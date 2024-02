Karácsony Gergely és az ő látszatintézkedései

Miközben Budapest egyes területein azonnali infrastrukturális beruházásokra lenne szükség, hogy ne alakuljon ki közlekedési káosz, Karácsony Gergely a főváros turisták által gyakran látogatott területeit újítaná meg uniós forrásokból. Az üggyel kapcsolatban Vitézy Dávid is megszólalt, aki elmondta, Budapest nagy közlekedési csomópontjaiban gyakran negyven évvel ezelőtti állapotok uralkodnak.

2024. február 19. 09:33

Az elmúlt napokban Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az önkormányzati kampánya beindításához számos presztízsberuházás megkezdését jelentette be Budapesten, amelyet az európai uniós forrásokból finanszírozna. Ezek a fejlesztések, a Nagykörút és a Clark Ádám tér fejlesztése azonban olyanok, amelyet a főváros már egyszer bejelentett, azonban a látványterveket most, az önkormányzati választás közeledtével ismét elővették. A fejlesztések bejelentésével kapcsolatban Vitézy Dávid, a BKK egykori vezérigazgatója is megszólalt, aki elmondta, Budapest nagy közlekedési csomópontjaiban gyakran negyven évvel ezelőtti állapotok uralkodnak.

Vitézy szerint ugyan voltak előrelépések az elmúlt évtizedekben néhány helyszínen, de rengeteg a teendő a külső kerületek nagyobb közlekedési csomópontjai körül, ezért a szakértő szerint ezer fontosabb teendő lenne, mint a turisták által kedvelt Sikló melletti tér felújítása, ugyanis a körúton kívül él Budapest többsége, és a főváros első száz legfontosabb közterületi problémája között nincs ott a budai Vár tövében a Clark Ádám tér csinosítgatása. Hozzátette: a közterületek lesújtó állapotban vannak, az utak tele vannak kátyúkkal és pocsolyákkal, az akadálymentesítés nem valósult meg a metróvonalakon, de számtalan olyan feladatot lehetne még felsorolni, amire sokkal inkább kellene áldoznia a fővárosnak, mint a presztízsberuházásokra.

Az egyik Karácsony-féle terv a Clark Ádám tér felújítása, amelyet már Tarlós István és maga Karácsony Gergely is bejelentett az évek során. A főpolgármester először 2023 májusában osztott meg látványterveket a Clark Ádám térről, akkor a mostanival azonos tartalmú beruházást jelentett be, azonban a fejlesztés végül a tervezőasztalon maradt. Most azonban, az egyre kedvezőtlenebb közvélemény-kutatások és az önkormányzati választás közeledtével a főpolgármester az I. kerület polgármesterével, V. Naszályi Mártával való egyeztetést követve újra bejelentette a Clark Ádám tér felújítását, amelyben nagyobb terület juthat majd a gyalogosoknak, jelentősen több lehet a zöldfelület, és a kerékpározás feltételei is javulhatnak majd.

A főpolgármester elmondta, megmaradna a tér mára ikonikussá vált körforgalma, de az a jelenleginél kisebb lesz, a közepén pedig a Mátyás-templom rózsaablakát idéző növényágyást alakítanak ki. A Clark Ádám tér felújítása a tervek szerint az Európai Unió társfinanszírozásával, a Terület- és területfejlesztési operatív program plusz részeként valósulhat meg. Szintén az önkormányzati választási kampány elindításaként Karácsony bejelentette a Nagykörút felújítását és komplex megújítását, amelynek célja a körút mára megkopott vonzerejének, pezsgő kulturális és kereskedelmi életének helyreállítása. A most bejelentett, szintén az Európai Unió által finanszírozott projekttel pusztán annyi a probléma, hogy azt a főpolgármester már 2021-ben is bejelentette. Karácsony Gergely 2021-ben ugyanis olyan tervekkel rukkolt elő, amelyek szerint városi autópályából zöld, élhető, ugyanakkor pezsgő városi tengellyé alakítaná a fővárosi önkormányzat a Nagykörutat. A Népszava 2021-es cikke szerint a tervezési folyamat már 2020-ban elkezdődött, ennek részeként elsőként a városlakók többségének elfogadható célokat szerettek volna meghatározni. Karácsony Gergely azonban később ismét bejelentette, hogy egy zöld, élhető városnegyedet kíván varázsolni a Nagykörútból, a fejlesztés tervezését pedig még idén megkezdik.

Dél-Budapesti városrészek vezetői küzdenek a „hídsarc” ellen

Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere azzal a javaslattal fordult Bese Ferenc soroksári és Borbély Lénárd csepeli polgármesterekhez, hogy küldjenek közös levelet az építésügyi és közlekedési miniszternek. A levélben azt kérik Lázár János tárcavezetőtől, hogy az M0-s hídon Budafok-Tétényből a Duna másik oldalán lévő településekre utazóknak ne kelljen autópályadíjat fizetni. Aki ugyanis csak a dél-budapesti M0-s hídon akar átmenni az autójával, ugyanúgy teljes árat fizet, mint aki megkerüli a fél fővárost a körgyűrűn. Azoknak is fizetniük kell útdíjat a jelenlegi szabályok szerint, akik csak a Duna túlsó partjára utaznak, vagyis az M0-s hidat csak átkelőként használják. Az útdíj mellett az is nehezíti a Dél-Budán élők közlekedését, hogy a Karácsony Gergely által vezetett főváros képtelen dönteni az új átkelő, a Galvani híd sorsáról. Ez a híd az elképzelések szerint közelebb lenne Dél-Budapesthez, nem mellesleg az egész főváros számára jelentősen megkönnyítené a közlekedést. A kormány viszont addig nem tudja biztosítani erre a forrást, amíg a főváros nem dönt a hídépítés részleteiről, amíg altatja a beruházás ügyét.

Magyar Nemzet