Célegyenes a Körmagyaron

"Ma Monza mellett ez a másik olyan pálya, ahol 1986 óta megszakítás nélkül rendeznek Forma-1-es nagydíjat, és ez természetesen az idén, valamint jövőre is így lesz, 2026-ban pedig már a teljes mértékben megújult létesítmény ad majd otthont a Magyar Nagydíjnak" - jelentette ki Gulyás Gergely.

2024. február 12. 18:59

A célegyenes a felújítás alatt álló Hungaroringen 2024. február 12-én. A paddock 3000 négyzetméterrel, nagyjából 8300 négyzetméteresre, a főépület alapterülete pedig 31 017 négyzetméterre nő, a boxokat is növelni kell, hogy megfeleljenek a Nemzetközi Automobil Szövetség, az FIA előírásainak. A Hungaroring most is zajló teljes körű felújítása 2026-ban zárul és a jogdíjkedvezmény mértékénél kevesebb pénzből valósul meg. MTI/Koszticsák Szilárd

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Forma-1-es Magyar Nagydíj szerződéshosszabbításakor letárgyalt jogdíjkedvezmény mértékénél kevesebb pénzből valósul meg a Hungaroring most is zajló és 2026-ban lezáruló teljes körű felújítása.

A miniszter erről hétfőn, a Hungaroring Sport Zrt. sajtótájékoztatóján beszélt a mogyoródi versenypályán, ahol gőzerővel folynak a munkálatok, elsősorban a boxutca mögötti, úgynevezett paddock terület átalakítása.



"Nagy eredménye a Hungaroring vezetésének, hogy 2023 nyarán sikerült öt évvel, egészen 2032-ig meghosszabbítani a szerződést a Forma-1 jogtulajdonosaival.

Elvárás volt ugyanakkor, hogy a pályát teljes mértékben újítsuk fel, cserébe viszont az elmúlt évek során sikerült kialkudni egy kedvezőbb jogdíjat, így elmondható, hogy 2032-ig 107 milliárd forintot spórol a magyar állam, amely több, mint amennyiből megvalósul a korszerűsítés" - ismertette Gulyás Gergely, aki elmondta, a tavaly áprilisi kormánydöntés után kiírt közbeszerzési eljárás keretében a legolcsóbb ajánlat nyert, melynek mértéke 78,9 milliárd forint, és tartalmaz egy 10 százalékos tartalékkeretet.



"Eddig összesen 12 milliárd forint került kifizetésre, és jelenleg az építkezés második üteme zajlik, amely tavaly októberben kezdődött és szemmel láthatóan elképesztő nagyságú munkát jelent. A korszerűsítés időtartama alatt összesen 9000 ember dolgozik majd a Hungaroringen, és 57 ezer négyzetméternyi épület készül, 125 ezer köbméter földet mozgatnak meg, 34 300 méternyi vasbeton-szerkezetet építenek be, a munkálatokat pedig kilenc toronydaru segíti" - mondta a miniszter.



Hozzátette, hosszú ideje aktuális volt a magyar Forma-1-es pálya felújítása, és kiemelte, a Hungaroringnek az elmúlt évtizedek hazai sporttörténetében, sőt, a rendszerváltozás előtti években is nagy szerepe és jelentősége volt.



"Ma Monza mellett ez a másik olyan pálya, ahol 1986 óta megszakítás nélkül rendeznek Forma-1-es nagydíjat, és ez természetesen az idén, valamint jövőre is így lesz, 2026-ban pedig már a teljes mértékben megújult létesítmény ad majd otthont a Magyar Nagydíjnak" - jelentette ki Gulyás Gergely, aki úgy fogalmazott: a magyar államnak anyagi szempontból is megéri ez a befektetés, a Forma-1-es hétvége ugyanis a hazai turizmus számára is az egyik legnagyobb bevételt jelenti minden évben.



Gyulay Zsolt, a Hungaoring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója emlékeztetett rá, hogy 2015-ben kezdték "tervezgetni" a felújítást, és számos terv, valamint tárgyalás után tavaly jutottak el odáig, hogy a kormány jóváhagyta a létesítmény korszerűsítését.



"Az új jogtulajdonos, a Liberty Media érkezésével érzékeltük, hogy megváltoztak az igények és az egész Forma-1 körüli üzleti világ, manapság már négynapos fesztiválnak tekinthető egy ilyen versenyhétvége" - hangsúlyozta Gyulay Zsolt. Hozzátette, a paddock területének átalakítása és megnövelése miatt át kellett ütemezni az építkezés kezdetét, de a felújításnak ez a része az idei futamra már kész lesz.



"A paddock 3000 négyzetméterrel, nagyjából 8300 négyzetméteresre, a főépületnek az alapterülete pedig 31 017 négyzetméterre nő, a boxokat ugyanis szintén növelnünk kell, hogy megfeleljünk a Nemzetközi Automobil Szövetség, az FIA előírásainak. A legnagyobb próbatétel az idei és a jövő évi Magyar Nagydíj közötti időszak lesz, akkor kerül elbontásra és újjáépítésre a főépület, valamint a célegyenesben lévő Super Gold lelátó" - mondta az elnök-vezérigazgató, jelezve, havonta adnak jelentést és tájékoztatják a Liberty Mediát a felújítás állapotáról.



Gyulay Zsolt elmondta azt is, hogy a célegyenes felett átívelő gyalogos hidat el fogják bontani, helyette két alagút készül, egy a szakmai személyzet, egy pedig a nézők számára. Kialakítanak egy nagyjából 10 ezer négyzetméteres "közösségi teret" a főlelátó mögött, mert azt remélik, hogy a felújítás után a Hungaroring egy olyan látogatóközpont lesz, amely nagyon sok rendezvénynek lehet majd a házigazdája.



"A pálya megújulása mellett maga a Hungaroring márka is korszerűsödik, a 2026-os évtől új arculattal és új üzletpolitikával szeretnénk működni, ennek első lépéseként megújult a logónk, amelyet a mai naptól már bevezetünk" - jelentette be az elnök-vezérigazgató.

MTI