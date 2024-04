Szuverenista világrendet kell megalapoznunk

Most még ők vannak hatalmon, veszélyes ellenfelek, nincsenek erkölcsi aggályaik - utalt Orbán Viktor a liberális szélsőségre. Hatalmon vannak és nem hezitálnak használni az eszközeiket, ha kell, az állami szerveket is bevetik - mondta, hozzátéve: régen a kommunisták, most a progresszívek azok, akik öt lépésben jutnak el oda, hogy az állami szerveket az elnyomás eszközévé tegyék.

2024. április 25. 18:51

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison 2024. április 25-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Az idén lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicstelen korszakát, a progresszív-liberális hegemóniára épülő világrendet, hogy a helyébe szuverenista világrendet állítsunk - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a CPAC Hungary konferencia nyitónapján.

Az Alapjogokért Központ által rendezett fórumon a kormányfő úgy értékelt: a progresszív-liberális hegemóniára épülő világrend elbukott, mert háborúkat, káoszt és békétlenséget, összeomló gazdaságot és zűrzavart hozott a világra. Hívei azt hirdették, hogy feladatuk nem az emberek képviselete, hanem saját eszméik megvalósítása - mondta, hozzátéve: a világot demokráciákra és autokráciákra osztották, és azt állították, az ő szerepük az autokráciák elleni keresztes háború.



Ez a világrend - folytatta - olyan vezetőket termelt ki, akik alkalmatlanok a feladatra, hibát hibára halmoznak, és végül a saját vesztükbe rohannak.



A liberális vezetőket úgy jellemezte: szerintük kell egy ideológiai kontroll, ami alá mindenkinek be kell rendeződnie, ekkor eljön a béke a világban. "Amikor hallgatom őket, arra gondolok, hogy ezeknél a kétbalkezes vezetőknél még egy szépségversenyen is többet tudnak a világbékéről" - jegyezte meg.



Kijelentette: itt a vissza nem térő alkalom, hogy a lehanyatló progresszív-liberális világszellem helyébe egy másik világszellemet, egy szuverenista világrendet állítsanak. Ebben a világrendben nincs globális ideológia, amihez mindenkinek igazodnia kell, mert a nemzeti érdek határozza meg az államok mozgását, és minden független nemzet a saját nemzeti érdeke alapján jár el - fejtette ki.



A szuverenista világrendben a valódi szuverén a nép - folytatta -, többé nem mindenfajta NGO-k, nagyvállalatok, médiaközpontok, "gyanús szakértők és szélfújta akadémikusok" mondják meg, mi a helyes, hanem a nép által megválasztott képviselők és politikusok.



A szuverenista világszellem a Soros-féle nyitott társadalom helyére inkább a védett társadalmat állítja, ahol az állam védi a polgárait, ahol nem a migrációt szervezik, hanem megvédik a határokat, ahol a családalapítás érték, és a családokat mint a nemzet fontos intézményét védik - fogalmazott, hozzáfűzve: a szuverenista világban a világgazdaság ideológiamentesen, a kölcsönös előnyök mentén szerveződik.



A közelgő választásra emlékeztetve hangsúlyozta: a régi világ hívei még ott ülnek Brüsszelben és Washingtonban is. "Mi az idén arra vállalkozunk, hogy elkergessük őket onnan. Jöjjön el végre a szuverenisták kora, térjünk vissza arra a békés és biztonságos pályára, ami naggyá tette a Nyugatot! Make America Great Again, Make Europe Great Again, hajrá, Donald Trump, hajrá, európai szuverenisták!" - hangoztatta.



Orbán Viktor arról is beszélt: Magyarországnak ma híre van a nemzetközi politikában, ami szokatlan, hiszen egy tízmilliós országról van szó, amely szerény hadsereggel és középerős GDP-vel rendelkezik.



Kifejtette: leginkább talán az vált ki érdeklődést, hogy miközben "egész Európát elöntötte egy progresszív-liberális óceán", itt "csodák csodájára megmaradt egy konzervatív sziget, egy island of difference, amely dacol a liberális dagállyal, a brüsszeli égzengéssel és a washingtoni hurrikánnal". "Sőt nemcsak dacol, hanem túlél, sőt boldogul, sőt sikeres, sőt győz, és újra és újra győz" - tette hozzá.



Kiemelte: a CPAC budapesti rendezvénye egy olyan konzervatív konferencia Európában, amit nem akarnak betiltani, amelynek a szervezőit nem fenyegetik meg, és amelyre nem hívják rá a rendőrséget, mint ahogyan a múlt héten történt Brüsszelben.



Magyarországon másképpen mennek a dolgok, minden híresztelés ellenére itt jogállam van, mindenki olyan konferenciát rendez, amilyet szeretne, azt a helyet bérli ki, amelyiket akarja, azt mond, amit akar - jelentette ki Orbán Viktor, azt is megjegyezve, hogy a belga miniszterelnökkel szemben, ő, ha akarná, se tudná megüzenni egy magyar bíróságnak, hogy mi a helyes döntés. "Sőt, ha üzennék is, dafke az ellenkezőjét döntenék (...), a magyarok nem szeretik, ha mások beleszólnak a dolgaikba" - fogalmazott.



Kijelentette: a 2024-es év nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve, választások lesznek szerte a világban, amiket meg kell nyerni. Ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. Változik a világ rendje, és "nekünk a változások közepette kell győzelemre vinni az ügyünket" - hangsúlyozta.



Azt mondta: a progresszív liberálisok érzik a veszélyt, a korszak leváltása az ő leváltásukat is jelenti, a progresszív világszellem végét. Ezért mindenre elszántak, nem riadnak vissza semmitől, és most még ők vannak hatalmon, veszélyes ellenfelek, nincsenek erkölcsi aggályaik - fűzte hozzá.



Hatalmon vannak és nem hezitálnak használni az eszközeiket, ha kell, az állami szerveket is bevetik - mondta, hozzátéve: régen a kommunisták, most a progresszívek azok, akik öt lépésben jutnak el oda, hogy az állami szerveket az elnyomás eszközévé tegyék.



Az első lépés, hogy átfogalmazzák, mi a normális, hogy az homlokegyenest az ellenkezőjét jelentse: a háború béke, a migráció erőforrás - mondta, jelezve: ezután a "kifordított normalitást" állami eszközökkel kezdik terjeszteni, majd biztonsági kockázatként azonosítják a "veszélyes nézeteket" vallókat, rájuk uszítják a liberális sajtót és az aktivistákat, az ötödik lépésben pedig az állami szervek is akcióba lendülnek.



Kijelentette: ezt csinálják Magyarországgal Brüsszelben, a konzervatívokkal a liberális európai fővárosokban és az Egyesült Államokban is, ahol bírósági ítéletekkel akarják Donald Trumpot "lehúzni a szavazólapról".

Orbán Viktor a CPAC kiemelt résztvevőit fogadta

Csütörtök este a Karmelita kolostorban tartott ünnepi fogadást Orbán Viktor miniszterelnök a kétnapos budapesti CPAC konferencián részt vevő mintegy nyolcvan kiemelt külföldi vendég tiszteletére - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnököt (j) a Karmelita kolostorban 2024. április 25-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a nap folyamán a konferencia előadói közül többekkel külön is tárgyalt, így Janez Jan±a korábbi szlovén miniszterelnökkel, majd Tony Abbott volt ausztrál kormányfővel, akivel elsősorban a világszerte tapasztalható migrációs válsághelyzetről egyeztetett.

MTI