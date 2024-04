A KDNP számára fontos a teremtésvédelem

Latorcai Csaba a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Ültessünk, hogy élhessünk! elnevezésű országos programsorozata keretében őshonos magyar fafajtákat ültetett el a helyi óvoda és bölcsőde előtt Nyikos László (Fidesz-KDNP-Szeretem Polgárdit Egyesület) polgármesterrel.

2024. április 3. 15:52

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára (j) és Nyikos László polgármester (Fidesz-KDNP-Szeretem Polgárdit Egyesület) a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű faültetési akciójának polgárdi állomásán 2024. április 3-án. MTI/Vasvári Tamás

A kereszténydemokraták nemcsak beszélnek arról, hogy fontos a teremtett világ védelme, hanem tesznek is érte - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Fejér vármegyei Polgárdiban.

Az államtitkár kiemelte: fontos az Isten által teremtett és a természet adta környezet megőrzése, mert "ezt a világot nem magunknak, hanem gyermekeinknek és unokáinknak építjük, ezért felelősséggel tartozunk érte".



Magyarország "kereszténydemokrata talapzaton álló" kormánya mindent megtett és megtesz a természet és a környezet védelméért, ugyanakkor ez nem elég, a magánembereknek is felelősségük van ebben - tette hozzá.



Latorcai Csaba beszélt arról is, hogy a KDNP tizenkilenc vármegyében és a fővárosban megvalósuló faültetési programja keretében elültetett fák mindegyike őshonos a Kárpát-medencében, amit a hagyományőrzés miatt tartottak fontosnak, hiszen ezek is részei a magyarság 1100 éves történelmének Európa közepén.



Nyikos László két okból is szimbolikusnak nevezte a helyszínt: egyrészt a város új óvoda- és bölcsődekomplexuma a kormány és az önkormányzat közös finanszírozásában, csaknem egymilliárd forintból épült meg, másrészt azoknak a gyermekeknek ültetik a fákat, akiké a jelen és a jövő.

MTI