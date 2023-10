Hőmérő vagy termosztát?

2023. október 29. 21:32

A legutóbbi választások után, amikor a republikánusok visszaszerezték a képviselőházi többséget, egészen nevetséges belharcba kezdtek: alig tudták megválasztani a kongresszus elnökét. (Minket magyarokat ez a Gyurcsány lemondása utáni helyzetre emlékeztetett, amikor a kétségbeesett MSZP fűnek-fának ajánlgatta a miniszterelnöki posztot, hogy végül Bajnai Gordon álljon a kormány élére.) 2020-ban Washingtonban kompromisszum született: lehetővé vált, hogy a házelnök ellen bizalmatlansági indítványt lehessen tenni. Idén erre sor is került, a házelnököt leváltották. Ám most nem lett nevetség tárgya az utód kiválasztása.

A negyedik nekifutásra Mike Johnson lett a kongresszus elnöke.

Budapesten eddig természetesen keveset hallottunk róla, de Johnson Washingtonban sem nagyon ismert, holott már régóta képviselő. A Politico szerint évtizedek óta ő a legkonzervatívabb házelnök. Suzanne Bowdey a Lifenews.com oldalon azt írta, hogy olyan ember, aki mélységesen szereti Istent és ezt az országot. Meggyőződését nem rejti véka alá. A képviselőház előtt tartott beszédében elmondta: a kongresszusba vezető utat istenfélő szülei kövezték ki.

Elkötelezett életpárti.

Nyíltan beszélt arról, hogy szülei még középiskolába jártak, amikor ő fogant. A fiatal pár úgy döntött, hogy megtartják a gyermeket, inkább abba hagyták a középiskolát. „A hithűség élő példája vagyok.” … „Arra neveltek, hogy tudjam, megértsem és higgyem azt, hogy a hit nagyon is valóságos."

Apja a louisianai Shreveport tűzoltóság helyettes vezetője volt. 1984. szeptember 17-én egy balesetben testének 80%-a megégett. Öt százalék esélyt kapott az életre. „Még 30 évet élt. És minden nap fájdalmai voltak – de túlélte. ... Én voltam a legidősebb a családom négy gyereke közül. ... Isten megmentette apám életét... és csak azt tudtam, hogy az ima működik.”

Mike Johnson arra próbálja bátorítani a kollégáit, hogy gondolkodjanak el azon, mit jelent kereszténynek lenni a közszolgálatban. „Az erény egyetlen melegágya a vallásos hit. Úgy értem, az embereknek meg kell érteniük, hogy hűséggel tartoznak egy magasabb hatalomnak, és van egy bírójuk, aki mindenki felett áll. És ez az, ami alapítása óta irányítja országunkat. És ez az, ami továbbra is irányítani fogja. Tehát nem kellene bocsánatot kérnünk érte. Ki kell mennünk, bátran meg kell élnünk, és másokat is erre kell bátorítanunk." Ezt az erős meggyőződést számos embernek köszönheti, akik bátorították őt az út során. "Volt egy mentorom, amikor nagyon fiatal voltam, és egyszer azt mondta nekem: Mike, tudod mit? Mindig emlékezz erre: ami népszerű, az nem mindig helyes, és ami helyes, az nem mindig népszerű. És nem szabad elfelejtenünk, hogy még a politikában is, tudod, az ország legmagasabb választott tisztségeiben, ez egy nagyon egyszerű axióma, amelyet mindenkinek követnie kell."

Johnson azt mondta legidősebb fiának, amikor az középiskolás lett: „Egy keresztény fiatal férfi vagy fiatal nő nem arra van hívva, hogy hőmérő, hanem, hogy termosztát legyen. Tudod, mit csinál egy hőmérő? Ha új környezetbe kerül, felveszi az ottani hőmérsékletet, és alkalmazkodik hozzá. Mi nem ezt tesszük.”

A keresztény fiatal férfi vagy nő arra hivatott, hogy megtartsa a kívánatos hőmérsékletet. Aki ezt teszi, megváltoztatja a légkört, amiben van.

Az emberek ránéznek, igazságra vágynak és hitelességre. Tudni akarják, hogy valóban létezik abszolút. Hogy van mérce.

Tony Perkins, a Family Resarch Council elnöke szerint Amerika büszke lehet arra, hogy egy értelmes ember áll a kormányrúdnál. Ő az első házelnök talán 2011 óta, aki egyhangú támogatást kapott a republikánus képviselőktől. „Van céltudatossága, és ez a hitéből fakad. ... És ez az, ami fontos, mert a politikában ez elveszett.”

Október 25-én a Politico felidézte, amit magáról a 2016-os kampányban mondott: „Keresztény vagyok, férj, apa, elkötelezett konzervatív, alkotmányjogász és egy kisvállalkozás tulajdonosa. Ebben a sorrendben.”

Mivel a Politico elkötelezetten liberális fórum, a hazai és brüsszeli médiamegnyilvánulások alapján azt várnánk, hogy Mike Johnson megválasztása felháborodott tiltakozást vált ki a demokratákhoz közeli sajtóból. Ez alighanem be is következik, de jelenleg egészen tisztességes hangon írtak róla. Felelevenítették – minden gyalázkodás nélkül – korábbi házasságpárti és a homoszexualitást elítélő lépéseit, ugyanakkor abortuszellenességét, életpárti kijelentéseit nem is emlegették.

Ha ez csak az ún. száz napos türelmi idő, a hazai acsarkodók akkor is példát vehetnének.

A magam részéről sok sikert kívánok Mike Johnsonnak, az amerikai képviselőház új elnökének.

Surján László

mkdsz.hu