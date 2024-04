Szellemi környezetszennyezés

A "hamis ideológiák, álpróféták" kapcsán Áder János a radikális zöldeket és a genderelméletet említette. Felhívta a figyelmet a "digitális rabszolgaság" veszélyére, utalva a közösségi és videómegosztó oldalakon, illetve az online kereskedelemben töltött rengeteg időre.

2024. április 2. 22:15

Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke A teremtett világ védelmében címmel előadást tart a Károli Gáspár Református Egyetem tavaszi rendezvénysorozatának nyitónapján Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében 2024. április 2-án. MTI/Balogh Zoltán

Szellemi környezetszennyezés is van, például hamis ideológiák, szélsőségek - mondta Áder János korábbi köztársasági elnök kedden a Károli Gáspár Református Egyetem tavaszi rendezvénysorozatának nyitónapján Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, arra buzdítva a diákokat, kerüljék az értéktelent mindenben, ebben legyen iránytűjük a "józan paraszti ész" és az ősi bölcsességek.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke A teremtett világ védelmében című előadásában a "szellemi környezetszennyezés" ellen többek közt az "analóg irodalmat" ajánlotta, kiemelve, a képernyőn olvasott szövegek - egy kutatás szerint - leépítik a képzelőerőt, az elemző- és ítélőképességet, hanyatlik az empátia, az önreflexivitás és a türelem is.



A "hamis ideológiák, álpróféták" kapcsán Áder János a radikális zöldeket és a genderelméletet említette. Felhívta a figyelmet a "digitális rabszolgaság" veszélyére, utalva a közösségi és videómegosztó oldalakon, illetve az online kereskedelemben töltött rengeteg időre.



Hangsúlyozta, mindenben mértéket kell tartani, kerülni a pazarlást. Nemcsak élelmiszert és ruhákat dobunk el, hanem barátságokat is, végül magát a bolygót - fogalmazott. További tanácsai a szellemi környezetszennyezés ellen: elismerni a teljesítményt, "be- és kitölteni a közösségi tereket". A cél szerinte: hideg fej, bátor szív, nemes lélek.



A volt köztársasági elnök idézte Ferenc pápát, aki szerint ökológiai megtérésre van szükség.



Helyzetelemzésében Áder János kitért arra, hogy 1950-ben két és fél milliárd ember élt a Földön, 2022 novemberében már nyolcmilliárd, azonban a vízfogyasztás kétszer, az energiafogyasztás pedig háromszor ilyen gyorsan nőtt, és az "energiamixben" még mindig 84 százalék a fosszilis energiahordozó.



Az utóbbi ezer évben voltak mini jégkorszakok, de az ipari forradalom óta folyamatosan emelkedik a hőmérséklet - folytatta, hozzáfűzve, az idősebbek még emlékeznek kemény telekre, a fiatalabbak már "csak mutatóban látnak havat", az idei február pedig - az elmúlt évtizedek átlagát tekintve - "egy erős március volt". A tendencia egyértelmű, az elkövetkezendő évtizedek legfontosabb szava az alkalmazkodás lesz - jelentette ki. Aggasztónak nevezte a klímaváltozás gyors ütemét.



Hozzátette, évente egy olaszországnyi területű erdő tűnik el a Földről.



A klímaváltozás másik hatása új, egzotikus fajok megjelenése hazánkban, mint az ázsiai tigrisszúnyog, az egyiptomi csípőszúnyog, a Hyalomma kullancs. Az invazív fajok további betegségek megjelenését is okozhatják, mint például a malária - figyelmeztetett Áder János.



A környezetvédelem térségbeli pozitív példájaként említette a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumot, amit "Európa Amazonasának" neveznek, valamint a tavaly már másodszorra megrendezett Fenntarthatósági Expót, amelyen magyar cégek kínáltak megoldásokat napjaink kihívásaira.



MTI