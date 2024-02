Győztünk!

Mihók Attila és Cseh Sándor együttese így biztosan éremért játszhat a viadalon, a szerdai elődöntőben az olasz-görög párharc továbbjutójával találkozik.

2024. február 12. 19:08

A gólszerző Keszthelyi Rita örül a női vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 12-én. A magyar csapat ötméteresekkel 13-12-re legyőzte a címvédő és Európa-bajnok Hollandiát, így a négy közé jutott a dohai világbajnokságon, egyszersmind megszerezte a kvótát a párizsi olimpiára. MTI/Kovács Tamás

A magyar női vízilabda-válogatott ötméteresekkel 13-12-re legyőzte hétfőn a címvédő és Európa-bajnok hollandokat, így a négy közé jutott a dohai világbajnokságon, egyszersmind megszerezte a kvótát a párizsi olimpiára.

A 8-8-cal záruló rendes játékidő legeredményesebbje Keszthelyi Rita volt három góllal, míg az ötméterespárbajt Magyari Alda védése döntötte el az ötödik körben.

Mihók Attila és Cseh Sándor együttese így biztosan éremért játszhat a viadalon, a szerdai elődöntőben az olasz-görög párharc továbbjutójával találkozik.

Eredmények:

női vízilabdatorna, negyeddöntő:

Magyarország-Hollandia 13-12 (1-1, 3-1, 1-2, 3-4, 5-4) - ötméteresekkel

--------------------------------------------------------

gólszerrző: Keszthelyi 3, Gurisatti, Szilágyi 2-2, Garda 1, illetve Moolhuijzen, L. Rogge 2-2, van der Sloot, van de Kraats, K. Rogge, Keuning 1-1

A két csapat egy hónappal ezelőtt az eindhoveni Európa-bajnokság csoportküzdelmei során találkozott egymással, akkor a későbbi győztes vendéglátók 14-11-re diadalmaskodtak.



A 15 fős magyar keretből - szem előtt tartva a várható óriási fizikai harcot - a két "legkisebb", Faragó Kamilla és Kuna Szonja maradt ki.



Eindhovenben a magyarok két kihagyott fórral kezdtek, most viszont rögtön akciógóllal indítottak, ráadásul a vb-n eddig "csendesebb" Garda Krisztina bombázott korábbi dunaújvárosi csapattársa, Laura Aarts hálójába. Első fórjukat szépen megjátszották a magyarok, de Rybanska Natasa közelről a kapusba húzta a feladott labdát. A túloldalon Magyari Aldának megvolt az első, lélektanilag fontos védése. Lefordulás után a kapitány Keszthelyi Rita növelhette volna az előnyt, de Aarts védte a ziccert, a hollandok pedig első emberelőnyüket értékesítve egyenlítettek. A rivális második fórja már kimaradt, Vályi Vanda blokkolt gyönyörűen (1-1).



Aarts nagyon elkapta a fonalat, a második negyed közepén már nyolc védésnél járt, támadásban azonban nem találta a ritmust a holland csapat. A holtpontról végül a magyarok mozdultak el, Gurisatti Gréta a két kapufa találkozásához bombázta a labdát, amely befele pattant. Hasonló megoldást "választott" Szilágyi Dorottya is, aki négy-öt lóba után a szélről, a bal kapufa segítségét használva lőtt a hálóba. A rivális két perccel a nagyszünet előtt talált be másodszor, Lieke Rogge váltotta gólra gyorsan a fórt. Vissazúszás közben emberhátrányba kerültek a hollandok, végül dupla fór lett, amit Keszthelyi használt ki (4-2).



A fordulást követően a hollandok négy emberelőnyt hagytak ki négy támadáson belül, a magyarok erejét ezekben a percekben teljesen felemésztette a védekezés. Magyari remek védéseket mutatott be ekkor, Lola Moolhuijzen lövésénél azonban hibázott. Hosszú idő után a magyarok is előnybe kerültek, Garda a rivális kapusának feje fölé bombázott volna, Aarts azonban óriási bravúrral hárított. A túloldalon Magyari újra hátrányban védett nagyot, Rogge ötméteresével szemben viszont már tehetetlennek bizonyult. Elöl Rybanska harcolt ki kiállítást, Garda azonban fölé pattintott. A magyarok nagyjából egy negyeden át nem lőttek gólt, amikor Rybanska újabb fórhoz juttatta a csapatot, Szilágyi pedig középről betalált. A játékrész utolsó támadását emberelőnyben játszhatták végig a hollandok, de egy rossz keresztpassz miatt lövésig sem jutottak (5-4).



A záró nyolc perc mindkét oldalon kihagyott lehetőségekkel indult, majd emberelőnybe került a magyar csapat, Mihók Attila pedig időt kért: a figurát Keszthelyi fejezte be egy újabb kapufás góllal. A hollandok fórból minimálisra faragták a különbséget, míjd labdát loptak ugyan, de Aartstól megszerezték a játékszert a magyarok és ötméteres lett a vége, amelyet Keszthelyi értékesített. A rivális újabb szépen megjátszott előny végén talált be, a túloldalon viszont még lövés sem lett a létszámfölényből. A hollandok fórban fordulhattak le, amikor Garda talán a vb legszebb védekezését bemutatva mentett. Az ellentámadásból Gurisatti Gréta lövése szerencsésen pattant meg a blokkon, így a labda a kapufáról a hálóba vágódott.



A hollandok nem szakadtak le, újabb emberelőnyt értékesítettek, de Parkes Rebecca is szállította a kiállítást, Keszthelyi lövését viszont Aarts hárította. A labda a magyaroknál maradt, ezúttal Rybanskáról állítottak ki egy hollandot, de újfent Aarts volt a végállomás. A hollandok ismét létszámfölényben támadhattak egy perccel a vége előtt, de kimaradt a lehetőség, elöl azonban Parkes ellen néma maradt a síp. A hollandok a kapusukkal is feljöttek az utolsó fél percre, és nyolc másodperccel a vége előtt egyenlítettek (8-8). Mihók Attila időt kért, de nem sikerült helyzetbe kerülni, jöhettek az ötméteresek.



Keszthelyi kezdőként nem hibázott, ahogyan Bente Rogge sem. Garda a kapu jobb oldalába lőtt, és így tett van der Sloot is. Parkes egy gyors mozdulattal lőtt a hálóba, van de Kraats pedig Magyari sapkája fölött lőtt a hálóba. Rybanska magabiztosan pattintott a hálóba, Sleeking is hidegvérű volt. Máté Zsuzsanna sem hibázott, Magyari viszont védte Lieke Rogge kísérletét, így elődöntőbe és olimpiára juttatta a csapatot.

MTI