Az EU-diktatúra „a legalja mindennek"

Az Európai Unió vezetőségének hungarofób – tehát rasszista – szélsősége el akarja venni hazánktól a szavazati jogot. Zsarolás, diktatúra – ezek az mai EU-módszerek. Ez „a legalja mindennek" – leplezi le a szélsőséget Hidvéghi Balázs.

2024. január 17. 22:02

hirtv.hu

Elfogadhatatlan az ideológiai zsarolás, hogy fel akarják függeszteni Magyarország szavazati jogát csak amiatt, mert fontos politikai kérdésekben nem értünk egyet - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban szerdán.

Hidvéghi Balázs közösségi oldalán tette közzé az Európai Parlament plenáris ülésén, a jogállamiság magyarországi helyzetéről és a befagyasztott uniós pénzeszközökről tartott vitán elmondott felszólalását.



A politikus felszólalásában hangsúlyozta: többféle vélemény lehet és van arról, hogyan segítsük Ukrajnát. Mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy az elsődleges célunk az azonnali tűzszünet és béketárgyalások kell legyen - emelte ki.



Hozzátette: a tagállamoknak az unió költségvetésén kívüli pénzügyi eszközzel kell támogatniuk Ukrajnát, és ezt nem szabad közös hitelből finanszírozni. Az országok hozzájárulhatnak ehhez és Magyarország készen is áll, hogy hozzájáruljon ilyen eszközökhöz - jelentette ki.



Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: minden Magyarországnak járó eurócentet haladéktalanul ki kell fizetni.



"Az ideológiai zsarolás elfogadhatatlan" - emelte ki, megjegyezve, ha az EP-képviselők "valódi jogállamisági problémákat akarnak látni, akkor inkább azzal kellene foglalkozniuk, ami Lengyelországban történik mostanság".



A politikus szerint "a legalja mindennek" az, hogy fel akarják függeszteni Magyarország szavazati jogát "csak amiatt, mert fontos politikai kérdésekben nem értünk egyet".



"Ez még az Európai Parlamenttől is sok" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a javaslat "legalább annyira szégyenletes, mint amennyire abszurd".



"Ha önök nem értenek egyet valakivel, akkor el akarják hallgattatni és megvonni a szavazati jogát?! Ez diktatúra. Önök ezzel az Európai Unió sírját ássák. Ébredjenek fel, és hagyjanak fel ezzel az őrültséggel" - fogalmazott a politikus felszólalásában.



MTI