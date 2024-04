Agymosással (is) tették tönkre Európát

Nyugaton ma a szuverenitás és a nemzeti elkötelezettség felszámolása zajlik, a balliberális média és a világháló pedig teljes erővel végzi azt a politikai nevelést, amelyet nyugodtan nevezhetünk agymosásnak – leplezi le a szélsőséges propagandagépezetet Bánó Attila.

2024. április 25. 21:49

Bakondi György szembeötlőnek nevezte azt, hogy 2015 óta minden évben több, mint egymillió menekültkérelmet nyújtanak be az európai hatóságoknál. Az, hogy hányan lehetnek olyanok, akik nem keresték meg a hatóságokat, nem adtak be kérelmet, nem tudja senki, de "csodálatos módon" az évenkénti egymillió migráns behozatala pontosan ugyanannyi, mint amennyit a 2015-ben meghirdetett Soros-terv tartalmazott. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket Molnár Pál, a Gondola főszerkesztője.

– Szerkesztő úr, noha a közvetlen pénzátutalásokról egyelőre nincs adat, ám maguk a folyamatok harsányan kifejezik, hogy korrumpált rejtett struktúra irányítja a migránsinváziót. Testületekben leadott szavazatok alapján azonosítani is lehet a titkos szerveződés egy részét. Mi lehet az oka a társadalmak bénultságának?

– Az illegális migrációval kapcsolatos nehézségek főként Európát és az Egyesült Államokat sújtják, de bennünket nyilván a saját kontinensünk érdekel elsősorban. Az európai társadalmaknak a menekültválság vonatkozásában tapasztalható bénultsága összefügg azzal az álhumanista közfelfogással, amelyet főként a nyugati, baloldali, privilegizált helyzetben lévő média tevékenysége révén sikerült az agyakba plántálni. A társadalmak gondolkodásának manipulálása nagyon fontos az őrült tervek elfogadtatása szempontjából, nehogy az emberek megérezzék a veszélyt és működésbe lépjen a közösségek természetes védekező ösztöne.

Európa illegális migránsokkal való elárasztásának eszement ötletét többnyire a multi milliárdos spekulánshoz, Soros Györgyhöz kötjük, aki Schwartz György néven született Budapesten, s önmagát valamiféle istennek képzeli. Ő annak idején nem csak azt találta ki, hogy országainknak egymillió migránst kell befogadnia évenként, hanem azt is kiszámolta, hogy az uniónak migránsonként 15 ezer eurót kellene elkülönítenie szállásra, egészségügyi ellátásra és képzésre. Az összeg azóta emelkedett, hiszen az unió már a kvóta alapján be nem fogadott menekültek után 20 ezer euróra büntetné az érintett országokat.

Megjegyzem, hogy nem Soros György találta fel a spanyolviaszt, mivel akadt néhány szellemi elődje. Herbert George Wells, a rendkívül sokoldalú és termékeny angol író (1866-1946) például úgy vélte, hogy a világ minden országában ugyanaz a feladat vár az „igaz és jóakaratú” emberekre. Nevezetesen az, hogy valamilyen közös felfogást kialakítva képessé váljanak a „kellő világigazgatás” megteremtésére.

A világtörténet alapvonalai című, magyarul először 1925-ben megjelent művében a Népszövetségről, a versailles-i békerendszer „eredményeinek” megtartása érdekében 1920-ban létrehozott nemzetközi szervezetről (hivatalosan Nemzetek Szövetsége) többek között ezt írta:

Vajon a Népszövetség „képes lesz-e olyasmivé növekedni, […] hogy az emberek készek legyenek szívvel-lélekkel dolgozni, s ha kell harcolni is érte, mint ahogy idáig készen voltak arra, hogy saját hazájukért és népükért harcoljanak? Egyelőre kevés okunk van arra, hogy a Népszövetségért így lelkesedjünk. A Népszövetség még azt sem tanulta meg idáig, hogyan kell közrendű emberekhez szólnia. Hivatalos helyiségekbe költözött és aránylag igen kevés ember van a világon, aki megérti vagy törődik vele, hogy ez épületekben ugyan mi is történik. […] Lehetséges, hogy a Népszövetség nem egyéb, mint az unió első tervezete”.

A Népszövetség negyed százados fennállás után kimúlt, helyére az ENSZ lépett. Wells megállapítása, miszerint a szövetség az unió első tervezete, elkeserítő telitalálat, amennyiben nem az ENSZ-re, hanem az Európai Unióra gondolunk. Az EU ugyanis mára − száz év elteltével −, a tökéletlen Népszövetség „tökéletes” változata lett. Wells szerint nem a népek puszta szövetségére, hanem „emberek világszövetségére” van szükség. Ez a gondolat is tőle származik: „A világ elpusztul, ha a szuverenitás el nem tűnik és a nemzetiség háttérbe nem szorul. […] A jelenkor emberiségének legnagyobb feladata a politikai nevelés.”

Nos, Nyugaton ma a szuverenitás és a nemzeti elkötelezettség felszámolása zajlik, a balliberális média és a világháló pedig teljes erővel végzi azt a politikai nevelést, amelyet nyugodtan nevezhetünk agymosásnak. Az Európára kényszerített migráció végső célja a nemzeti társadalmak fellazítása, majd megszüntetése annak érdekében, hogy a Soros félék által elképzelt egyközpontú világállamot egyszer a hozzá hasonló, „mindenható” figurák irányíthassák.

Sajnos oda kell figyelnünk, hogy milliárdos „honfitársunk” miben mesterkedik, mert az EU korrupt vezetése láthatóan a kezéből eszik, és igyekszik minél többet megvalósítani az ötleteiből.

– Az uniós házelnökök palmai konferenciája elfogadta és lábjegyzetben tüntette fel, hogy Magyarország néhány pontban kifogással élt a végleges szöveggel kapcsolatban. Kinyilvánította, hogy az illegális migrációt támogató embercsempészet bűncselekmény, így ennek elkövetését a büntetőjog eszközeivel szükséges kezelni. Hatalmas fizetésű európai politikusok bambán elfogadtak olyan 46 pontos nyilatkozatot, amely nem szól semmiről. Magyar résztvevő kellett ahhoz, hogy legalább lábjegyzetben kerüljön be az anyagba érdemi tartalom. Miért mutatja ez, hogy az európai úgynevezett demokrácia öngyilkos folyamatba vezeti a kontinenst?

– A jelenség tökéletesen ábrázolja, hogy a Soros-terv miként befolyásolja az illegális migrációval kapcsolatos európai gondolkodást. A szóban forgó lábjegyzetet ki se kell söpörni a konferencia nyilatkozatából, elég az is, ha ezután elsiklanak fölötte. A lényeg az, hogy a migráció „kezelése” továbbra is megfeleljen a végső célnak. A palmai konferenciával egy időben az amerikai külügyminisztérium demokráciai, emberi jogi és munkajogi hivatala is kiadta „demokráciajelentését”, amely Magyarországgal is foglalkozott. Ebben támadják a szuverenitásvédelmi törvényünket, miközben hallgatnak arról, hogy az Action for Democracy vezetése bevallotta: Soros György dollármilliókat adott a magyar baloldalnak. Ezt nyilván azért nem említik, mert az USA törvényei tiltják a hasonló akciókat. Megemlítik viszont, méghozzá a Soros által támogatott Transparency International Magyarországra hivatkozva, hogy a magyar kormányzat korrupt.

És persze az illegális migrációval kapcsolatos kritika sem maradhatott ki a jelentésből. Eszerint nem a migránsok lépnek fel erőszakosan, hanem velük szemben a magyar hatóságok. Ehhez már nem szükséges kommentár. Amikor arról beszélünk, hogy az európai „demokrácia” öngyilkos folyamatba vezeti a kontinenst, akkor hozzátehetjük: ehhez a Biden kormányzat is nagy segítséget nyújt.



– Lebukott és őrizetbe került EU-politikusok kiszabadultak és élik luxuséletüket, az ellenük indított hatósági eljárás lefagyott. Egyértelművé vált, hogy a földrészen van egy korrupt központ, amely bűnpártolással is segíti az alvilágot. Létrehozható-e és hogyan olyan szervezet, amely az uniós adófizetők nélkül is képes ellensúlyozni a maffia ártó tevékenységét?

Bánó Attila – archív

– Egy ilyen szervezetet létre lehetne hozni, ha a nyugati térfél politikai vezetésén belül felülkerekedne a józanság. Ez a jellemtelen társaság jelenleg minden erejével segíti Ukrajnát, Európa legkorruptabb országát, teljes mellszélességgel erőlteti a háború kiterjesztését, miközben az emberi jogok jelentőségéről papol. Akkor látnék esélyt az unió egészséges fejlődésére, ha a nemzetpárti, konzervatív-keresztény tábor megerősödne és a normalitás útjára terelné a tagországokat. Ezt várjuk, ebben reménykedünk, mert már elegünk van abból, hogy dúsgazdag futóbolondok irányítják a fél világot.

Molnár Pál

