Rajnai Rizling az évezredes borvidéken

Már a Magyar Királyság megalapításakor termettek a szőlők a Szent Márton-hegyen, a mai Pannonhalmán. A legendákkal teli teremtett borvidék újabb évezredre tekint előre.

A Pannonhalmi Borvidéken – immáron Magyarország 14. „Balassi-borvidékén” – tartották a 19. Balassi-kard borseregszemlét. A férfias fajták versenyén Hangyál Balázs borász 2021-es évjáratú Rajnai Rizlingje győzött. A borbíráló testület tagja volt Pécsinger János hegyközségi elnök. Őt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, a Pannonhalmi Borvidéken miért nyerő a Rajnai Rizling szőlőfajta?

– A német Rajna-vidékről származó fajta szülőföldjén kívül Ausztriában, Franciaországban, Ausztráliában és Magyarországon a legelterjedtebb, ahol nagyjából 1300 hektár termőterülettel rendelkezik, ezen belül arányosan a kicsinek számító Pannonhalmi borvidéken a leggyakrabban, de a Balaton környékén is jól érzi magát. A Pannonhalmi borvidék arculata – már ami a szortimentet illeti – az elmúlt 20 évben, a szőlőtelepítéseknek és fajtaváltásoknak köszönhetően diverzifikáltabb lett, olyan fajták kerültek előtérbe, amelyeknek a helyi adottságok tökéletesen megfelelnek. A legnagyobb nyertese ennek a változásnak a rajnai rizling lett – nem véletlen a nagy mértékű területnövekedése. A klimatikus viszonyok, a talajadottságok, egyedivé teszik a lehetőséget, ezáltal olyan termőképességet és minőséget tud felmutatni a borvidék, amit az ország más részei nem, vagy csak elvétve.

Úgy hisszük, hogy nem csak marketing- vagy fogyasztói oldalról, de szakmailag is indokolt egy-egy borvidéknek bizonyos fajtát a zászlójára tűzni, és ennek mentén a borvidék szereplői közötti együttműködést preferálni, együtt gondolkodni. Úgy gondoljuk, hogy a Rajnai Rizling, mint szőlő- és borfajtával foglalkozni a borvidéknek nem csak feladata, de szándéka is, tervezzük egy Rajnai Rizling alapú termékpiramis felépítését – melynek alapkövét a PH-Érték Cuvée-vel le is tettük - és nem titkolt célunk az, hogy elérjük, hogy a magyar borkedvelők fejében egyértelműen, „pavlovi módon” össze tudjuk kötni a Rajnai Rizlinget a Pannonhalmi borvidékkel. Hosszú út áll még előttünk, a magam részéről – hegyközségi elnökként – a jövő év elején kívánom a hegyközség elé tárni a stratégiai elképzeléseimet.

– A Pécsinger Szőlőbirtok hogyan emeli évről évre magasabbra a borok színvonalát?

– A Pécsinger család évtizedek óta foglalkozik szőlő- és borkészítéssel, édespám kezdte, aki az adott ültetvényekre alapozva, lédig bor kategóriában készített borokat. 2009-től a család tulajdonában lévő szőlőültetvények kivágásra és újratelepítésre kerültek, itt már a tervezésnél figyelembe vettük nem csak a termőtalaj adottságait, de a piaci igények változását is. Ennek megfelelően a kiválasztás eredménye meglehetősen sokrétű lett, jelenleg 10 féle fehér szőlőfajta és 5 féle kékszőlő fajta áll rendelkezésünkre, hogy ne csak fajtaborokat, de kiváló cuvée-alapanyagokat is kapjunk. 2013-ban fogalmazódott meg az igény a továbblépésre, melyhez a lehetőségek is megfelelő időben megérkeztek, így felkértük Ekler Dezső Ybl Miklós díjas építészt, hogy tervezze meg azt az épületet számunkra, amely nem csak technológiailag, szakmailag megfelelő, de érzelmileg, emberileg is tökéletesen illik a családhoz, amellyel azonosulni tudunk.

Így született meg a győrújbaráti domboldalban álló különleges épület, amely tartalmazza azokat az eszközöket is, amely a legújabb kor kihívásainak, igényeinek megfelelő – elsősorban reduktív – borok szülőháza lett. Az azóta eltelt években a borászati ágazat sok elismerésben részesült, visszacsatolásokat kaptunk az elképzelésenket és szándékainkat illetően, legutóbb a 2022-es olaszrizlingünk Grow de Monde közép-európai rizling borverseny Legjobb friss rizlingje díjat kapta. Célunk, hogy a minőségi borfogyasztást elősegítsük, hogy minden magyarnak legyen lehetősége kiváló minőségű bort az asztalára tenni.

– Jó borokkal töltett aranyos pohárok járjanak mi közöttünk – írta Balassi. Ezen az évezredes magyar borvidéken miért jó, ha a bort irodalommal házasítják?

– Hogy a bor és az irodalom milyen szinten függ össze, legegyszerűbb talán megemlíteni a világtörténelem legnagyobb példányszámban eladott könyvét, amelyben a szőlő és bor kifejezés legalább annyiszor szerepel, mint a „mondom néktek”.

