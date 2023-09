A kormány a nagyrabecsülését fejezi ki a nyugdíjemeléssel

2023. szeptember 28. 22:26

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. szeptember 28-án. MTI/Soós Lajos

A kormány a nyugdíjemeléssel a nagyrabecsülését fejezi ki a nyugdíjasok felé, és abban bízik, hogy ez segítség egy olyan évben, amikor ugyan sikerült féken tartani a rezsiköltségeket a családok számára, de az élelmiszerárak emelkedése jelentős - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A tárcavezető kifejtette: a nyugdíjas fogyasztói kosár figyelembevételével számolt infláció várhatóan 18,5 százalék lesz, ami azt jelenti, hogy a korábbi 15 százalékos nyugdíjemelést ki kell egészíteni 3,5 százalékkal. Ez a matematika sajátosságai miatt a már megemelt 15 százalékos nyugdíjhoz képest 3,1 százalékos emelést jelent - mondta.



Közölte: egy átlagos nyugdíj esetén, ami eddig 210 700 forint volt, a havi nyugdíjemelés összege 6532 forint. Novemberben visszamenőlegesen is kifizetik a nyugdíjasoknak az emelést, ami azt jelenti, hogy az októberi nyugdíjhoz képest átlagosan közel félhavi, egy átlagnyugdíj mellett 78 384 forintos többlettel számolhatnak a nyugdíjasok - ismertette a miniszter. Hozzátette: ez éves szinten azt eredményezi, hogy csaknem 85 ezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok.



Gulyás Gergely elmondta, hogy ez a mintegy 2,5 millió nyugdíjas esetén a költségvetésnek 190 milliárd forintos kiadást jelent.



A miniszter arról is beszélt, hogy az illegális bevándorlás tekintetében az alapvető hozzáálláson kell változtatni, Brüsszel ma szervezni akarja a migrációt és nem megállítani.



A tárcavezető hangsúlyozta: a migráció nemzeti hatáskörbe tartozik, mindenki szabadon eldöntheti, hogy kivel szeretne együtt élni és kivel nem, a külső határvédelem pedig európai uniós kötelezettség, amelyet nem lehet elhanyagolni, mert az olyan feszültségekhez vezet, mint amelyek az Európában már számtalan helyen létrejött párhuzamos társadalmak miatt kézzelfoghatók.



Gulyás Gergely közölte: a német kormány álláspontjának változása miatt már nincs meg az a blokkoló kisebbség az Európai Unióban, amely a migrációs paktum továbbvitelét eddig gátolta. Ugyanakkor "eszméletlen állapotok alakultak ki Európában", és ezzel a migrációs paktummal csak azt tudják előidézni, hogy a schengeni határ mentén érintett országokból "Lampedusát csináljanak", amit a kormány elfogadhatatlannak tart - emelte ki.



Kifejtette: az elmúlt időben az erőszak a magyar határon odáig fajult, hogy éles lőszerrel lőttek a magyar határőrökre. Most azokat akarja az unió beengedni Európába, akik készek éles lőszert használni annak érdekében, hogy bűncselekményt elkövetve bejussanak Európa területére - mutatott rá.



Azt mondta: a migrációs paktum már most megbukott, Magyarország semmilyen kötelező elosztásban nem vesz részt, ilyen döntést végrehajtani nem fog. Nem akarunk migránsgettókat létrehozni - tette hozzá.



Hangsúlyozta: az egyetlen megoldás, hogy a külső határokat védeni kell és minden menekültügyi eljárást a belépést megelőzően kell lefolytatni. Minden olyan uniós terv, amely a migráció vonatkozásában ettől eltér, az csak migránsgettókat és Lampedusához hasonló állapotokat hoz létre - vélekedett.



Megjegyezte: az Európai Unió belügyi tanácsa is tárgyalni fog, az ülésen Rétvári Bence belügyi államtitkár képviseli a magyar kormányt, és az ülés után, várhatóan délután öt óra körül tájékoztatást ad.



Brüsszel visszaél a hatalmával, az Európai Bizottság időhúzásra játszik - értékelte a miniszter az európai uniós források Magyarországnak történő kifizetési helyzetét.



Gulyás Gergely azt mondta, a bizottság húzza az időt annak érdekében, hogy ne jussanak a pedagógusok - a magyar kormánnyal letárgyalt és nekik járó - fizetésemeléshez, hogy ne történjenek egészségügyi fejlesztések, és hogy a magyar hallgatók minél később juthassanak hozzá az őket is megillető ösztöndíjakhoz, elsősorban az Erasmushoz.



Mindenféle közösségi jogalap nélküli a bizottság eljárása, a testület által írásban visszaigazolt jogszabály-módosítást követően tesznek fel újabb kérdéseket - mondta.



A miniszter abszurdnak és kínosnak nevezte az időhúzást. Szerinte a pénzeket nem lehet azért visszatartani, mert a bizottság nem tudja pontosan, hogy az Országos Bírói Tanács (OBT) hány termet kapott.



Közölte, a bírói önigazgatás - amelyre a kormánynak nincs befolyása - az OBT igényeinek megfelelően járt el.



Jelezte, a magyar kormány megválaszolja a kérdéseket, de remélik, nem azért tettek fel újabbakat, mert a pénzt másra költötték el, "ne adj, Isten, Európai Unión kívül országnak adták oda".



A bizottság ne húzza tovább az időt, ne sértse meg továbbra is a rá vonatkozó jogszabályokat és fizesse ki a Magyarországnak járó pénzeket! - sürgette.



Elmondta, Magyarország befizetője az unió közös kasszájának - de még azt a pénzt sem kapta vissza, amit befizetett - , emellett hozzájárul ahhoz, hogy a közös piac révén a fejlettebb országok részt vegyenek a magyar piacon.



Gulyás Gergely azt mondta, "korrupciólogikailag" sem merülhet fel az, hogy a tanárok a saját bérüket, vagy a hallgatók az ösztöndíjukat ellopják.



A miniszter közölte: a kormány értékelése szerint helyes volt és működik az ukrán gabonára bevezetett importtilalom. Elmondta, továbbra sem szeretnék, hogy a magyar agrárpiacot olcsó és rosszabb minőségű ukrán gabona árassza el.



Jelezte, a magyar kormány abban továbbra is partner, hogy megvalósítsák az intézkedés eredeti célját, hogy azokba az afrikai országokba juttassák el ezeket a termékeket, ahol éheznek az emberek, ezért Magyarországon is át lehet szállítani azokat.



Nem arról szólt az eredeti megállapodás, hogy az európai agrárpiacokat és az Ukrajnával határos országok agrárpiacait szétverjék, tönkretegyék - mondta.

