Piros-fehér-zöld zászló a cseh-szlovák határon

"Az unió agrárpolitikája egy zsákutca, mindenképpen változásra van szükség mindannyiunk jövője érdekében, mert gazdák nélkül nincsen jövő és nincsen élelmiszer" - hangsúlyozta Süle Katalin.

Utoljára frissítve: 2024. február 22. 18:58

2024. február 22. 18:18

Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke felszólal az ukrán import korlátozásáért, valamint a gazdákat ellehetetlenítő brüsszeli intézkedések elleni közös gazdademonstráción a visegrádi négyek (V4) agrárkamarái - köztük a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - szervezésében a szlovák-cseh határon, a felvidéki Várköz és Tövisfalva közötti Holicson 2024. február 22-én. MTI/Illyés Tibor

Több száz traktorral tüntettek a cseh-szlovák határon a V4 országok agrárkamarái által szervezett demonstráción a gazdák az őket ellehetetlenítő brüsszeli intézkedések ellen csütörtökön délelőtt - erősítette meg az MTI-nek Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a helyszínen. A sok helyszínen zajló megmozduláson a Felvidéken több ezren vettek részt.

A szlovák-cseh határon megtartott közös demonstráción a visegrádi országok (Magyarország, a Felvidék, Csehország és Lengyelország) érdekképviseleti szerveinek több vezetője is részt vett és beszédet mondott. Az ott fellépő szónokok tiltakozásuk legfőbb okaként az őket ellehetetlenítő brüsszeli intézkedéseket, az uniós bürokráciát, az EU-n kívülről, elsősorban Ukrajnából érkező agrártermék-behozatalt, valamint az úgynevezett Európai Zöld Megállapodás (Green Deal) következményeit jelölték meg, azonnali megoldást követelve ezekre az utóbbi években felhalmozódott problémákra az Európai Bizottságtól (EB).



Az EB agrárpolitikája elleni - csütörtökön számos helyszínen, köztük a felvidéki-lengyel és a felvidéki-ukrán határon is - lezajlott közös V4-es tiltakozó megmozdulásról még a múlt héten született döntés, azon a találkozón, amelyet az ukrán agrárbehozatal által leginkább sújtott országok képviseletében a lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa (KRIR), a helyi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK), a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), és a Cseh Köztársaság Agrárkamarája (AKCR) vezetői tartottak Lengyelországban.



Süle Katalin a szlovák-cseh határon megszervezett V4-es demonstráción a gazdák követeléseit részletezve elmondta: az EU azt tervezi, hogy meghosszabbítja az ukrajnai agrártermékek szabad behozatalát, ami azért jelent rendkívüli problémát, mert az ukrajnai agrárimportból származó termékeket az unióstól eltérő körülmények és előírások mellett állítják elő, s ezzel azok szabad behozatala irreális versenyhátrányba hozza a gazdákat, tönkre téve az uniós országok agrárgazdaságait és élelmiszer előállítását. Rámutatott: ezzel a közös fellépéssel is arra kérik az EB-t, hogy "hallja meg a gazdák hangját", vagyis változtasson az elképzelésein.



A magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke elmondta: komplex problémát képeznek a gazdák életét megnehezítő brüsszeli bürokrácia, és a Green Deal következményei is. Hangsúlyozta: nem csak az agráriumban dolgozókat, hanem mindenkit érintő problémákról van szó.



Süle Katalin az Európai Zöld Megállapodásról szólva rávilágított: az valójában nem egy megállapodás, hanem "zöld diktátum, zöld propaganda" egy irreális, hatástanulmányokat mellőző elvárás, amely olyan követelményeket támaszt, amelyeket nem erősítettek meg semmilyen tudományos, szakmai vizsgálattal, s ezek a teljesíthetetlen elvárások tönkreteszik az unió agrárgazdaságát. Hangsúlyozta: a gazdálkodók óvják és védik a természetet, a környezetet, hiszen ott és abból élnek. "Ha valaki, akkor mi jövőbe látóan óvjuk és védjük a környezetünket" - szögezte le.



Andrej Gajdos, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara alelnöke, a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint a tüntetésen mondott felszólalásában azt hangsúlyozta: a visegrádi gazdák demonstrációjának kiváltó oka, hogy bár hosszas tárgyalásokat folytattak az Európai Bizottsággal az említett problémákról, ezek az egyeztetések nem vezettek sehová.



A Felvidéken csütörtökön számos helyszínen tartottak tiltakozó demonstrációkat a gazdák a visegrádi négyek közös rendezvényének részeként, köztük Pozsonyban is, ahol az EB képviselete elé vonultak. A szlovák agrárkamara vezetői írásban is átadták követeléseiket. A helyi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara adatai szerint a csütörtöki tüntetésekbe országszerte mintegy négyezer gazda kapcsolódott be, ők több, mint 2200 traktorral vonultak az utcákra. A tiltakozó akció keretében a V4-es országok agrártermelői egy közös nyilatkozatot is kiadtak, amelyben leszögezik: kulcsfontosságú az élelmezésbiztonság garantálása, illetve a minőségi és biztonságos élelmiszerek előállítása, ezért az is, hogy megmaradjon az agrár-élelmiszeripar gazdasági életképessége az Európai Unióban. A V4 országok gazdálkodói ezért elutasítják a mezőgazdasági termelés kötelező korlátozását, és felszólítják az EB-t minden olyan jogszabály eltörlésére, amely bármilyen módon hátrányos helyzetbe hozza az európai gazdálkodókat.



A nyilatkozatban arra is felszólítják az EB-t, hogy akadályozza meg az áruk és élelmiszerek behozatalát olyan országokból, amelyek nem felelnek meg az európai uniós normáknak, rámutatva: az ukrán agrárimport az egyenló versenyfeltételek hiánya miatt az uniós piac összeomlásához vezet.

MTI; Gondola