Százéves a Magyar Lovassport Szövetség

Ingmar De Vos, a FEI elnöke azt hangsúlyozta, hogy a magyar szövetség fontos partnere a szervezetnek, amit idén a szilvásváradi négyesfogathajtó-világbajnokság megrendezése is bizonyít majd szeptemberben.

Fennállása századik évfordulója alkalmából a Magyar Lovassport Szövetség szerdán ünnepséget tartott a Budavári Palotanegyed Főőrségi Lovardájában, ahol több mint kétszáz vendég volt jelen, köztük Ingmar De Vos, a nemzetközi szövetség (FEI) elnöke.

"Isten éltesse a Magyar Lovassport Szövetséget és az elmúlt száz évét. Mint minden nagy történetet, így ezt is sikerek és kudarcok övezik, de előbbiből több volt" - kezdte köszöntő beszédét Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miiniszter, aki kiemelte, a magyar lovas eszme a huszárvilágból nőtte ki magát.



A honvédelmi miniszter a sportág közösségformáló szerepét hangsúlyozta, mert szerinte megszámolni se lehet azt a sok-sok ezer embert, akiket a száz év során összekötött a ló szeretete, ezért is nevezte fontosnak, hogy számos lovarda nyílt az elmúlt években.



"Ide tartozónak érzem magam, mert magam is űztem a díjugratást, így ez a sport igazán a szívügyem. Erre a centenáriumi évre feltette a koronát Kaizinger Balázs, aki lovastusában olimpiai kvótát szerzett" - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A miniszter arról is beszélt: ha egy tanulsága van az elmúlt száz évnek, akkor az az, hogy egységesnek kell lenni. Meggyőződése szerint nemcsak végrehajtható, hanem végrehajtandó, hogy ne csak ott legyen a magyar lovas az olimpián, hanem éremért küzdjön, amihez jó lovakra, jó lovasokra, jó szakemberekre, jó menedzsmentre és az ehhez szükséges erőforrásokra van szükség.



"Örülök, hogy újra lesz magyar lovas az olimpián, ami különösen nagy dolog, tekintve, hogy ma már sokkal nehezebb kijutni az ötkarikás játékokra, mint húsz éve, mert jelenleg sokkal többen űzik a sportágat" - mondta a belga sportdiplomata, aki 2014 óta irányítja a FEI-t.



"Az elmúlt száz esztendő alatt sok ezer lovasember áldozatos munkája építőkőként rakódott egymásra és eredményezte mindazt, hogy szeretett sportunk ilyen stabil, tekintélyt és tiszteletet parancsoló talapzaton állhasson. Megköszönöm a Nemzetközi Lovas Szövetségnek, hogy a világ kiemelkedő lovas nemzetei közé fogadtak bennünket, teret adva törekvéseinknek" - mondta ünnepi beszédében a Magyar Lovassport Szövetséget 2009 óta irányító Lázár Vilmos elnök, aki megemlékezett a szervezet 11 eddigi elnökéről is.

A kettesfogathajtásban 12-szeres világbajnok sportvezető felidézte a díjugrató Platthy József 1936-os olimpiai bronzérmét és a II. világháború utáni kommunizmus legsötétebb évtizedeit, amikor a lóállományt megtizedelték mondván, hogy elvesztették gazdasági hasznukat, a hozzáértőket pedig megbüntették vagy elüldözték, így akik elhagyták az országot, azok más nemzetek lovassportját emelték világszínvonalra. Példaként említette, Hazslinszky-Krull Gézát, akinek munkásságát Holland Becsületrenddel ismerték el a királyi udvar lovardájának vezetőjeként és Némethy Bertalant, aki az olimpiai bajnok brit lovastusacsapat edzője volt.

A Budavári Palotanegyed Főőrségi Lovardája a Magyar Lovassport Szövetség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség kezdete előtt 2024. február 28-án. Középen Lázár Vilmos, a szövetség elnöke. MTI/Máthé Zoltán



"A rendszerváltás évei is nehezen indultak. Erőforrásaink kifulladtak, szakmai és szellemi tőként gyengült, így szinte nulláról kellett újra kezdenünk. Az azóta eltelt idő bizonyítja, hogy a lovaknak örökre bérelt helye van a Kárpát-medencében és a magyar emberek lelkében. Mindennek eredményeképpen mára a Magyar Lovassport Szövetség újra régi fényében csilloghat. Az elmúlt időszakban indított szakmai programjaink, világszínvonalú eredményeink, világ- és Európa-bajnokságaink mellett lovassportunk presztízse is igazolja, hogy helyes úton járunk" - zárta szavait az 56 éves Lázár Vilmos, aki méltatta az ember és a ló több évezredre visszanyúló kapcsolatát, valamint köszönetet mondott a magyar kormánynak a Nemzeti Lovasprogram megalkotásáért.



