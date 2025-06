Varga Mihály: erős és biztos köteléket jelent a türk államokkal meglévő együttműködés

2025. június 15. 21:02

A bizonytalan világgazdasági körülmények között is erős és biztos köteléket jelent Magyarország számára a türk államokkal meglévő együttműködés - jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Türk Államok Szervezete Magyarországi Képviseleti Irodájának ünnepségén, amelyen felavatták Györfi Sándor karcagi szobrászművész Csodaszarvas-szobrát.

Varga Mihály a jegybank által az MTI-hez vasárnap eljuttatott közlemény szerint hangsúlyozta: egy közösség legfontosabb erőforrása mindig az emlékezet, mert ha van közös múlt, akkor lesz közös jövő is.

A jegybankelnök ismertette: az ünnepségen átadott Csodaszarvas-szobor egy olyan ősi szimbólumot mintáz, amelyet a honfoglaló magyarok Ázsiából hoztak magukkal.

Azt mondta, a magyarok számára a csodaszarvas Ázsia és Európa közötti áthidaló kapocsként is szolgál, alakja máig része a magyar kulturális örökségnek és önazonosságnak.

Emlékeztetett: a mai világban divattá vált csak a jelenre koncentrálni, megfeledkezni a gyökerek és a múlt fontosságáról, pedig a kulturális alapok a legmodernebb folyamatok és megoldások alatt is ott húzódnak.

Varga Mihály rámutatott: ahogy az új épületeket is a puszta föld tartja, úgy a modern élet sem lehet hosszabb távon sikeres kulturális gyökerek nélkül. Ezeket az alapokat pedig a gazdaság szintjén is ápolni kell, hogy az erős fundamentumokat bizonytalan világgazdasági közegben is fenn tudjuk tartani - tette hozzá a közlemény szerint a jegybankelnök.

mti