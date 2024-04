A Kereszténydemokata Internacionálé vezetői

Orbán Viktor, aki a CDI-IDC egyik alelnöke, beszámolt a testületnek az európai mezőgazdasági termelőket és az autógyártókat nehéz helyzetbe sodró brüsszeli döntésekről. Kiemelte, hogy romlik az európai versenyképesség, hiszen a Egyesült Államok és Kína is sokkal magasabb gazdasági növekedést produkál, mint az EU.

2024. április 12. 14:04

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke felszólal a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) pártszövetség vezetőségi ülésén Marrákesben 2024. április 12-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Az európai politikai helyzetet értékelte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken a marokkói Marrákesben a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) vezetőségi ülésén elhangzott felszólalásában, amelyben az európai "zöld átállás" valamint a gazdasági növekedés problémáit, a migráció és az ukrajnai háború témáját érintette - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor, aki a CDI-IDC egyik alelnöke, beszámolt a testületnek az európai mezőgazdasági termelőket és az autógyártókat nehéz helyzetbe sodró brüsszeli döntésekről. Kiemelte, hogy romlik az európai versenyképesség, hiszen a Egyesült Államok és Kína is sokkal magasabb gazdasági növekedést produkál, mint az EU.



A bevándorlás ügyében a néhány napja elfogadott migrációs paktumot bírálta, amellyel - a korábbi, egyhangúságot előíró döntések ellenére - Brüsszel most rákényszeríti migránsbarát politikáját a bevándorlást ellenző országokra. Magyarország és Lengyelország már bejelentette, hogy ezt a káros és veszélyes paktumot nem fogja végrehajtani - szögezte le Orbán Viktor.



Végül a háborúról azt mondta: az EU-ban 26 háborúpárti ország áll szemben a békepárti Magyarországgal. Mi továbbra is a tűzszünet és a béketárgyalások mellett vagyunk - mondta.



Felhívta a figyelmet a NATO politikájának változására is, a szövetség ugyanis eddig nem vállalt semmilyen szerepet az ukrajnai háborúban, az elmúlt héten azonban elkezdte fegyverszállítási és pénzügyi támogatási koordinációs szerepvállalásának előkészítését.



Magyarország ebből a tervezési folyamatból ki fog maradni - hangsúlyozta a miniszterelnök a CDI-IDC marrákesi ülésén.

MTI