Edzője vallott színt Milák Kristóf helyett

Öt arany- és egy ezüstéremmel zárta Milák Kristóf az országos úszóbajnokságot. Az olimpiai bajnok a sikerek után sem nyilatkozott a média képviselőinek, edzője azonban megtette ezt. Virth Balázs szerint a Duna Arénában a vártnál sokkal jobban teljesített a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója, de az állóképességi munkát el kell végezni a sikeres párizsi szerepléshez.

2024. április 15. 16:24

A közönség és a szakma nagy meglepetésére kiváló időeredményekkel öt arany- és egy ezüstéremmel zárt a múlt heti úszó országos bajnokságon Milák Kristóf. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó edzője az InfoRádióban elmondta, az úszásmentes időszakban Milák végig kondizott, erőfejlesztést végzett Zala György irányításával, amikor pedig megkezdte az uszodai edzéseket, ezzel párhuzamosan "tornázott" is.

"Az eredményeket tekintve látszott is: 50 méteren egyéni csúcs, 100-on egy-másfél másodperc az egyéni csúcstól, 200-on pedig 3-4 másodperc. Ez nagyjából visszaadja azt a képet, hogy ami munkát végzett az erőfejlesztés terén, azáltal a rövidebb számok mennek, amiben pedig kevesebb munka történt – állóképesség –, az a része még pótolandó. Ennek ellenére sokkal-sokkal jobban úszott, mintha ugyanezt bármely más úszóval próbáltuk volna ki ennyi kihagyás után. Ez így nekem is meglepő, de biztató is" – öntött tiszta vizet a pohárba Virth Balázs. Nem volt titok az elmúlt években, hogy Milák Kristóf sokkal inkább versenymenő, mint edzésben jó; erről sokat beszélt az edző az olimpiai bajnok korábbi trénerével, Selmeci Attilával, és arra jutottak, hogy Milák technikája sokat el tud takarni az edzéskihagyásból.

"De ahhoz, hogy a 200 pillangót háromszor elbírja egymás után, nyilvánvalóan több állóképességi edzés kell" – szögezte le. Az ob-n hat számban úszott, de például 50 gyorson olimpiai szintidőt repesztett, vagyis jobb volt, mint a három évvel ezelőtti tokiói olimpia döntős úszói közül a nyolcadik helyezett. Ennek ellenére azt most még Virth Balázs sem tudja megmondani, mely számokat vállalhatja Párizsban Milák Kristóf. Ez az Eb-n és néhány közbeeső verseny eredményein, a formafelépítésen és Milák Kristóf döntésén is múlik. A Virth-csoport belső hangulatával kapcsolatban az edző elmondta, hogy "ez a sportág annyira speciális felkészülést igényel, hogy ez nem mindenkinél fér bele", nem ajánlja senkinek, hogy ennyit kihagyjon a medencés munkából, de az sem véletlen szerinte, hogy ennyien zseninek tartják Milák Kristófot, a csapattársak pedig kedvelik őt, a tenerifei edzőtáborban a közös munkát kifejezetten izgatottan várták vele.

