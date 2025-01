Brüsszel diktatúrára tör

Január 1-én megkezdődött az Európai Unió Tanácsának lengyel elnöksége. A lengyel elnökség által közzétett program megerősíti legrosszabb félelmeinket. A nemzeti kormányok alárendeltségével szembesülve azzal a kihívással szembesülünk, hogy megvédjük az államok szuverenitását a globalistákkal és az „Európa állama” létrehozásának támogatóival szemben. Az európai hatalom központosításának köszönhetően Brüsszelnek nagyobb lehetőségei lesznek arra, hogy minden országra rákényszerítsenek olyan ideológiai megoldásokat, mint a Green Deal vagy a „migrációs paktum”. Emellett az ENSZ és a WHO nyomásával is szembe kell néznünk, amelyek önállóan és az EU-val együttműködve hajtják végre terveiket.

Még mielőtt átvette volna az elnökséget, Donald Tusk kormánya bejelentette, hogy prioritásai között szerepel a Zöld Megállapodás, valamint a „migrációs paktum” teljes körű végrehajtása. Az engedelmességét arra fogják felhasználni, hogy felgyorsítsák az "európai állam" projekt megvalósítását, lebontsák a nemzeti szuverenitást, és a nemzeti kormányokat ideológiai projekteknek való alávetettségre kényszerítsék. A soros elnökség programja az EU reformjainak folytatásáról szól, amelyek célja az unió hosszú távú prioritásainak megvalósítása, az uniós politikák hatékony működésének biztosítása, valamint a cselekvőképesség fenntartása az új geopolitikai valósággal szemben.

Ezen túlmenően a kormány kifejezetten kinyilvánította, hogy folytatja a munkát a szülői lét kölcsönös elismeréséről szóló rendelettervezeten, amely a külföldi "homo-örökbefogadások" elfogadását kívánja a tagállamokra kötelezni. Azt is tervezi, hogy küzd az EU éghajlati és környezetvédelmi politikáival kapcsolatos „dezinformáció” ellen, ami a cenzúra bejelentését és a globalista propaganda megerősítését jelenti.

Országainkra az Egyesült Nemzetek Szervezetének ügynökségei is nyomást gyakorolnak. Az ENSZ Nőkkel Szembeni Megkülönböztetés Felszámolásával Foglalkozó Bizottságának jelentése tavaly augusztusban megállapította, hogy a születendő élet védelme Lengyelországban a nők diszkriminációját és az emberi jogok megsértését jelenti. A jelentés felszólította Lengyelországot, hogy korlátozza a születendő gyermekek élethez való jogát, és dekriminalizálja az abortuszt, sőt, hogy ismerje el a gyermekek megölésének „jogát”, mint „alapvető jogot”. Az Európai Parlamentben a jelentés októberi vitája előtt az Ordo Iuris egy memorandum keretében tájékoztatta az európai parlamenti képviselőket, hogy egyetlen kötelező erejű nemzetközi szerződés sem említi az „abortuszhoz való jogot”. Azonban számos nemzetközi jogi aktus hivatkozik az "élethez való jogra".

Egy jelentést is készítettünk, amelyben elemeztük a "gyűlöletbeszéd" kifejezés előfordulását az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió dokumentumaiban . Megvitatjuk benne a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemről szóló 2019. évi ENSZ-stratégia és cselekvési terv tartalmát, amely a "gyűlöletbeszéd" igen tág meghatározását javasolja, amely "minden olyan típusú beszédben, írásban vagy viselkedésben megjelenő kommunikációt magában foglal, amely egy személy vagy csoport ellen személyisége alapján támad vagy pejoratív vagy diszkriminatív nyelvezetet használ". Ez azt jelenti, hogy nemcsak az állítólag „gyűlölködő” hozzászólások vagy bejegyzések, hanem képek, mémek, műalkotások, gesztusok és szimbólumok is „gyűlöletbeszédnek” tekinthetők. Ugyanakkor 2021-ben az ENSZ Közgyűlése elfogadott egy határozatot, amely „a gyűlöletbeszéd azonosítására, nyomon követésére, adatgyűjtésére és trendjeinek elemzésére szolgáló rendszerek” bevezetését szorgalmazza, anélkül, hogy meghatározná a „gyűlöletbeszéd” fogalmát. Az állásfoglalás határozott fellépést sürget a "gyűlöletbeszéd" ellen, különösen a COVID-19 világjárvány kapcsán, mert álláspontja szerint a világjárvány az internetes "gyűlöletbeszéd" növekedésének időszaka volt. Az Európai Bizottság 2021 decemberében azt is javasolta, hogy a "gyűlöletbeszédet" vegyék fel az európai bűncselekmények listájára, amelyet minden uniós országban kötelezően üldözni kell. Eddig csak olyan súlyos bűncselekmények szerepeltek ezen a listán, mint a terrorizmus, az emberkereskedelem vagy a nők szexuális kizsákmányolása.

Bemutattuk az Ordo Iuris Intézet álláspontját az ENSZ Társadalmi Fejlesztési Bizottságának februárban megrendezésre kerülő 63. ülésszakán, ahol leszögezzük, hogy a 2030 Agenda végrehajtásával kapcsolatos minden kötelezettség, javaslat és ajánlás figyelembe veszi az állam felelősségének elvét az emberi jogok, alkotmányos identitásuk, sajátos társadalmi-kulturális kontextusuk és az egyes országok társadalmának erkölcsi érzékenysége tekintetében. A fejlődő országok támogatása nem tehető függővé az abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz való hozzáféréstől, mivel a nemzetközi jog ellenzi az abortusz családtervezési módszerként történő népszerűsítését. Két hónap múlva részt veszünk az ENSZ Nőjogi Bizottságának ülésén, amelyet évek óta a radikális baloldal dominál, és amely az abortusz- és nőellenes propaganda központját képezi.

Bár a novemberi jelentésben már figyelmeztettünk a migrációs paktum katasztrofális hatásaira, a lengyel kormány kifejezetten kinyilvánítja, hogy „minden jogi és gyakorlati erőfeszítést megtegyen” a „migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása” érdekében, amely évi több százezer migráns befogadására kötelez.

Az ilyen ellenőrizetlen migráció következményei számos európai országban érezhetők, ahol a média, a kormány, a rendőrség és a bíróságok a „multikulturalizmus politikája” keretében cenzúrázzák a migránsok bűnözéséről szóló információkat. A helyi lakossággal durván, sőt gyakran brutálisan bánnak az ellenvéleményük kinyilvánítása miatt, miközben a migránsok számos kiváltságot élveznek, a helyi adófizetők terhére bőkezű anyagi támogatást és a rendőrség és a bíróságok engedékenységét élvezik még súlyos bűncselekmények esetén is. Számos országok kormányai összeomlanak vagy meginognak a felháborodott állampolgárok nyomására. Ez azonban nem hatja meg a kozmopolita elitet, akik a politikai korrektség és félelem zsarnokságának bevezetésére törekszenek, hogy megvalósítsák utópisztikus tervüket egy multikulturális társadalom létrehozására.

A migrációs paktumról, az Európai Unió reformjáról, a zöld megállapodásról vagy a Donald Tusk-kormány azon alkotmányellenes intézkedéseiről szóló jelentéseinket, amelyek aláássák az élet védelmét, a szólásszabadságot, a bíróságokat és a jogállamiságot, angolra, néhányat pedig franciára, illetve magyarra is lefordítják.

Az elkövetkező hetekben angol nyelvű jelentést teszünk közzé az Európai Unió jövőjéről, amelyben alternatívát mutatunk be az „európai szuperállam” szuverenitásromboló koncepciójával szemben, amely soha nem hozott Európa számára jólétet és békét.

