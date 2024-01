Rendőrök menekítették a minisztert a gazdáktól – Videó!

A gazdák megtámadták a kompot, amivel Robert Habeck zöldpárti gazdasági miniszter visszatért év végi szabadságáról. A rendőrök paprika spray-t is bevetettek, hogy kimentsék a hajóról a minisztert.

2024. január 5. 09:02

A szélsőséges miniszternek menekülnie kellett – dw

Egyre több jel mutat arra, hogy a hárompárti német baloldali kormánykoalíció nem tudja kitölteni hivatali idejét, hiszen látványosan nem képes úrrá lenni a különböző válságokon, amelyek közül sokat ő maga okoz; támogatottsága folyamatosan csökken, ráadásul komoly belső feszültségek is tépázzák. A 2023-as évet sikerült túlélniük Scholzéknak, de 2024 még nehezebbnek ígérkezik. A legújabb mérések szerint mélypontra esett a zöldpárti miniszterek és a kancellár támogatottsága is. A német gazdáknak is nagyon elege van, január 8-ára gigatüntetést ígértek, tegnap pedig percek alatt gyűltek össze több százan, amikor megtudták, hogy Robert Habeck gazdasági miniszter hova érkezik vissza komppal a szabadságáról. A minisztert a rendőröknek kellett megvédeniük. Berlinben pedig - egészen példátlan módon - február 11-én több helyen meg kell ismételni a 2021-es parlamenti választást szabálytalanságok miatt.

Súlyos gazdasági problémák, összeomló költségvetés, elszabadult migráció és energiaárak, folyamatos koalíciós viták - így lehetne a legjobban összegezni a két évvel ezelőtt hatalomra került német baloldali kormány eddigi teljesítményét. Az Olaf Scholz baloldali kancellár által összetákolt SPD-Zöldek-liberális koalíció társadalmi támogatottsága gyakorlatilag összeomlott a mögöttünk hagyott két évben, a legnagyobb nyertes pedig a bevándorlásellenes, jobboldali AfD lett, amely több mint megduplázta a támogatottságát.

A baloldali kormány persze a genderpropaganda terén nagyon jól teljesít, azonban amikor komolyabb kérdések, mint az ipar- és energiapolitika kerül szóba, akkor már kifogynak az ötletekből. Olaf Scholz gondjait csak tovább növelte, hogy egy novemberi alkotmánybírósági döntés (és az ehhez vezető kormányzati csalási kísérlet) miatt teljesen összeomlott a német költségvetés. Ha a kormány politikájában nem történik jelentős változás, akkor a jövő évi európai parlamenti választáson olyan súlyos vereséget szenvedhet, ami akár a bukását is elhozhatja.

Mélyponton a zöldpárti politikusok népszerűsége

Egy friss kutatás szerint a baloldali kormánypolitikusokkal szembeni elégedetlenség tovább nőtt, ez különösen a zöldpárti gazdasági minisztert (Robert Habeck) és a külügyminisztert (Annalena Baerbock) érinti. Arra a kérdésre, hogy elégedettek-e Baerbock politikai munkájával a németeknek csak 31 százaléka válaszolta azt, hogy "elégedett" vagy "nagyon elégedett", ami hét százalékpontos csökkenés decemberhez képest. Habeck elégedettségi mutatója hat ponttal, 24 százalékra csökkent. Christian Lindner pénzügyminiszter (FDP) népszerűsége pedig 23 százalékra csökkent - írta a Die Welt.

Olaf Scholz (SPD) kancellár mutatója szintén romlik, 19 százalékra zuhant a népszerűsége. Jelenleg összességében csak 17 százalék "elégedett" vagy "nagyon elégedett" a szövetségi kormány munkájával.

Nehezen tartja magát a koalíció



A baloldali koalíció mélyrepülésében döntő szerepet játszik, hogy az országban a gazdasági nehézségek csak fokozódtak idén novemberben, amikor az alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmányellenesen költötték el az adófizetők, de még a hitelezők pénzét is. Az elmúlt években ugyanis a németek szépen lassan kiürítették a költségvetést, és a fiskális politikát a büdzsén kívüli speciális alapokba „száműzték", mert ebben a szürkezónában tudtak csak megállapodni egymással az egyébként merőben különböző elveket követő kormánypártok – erről már Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter írt a Magyar Nemzetben megjelent cikkében. Ezzel azt érték el, hogy a költségvetés látszólag fegyelmezettnek tűnjön, miközben az alkotmányban szereplő adósságféket, amelyet 2009-ben vezettek be és a Covid-veszélyhelyzetre hivatkozva felfüggesztettek, egyszerűen kijátszották. Így voltaképpen a költségvetésen kívül, hitelből finanszírozták nagy ideológiai vízióikat - tette hozzá.

Mindezek ellenére Scholz egyelőre megúszta, nem esett szét a német kormánykoalíció. A koalícióban maradásról tartott szavazást tagjai között a német kormánykoalíció legkisebb pártja, a liberális Szabaddemokrata Párt (FDP). A voksolást azért írták ki, mert a párt nem jutott be a helyi parlamentbe sem Bajorországban, sem Hessenben a tavaly őszi tartományi választásokon, támogatottsága pedig lassú, de folyamatos csökkenésben van.

Az egyébként nem kötelező érvényű szavazáson a tagság szűk többsége arra szavazott, hogy maradjanak Olaf Scholz kancellár hárompárti kormánykoalíciójában. Az alacsony adókat követelő, valamint a vállalkozásokat középpontba helyező párt nem szívesen kormányoz a szociáldemokratákkal és a Zöldekkel, ez a mostani a voksolásból is egyértelműen kiderült. Egyelőre azonban az FDP nem robbantotta fel a koalíciót, ahogy arra sokan számítottak.

Hatalmas gazdatüntetés, rátámadtak a minisztert szállító hajóra



Időközben újabb elképesztő méretű gyűlést szerveztek a német gazdák Berlinben, a felvételek szerint több ezer elégedetlen ember gyűlt össze traktorjaival a német főváros egyik főútján. A tüntetés szervezői szerint, ha a kormány nem vonja vissza azt a tervét, amellyel csökkentené a mezőgazdasági járművekre vonatkozó üzemanyag kedvezményt, valamint a mezőgazdasági gépjárművekre bevezetendő adó ötletét, akkor országos tüntetésekbe kezdenek január 8-án.

extrem

Csütörtökön pedig szokatlanul radikális lépésre szánták el magukat: gyakorlatilag megtámadták a kompot, amivel Robert Habeck zöldpárti gazdasági miniszter visszatért év végi szabadságáról. A rendőrök paprika spray-t is bevetettek, hogy kimentsék a hajóról a minisztert.

Egy X-re (korábban Twitter) feltett videón jól látszik, ahogy a tüntetők megpróbálnak betörni a hajóra. Ráadásul a miniszter érkezése nem volt előre meghirdetve, a több száz gazda gyakorlatilag egy-két óra alatt Facebook-üzenetekben szervezte meg a blokádot.

Kovács András

magyarnemzet.hu