70 évem a Fradiban" című könyv, melyet 6900 forintért lehet megvásárolni. A Czégány Pál által írt könyvet, amely a Magyar Sportújságírók Szövetsége Nagy Béla-programja segítségével jelent meg, bemutatják a Millenárison sorra kerülő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, ahol Rákosi Gyula szombaton 11 órától dedikál.



Tobak Csaba, a Fradi Múzeum vezetője jelezte, ez lesz az intézmény 11. időszaki kiállítása, de az első, hogy a főszereplő is köztük van. Hozzátette, az életben nincsenek véletlenek, ugyanis 1960-ban Rákosi Gyula a 11-es mezszámban debütált a magyar válogatottban. A tárlat Rákosi Gyula 58 sportrelikviáján és a hozzájuk fűzött gondolatain keresztül mutatja be a pályafutását.



Rákosi Gyula páratlan pályafutása és életműve előtt az FTC egy hetvenperces dokumentumfilmmel is tiszteleg, melyet a 85. születésnapján mutat majd be.



Rákosi Gyula négyszer lett bajnok, kétszer kupagyőztes a Ferencvárossal, tagja volt az 1965-ben VVK-győztes és 1968-ban VVK-döntős együttesnek is. A magyar válogatottal két világbajnokságon szerepelt, 1960-ban olimpiai, 1964-ben Eb-bronzérmet nyert.

MTI