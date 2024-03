Fontos a teremtett világ megőrzése

2024. március 20. 12:50

vasarnap.hu

Fontos a teremtett világ megőrzése és fejlesztése - mondta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese szerdán a Tolna vármegyei Udvariban.

Harrach Péter a párt Ültessünk, hogy élhessünk! elnevezésű, faültetési programjának helyszínén kiemelte, hogy a kereszténydemokratáknak fontos a teremtésvédelem, a világot abban az állapotban szeretnék tovább adni, amelyben megörököltük.



"Az ember része a világnak, egyúttal gazdája is. Ez azt jelenti, hogy az ember beleviszi a tehetségét, szorgalmát, szándékát a világba, tovább fejleszti, hogy alkotó készségével gazdagítsa" - fogalmazott.



Ez példát jelent a gyerekeinknek is - tette hozzá.



A politikus arról is beszélt, hogy a trianoni békediktátum előtti Magyarország területének 26 százaléka volt erdő, a "csonkolás" után ez 12 százalékra csökkent. Már akkor nagy igény volt az erdőtelepítésre, amely a gazdasági válság és a második világháború alatt visszaszorult, de később, - még a Rákosi-korszakban is - folytatódott, tehát rendszereken át megvalósuló program volt.



Eljutottunk oda, hogy ma az ország 22 százaléka erdő, a cél a Trianon előtti állapot elérése és meghaladása - jelentette ki.



Azt mondta, a kormányzat ma olyan támogatásokat nyújt, amelyeknek köszönhetően komoly előrelépés történt az erdősítésben. A falültetésekben több civil szervezet is részt vesz, a KDNP a teremtésvédelem miatt csatlakozott a programhoz - közölte.



Az akció részeként a 290 lakosú községben 16 gyümölcsfát ültettek el.



Orbán Attila, a KDNP Tolna vármegyei elnöke elmondta, a pártnak 30 polgármester- és képviselőjelöltje van a vármegyében. "A faültetés azt is jelenti, hogy a közösségünk munkája egyre több gyümölcsöt terem Tolna vármegyében" - jegyezte meg.



MTI