KDNP: fenntartható hosszú távon az energiabiztonság?

Az ellátás biztonságát a téli hónapokban a betárolt, jelentős mennyiségű, 6,3 milliárd köbméteres gázkészlet garantálja, emellett a hosszú távú szerződés szerinti szállítások is folyamatosak. Fenntartható hosszú távon az energiabiztonság? - kérdezte Harrach Péter.

2023. október 24. 19:03

energiainfo

Harrach Péter (KDNP) az október 15-én kezdődött fűtési szezon kapcsán azt mondta, az ország megfelelően felkészült a hidegebb hónapokban megnövekvő energiaigények biztonságos kiszolgálására; a háztartások Európa legalacsonyabb áram-, és gázárát fizetik a rezsivédelemnek köszönhetően.

Szerinte az ellátás biztonságát a téli hónapokban a betárolt, jelentős mennyiségű, 6,3 milliárd köbméteres gázkészlet garantálja, emellett a hosszú távú szerződés szerinti szállítások is folyamatosak. Fenntartható hosszú távon az energiabiztonság? - kérdezte.



Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a magyar kormány nem az ukrajnai háború kitörésekor ébredt arra rá, hogy foglalkoznia kell az energiabiztonság, a diverzifikáció kérdésével.



Elmondta, folyamatosan keresnek alternatív energiaforrásokat. Az ország áramhálózata gyakorlatilag minden szomszédos országgal össze van kötve. Nyáron megállapodtak Törökországgal, Azerbajdzsánnal, Katarral, megindult Magyarországra az azeri gáz - sorolta. Szerinte Magyarország energiabiztonságát a brüsszeli javaslatok veszélyeztetik.



Közölte, 97 százalékos töltöttségen vannak a földgáztározók. Ha az idei tél keményebb is lesz, mint a tavalyi, akkor is lesz elegendő gáz - tette hozzá.



A képviselő a választ elfogadta.



MTI