Karácsony botránya Gyurcsánynak jó

Már olyan alapvető kérdésekben is szemrebbenés nélkül hazudik, mint például hogy miért közlekedik autóval az autómentes hétvégén. De ennél sokkal súlyosabb az a finanszírozási botrány, amelyről hónapok óta nem tud kézzelfogható magyarázatot adni a főpolgármester, és amely miatt még balliberális véleményformálók is felháborodottságuknak adtak hangot.

2023. szeptember 28. 09:00

Deák Dániel – XXI. Század Intézet

Nem telik el hét, hogy Karácsony Gergely ne bukjon le ismét valamivel, amiben nem mond igazat. Már olyan alapvető kérdésekben is szemrebbenés nélkül hazudik, mint például hogy miért közlekedik autóval az autómentes hétvégén. De ennél sokkal súlyosabb az a finanszírozási botrány, amelyről hónapok óta nem tud kézzelfogható magyarázatot adni a főpolgármester, és amely miatt még balliberális véleményformálók is felháborodottságuknak adtak hangot. Gyurcsány Ferenc ínyére lehet ez az egész történet: Karácsony Gergely pozíciói gyengülnek az ilyen botrányok hatására, így még kisebb lesz a mozgástere, míg a DK tovább erősítheti pozícióit.

Karácsony Gergely sosem volt az igazmondás bajnoka.

A közelmúltból talán a legemlékezetesebb történet az angol tudásával és nyelvvizsgájával kapcsolatos tortúra volt. Kiderült, hogy a főpolgármesternek nincsen államilag elismert nyelvvizsgája, és az is egyértelművé vált, hogy nem beszél idegen nyelveken. Ennek ellenére a főpolgármester kötötte az ebet a karóhoz és mindenféle magyarázattal állt elő, egy interjúban még azt is állította, hogy ő „hiperpasszív” angolt beszél. Ahelyett, hogy férfia­san bevallotta volna az igazat, egy ilyen egyszerű kérdésben is heteken, sőt hónapokon keresztül állított valótlanságot és süllyedt el az egyre mélyülő hazugságspirálban. Kísértetiesen hasonló történet volt a napokban, amikor az autómentes hétvégén egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért érkezett autóval, amire azt válaszolta, hogy azért, mert még több programja is van az adott napon. Miután követték, hamar kiderült, hogy még ebben sem mondott igazat, valójában hazament az autóval. Akit ilyen pitiáner dolgokban is folyamatosan hazugságon kapnak, attól ne lepődjünk meg, hogy ennél sokkal fajsúlyosabb kérdésekben is szemrebbenés nélkül állít valótlanságot.

Az angolnyelv-tudásnál és az autós közlekedésénél jóval fontosabb kérdés az a finanszírozási botrány, ami lassan már egy éve lengi körbe a balliberális oldalt. Márki-Zay Péter bukott baloldali miniszterelnök-jelölt szólta el magát egy műsorban, hogy jelentős összegeket kaptak az Amerikai Egyesült Államokból, de Karácsony Gergellyel kapcsolatban is ő mondta először azt, hogy a főpolgármester előválasztási kampánya nagyjából ötszázmillió forintba került.

Karácsony Gergely először azt állította, hogy egyáltalán nincs pénz a balliberális oldal kampányában.

Sőt azt is hozzátette, hogy ha lenne külföldi pénz, az komoly baj lenne.

Rövid időn belül kiderült, hogy ez az állítás sem igaz, ugyanis csak az eddigi ismereteink szerint jóval négymilliárd forint feletti összeg érkezett külföldről, az ő kampányában is valahonnan megjelent az a bizonyos félmilliárd forint.

Miután mindez kiderült, jött a mikroadományok meséje.

Miszerint emberek ezrei, sőt tízezrei dobták össze nekik ezt a több milliárd forintot.

Persze ezzel kapcsolatosan sem kellett sokáig várni: hamar kiderült, hogy szó sem volt mikroadományozókról, a többmilliárdos kampánytámogatást tizenegy tételben utalták nekik, ami jóval kétszázmillió forint feletti összeget jelent „adományozóként”.

A saját 506 milliója ügyében Karácsony ezután arról beszélt, hogy adományládákban vagy ahogy fogalmazott: „ládikákban” gyűlt össze ez a sok pénz.

Már amikor erről beszélt, akkor sejteni lehetett, hogy újabb hazugságról van szó.

De az OTP feljelentése minden kétséget eloszlatott: Karácsony Gergely ismét hazudott.

A hitelintézet belső vizsgálata ugyanis megállapította, hogy nem adománygyűjtésből származtak ezek a pénzek, a frissen nyomtatott, egymás utáni sorszámú euróbankjegyek kötegelve érkeztek a bankba, nem pedig összegyűrve, kis címletekben, ahogyan az egy adománygyűjtés után elvárható lenne. Egyébként önmagában az is jól példázza, hogy Karácsony Gergely adománygyűjtő ládákról szóló meséje egyáltalán nem felel meg a valóságnak, hogy a botrány kirobbanása óta egyetlen egy fényképet sem mutatott egy ilyen ládáról. Márpedig, ha lett volna ilyen, akkor biztosan készült volna róla fényképes bizonyíték is.

Gyurcsányéknál még nincs napirenden a főpolgármester-választás, de Karácsonnyal azért minden nap beszélnek

A volt miniszterelnök szerint tisztességesen fognak eljárni a kérdésben, és nem fognak csalódást okozni a jelöltjükkel.

A hazugságon és a különféle pénzösszegeken túl érdemes kitérni magára a külföldi finanszírozásra. Sokan mondják ugyanis, hogy a politikához pénz kell, így nem meglepő, hogy a balliberális oldalon csak úgy repkednek a milliárdok. Ennél azonban többről van szó.

A külföldi finanszírozás nemzetbiztonsági kockázat.

Egyes amerikai üzletemberek – lásd Soros György – azért fizetnek a magyarországi balliberális politikusoknak, hogy rajtuk keresztül avatkozzanak be a magyar belpolitikába. Ezek a politikusok eladják magukat a megrendelőiknek, külföldi érdekeket képviselnek. Ez tehát jóval többről szól, mint egy kampányfinanszírozási botrány, ez Magyarország szuverenitásáról és önrendelkezéséről szól. Ennek tudatában már egyáltalán nem meglepő, hogy a magyar társadalom túlnyomó többségével szemben az illegális bevándorlással kapcsolatban mindvégig bevándorláspárti álláspontot képviseltek, a háború ügyében pedig elutasítják a békepárti álláspontot, vagy például hogy az akkumulátorgyárakat nem látnák szívesen Magyarországon, de Franciaországban vagy Németországban semmi bajuk vele.

Ezeknek a külföldi megrendelőknek az a célja, hogy megszüntessék a szuverenista magyar álláspontot.

Éppen ezért nagyon fontos a további nyomozás a baloldal finanszírozási botrányának ügyében. A legnagyobb kérdés ugyanis, hogy kik voltak azok, akik ezeket a pénzeket odaadták a baloldalnak és mit kértek érte pontosan cserébe. Erre a baloldali politikusok, például Karácsony Gergely, sosem fognak választ adni, ezt a nyomozó hatóságoknak kell kiderítenie. Illetve szintén fontos feladat a szuverenitásvédelmi törvénycsomag létrehozása, amelynek az a célja, hogy az ilyen típusú külföldi beavatkozási próbálkozásokat ellehetetlenítsék. Várhatóan nagy nyomás helyeződik majd Magyarországra emiatt a törvényjavaslat miatt, az amerikai nagykövet például már meg is szólalt. David Pressman meglehetősen ironikusan azt nyilatkozta, hogy „nagyon veszélyes azt sugallni, hogy a magyarországi politikát külföldi hatalmak akarják befolyásolni”. Mondja ezt az a politikai aktivistaként viselkedő nagykövet, aki mindennap valamilyen módon megpróbálja befolyásolni a magyar belpolitikát!

Karácsony Gergely finanszírozási botránya tehát még korántsem lezárt történet.

Amíg nem derül ki a pénz forrása, az ügy tovább bonyolódik.

ÍA főpolgármester pedig újabbnál újabb meséket talál majd ki.

A botrány hatására Karácsony Gergely így is igen megkopott hitelessége tovább erodálódik, ami Gyurcsány Ferenc politikai mozgásterét jelentősen bővíti. A kiszivárgó információk szerint a DK vezetője már eddig is azt szorgalmazta, hogy a legtöbb budapesti kerületben DK-s polgármester induljon, és Karácsony Gergely pártjának ne legyen egyetlen egy jelöltje sem, de a botrányt követően ez már szinte biztossá válik.

Mint ahogyan a balliberális Telex egyik cikke fogalmaz: ebben az esetben „vécére se mehet ki a Gergő”. Gyurcsány politikai célja tehát Karácsony és Budapest feletti uralom teljes átvétele, ami úgy is megvalósulhat, hogy Karácsony Gergely főpolgármester marad. Egyszerűen a közgyűlési többséget kell a DK-nak megszereznie, onnantól kezdve minden úgy történik a fővárosban, ahogyan azt Gyurcsány szeretné. Már jelenleg is olyan nagy számban vannak a DK-sok a fővárosi döntéshozatalban, hogy az ő akaratuk ellenében nem nagyon tud döntéseket hozni a főpolgármester, de a jövőben ilyen forgatókönyv megvalósulása esetén még annyi mozgástere sem lenne, mint amennyi most van.

Karácsony gyengülése szemmel láthatóan lendületet adott Gyurcsánynak: a DK vezetője már nemcsak Budapestet akarja megszállni, hanem egész Magyarországot is újra kormányozni akarja. A parlamenti beszédében kijelentette, hogy szerinte szociáldemokrata kormányra, Dobrev Klára kormányára van szüksége Magyarországnak, ismét ők akarnak hatalomra kerülni. Ha ettől még ugyan távol van Gyurcsány, a balliberális oldalon már teljesen ő az úr.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője

magyarnemzet.hu