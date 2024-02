A slepp szellemileg (is) alkalmatlan

Minden vezetőnek nagy felelőssége van abban, hogy milyen munkatársakat, tanácsadókat gyűjt maga köré. Amikor azt mondjuk valakinek: mutasd meg a könyvtáradat, s megmondom, ki vagy, úgy mondhatjuk ezt a „sleppel” kapcsolatban is – mutat rá Bánó Attila.

2024. február 9. 12:42

A slepp csodálator környezetben dolgozhatott, de alkalmatlannak bizonyult – orogsegnapok.gov.hu

Közéleti botrány pattant ki abból, hogy az ország egyik legnagyobb közjogi méltósága rossz döntést hozott. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, a magas rangú politikus körül népes slepp ügyködik: szolgálati kocsival, kiemelkedő fizetéssel, luxuslakással. Ebben a kupaktanácsban senkinek nem volt szellemi képessége ahhoz, hogy rizikót érzékeljen, s kimondja: elnök asszony, ezt ne. Noha a felelősség minden esetben a politikusé, hogyan érheti retorzió a sleppet?

– A bicskei gyermekotthon igazgató-helyettesének adott kegyelem joggal keltett általános felháborodást. Az illető ugyanis hosszú időn keresztül hallgatott főnökének kiskorúakkal szembeni, több rendbeli szexuális visszaéléseiről, miközben tudomása volt ezekről. A köztársasági elnöki kegyelem mentesíti őt a börtönbüntetés letöltésétől. A kegyelmi döntések nem nyilvánosak, bár olykor napvilágra kerülnek. Ez a döntés azonban nyilvánosságra került, és azonnal kiverte a biztosítékot, még az ellenzéki oldalon is. Nem tudjuk, hogy Novák Katalin köztársasági elnök ez esetben kiknek a tanácsára hallgatott, de tudjuk, hogy a kegyelmi kérvényekre a nagy apparátussal rendelkező igazságügyi miniszter tesz javaslatot, s a pozitív döntést is ő ellenjegyezi. Vagyis nem csak a köztársasági elnök „sleppjének” felelősségét érdemes feszegetni, hanem egy szélesebb körét is.

– A sleppet lehet örökölni, de alakítani is. Pár hónapja demográfiai kerekasztal állt föl, s ennek listáját tanulmányozva néhány kiváló ember nevét láthatjuk, ám kérdőjeles személyek neve is ott sorakozik, miközben valóban odavaló emberek neve hiányzik. Mennyiben felelős maga a politikus az őt körülvevő sleppért?

– Minden vezetőnek nagy felelőssége van abban, hogy milyen munkatársakat, tanácsadókat gyűjt maga köré. Amikor azt mondjuk valakinek: mutasd meg a könyvtáradat, s megmondom, ki vagy, úgy mondhatjuk ezt a „sleppel” kapcsolatban is. A történetnek különösen fontos eleme az a Facebook-videó, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök így fogalmazott:

„Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Ez a személyes meggyőződésem. Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni, egyértelmű döntéssel. Nekem is van öt gyermekem és hat unokám, ha valakik hozzájuk nyúlnának, az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani vagy miszlikbe kell vágni. Ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést!”

Figyelemre méltó az a műfelháborodás is, amelyet a balliberális ellenzék zászlóshajója, a Demokratikus Koalíció részéről látunk. A DK hirtelen a gyermekvédelem élharcosává lépett elő, holott korábban teljes mellszélességgel kiállt a gyermekeket is érintő genderelmélet, az LMBTQ-mozgalom, valamint a gyermekeket örökbefogadó, azonos nemű párok jogvédelmét támogató politikai törekvések mellett. A DK hirtelen felismerte, hogy az államfői döntés veszélyezteti a gyermekek testi, szellemi, és erkölcsi fejlődését, és bátorítja a hasonló cselekmények elkövetőit. Elképesztő képmutatás!

– A slepp történelmi katasztrófát is okozhat. Putyin sleppjében az egyik kémfőnök, aki az ukrán hadsereg oroszbarátságát vizsgálta, rossz információkkal látta el Putyint, s emiatt két éve házőrizetbe is került, azóta nincs hír róla. Trump elnököt sem figyelmeztették, hogy ne végeztesse ki drónnal a perzsa tábornokot, ezzel elnöki idejének legnagyobb hibáját elkövetve. Hogyan érheti el a nem hősi jelzőjében, hanem valóban bölcs vezető, hogy sleppjének tagjai az igazat mondják, s ne azt, amit ő hihetőleg hallani szeretne?

– Úgy érheti el, hogy munkája során megfelelő emberekre támaszkodik. Az említett példákból is látni, mekkora károkat okozhatnak a rossz információk és tanácsok. Novák Katalin köztársasági elnökünk tevékenységéről egyébként jó véleményem van. Kiváló képességei, felkészültsége alapján is méltó elnöke a Magyar Köztársaságnak. Számos esetben láthattuk, hogy kényes külpolitikai ügyekben – akár hálátlan szerepet is vállalva − hasznos szolgálatokat tett. Ebben az esetben feltehetően hibázott, de mutasson valaki olyan politikust, közéleti személyt vagy közjogi méltóságot, aki soha nem hibázott. Orbán Viktor nyilatkozata után az elnök asszony azonnal bejelentette, hogy a szóban forgó alkotmánymódosítást támogatni fogja. Nincs kétségem afelől, hogy továbbra is eredményesen szolgálja hazáját.

Molnár Pál

gondola