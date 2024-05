Kirill pátriárka a „testvérháború" megállítását kéri az Úrtól

Kirill reményét fejezte ki, hogy az Úr megállítja az Oroszország és Ukrajna közötti "testvérháborút", és hogy a jelenlegi nehéz megpróbáltatások által tovább erősödik az emberek hite és Istenbe vetett reménye.

2024. május 5. 11:05

Az ortodox főpap – tass/Valerij Sarifulin

Méltatta az ortodox egyház és más keresztény felekezetek társadalmi szerepét Vlagyimir Putyin orosz elnök az ortodox húsvét alkalmából vasárnap a Kreml honlapján közzétett üdvözlőtáviratában.

"Fontos kiemelni az orosz ortodox egyház és más keresztény felekezetek kreatív és gyümölcsöző munkáját, amelynek célja gazdag történelmi, kulturális és szellemi örökségünk megőrzése, a család intézményének megerősítése, a fiatalok nevelése, valamint az olyan maradandó értékek és erkölcsi irányelvek megerősítése a társadalomban, mint a felebaráti szeretet, az irgalom és az együttérzés. A lelkipásztorok mindig is együtt voltak az emberekkel. És ma, a súlyos kihívások közepette a keresztény vallási szervezetek hatékony, önzetlen segítséget nyújtanak azoknak, akiknek támogatásra és odafigyelésre van szükségük" - állt az államfői az üdvözletben.



"Ma külön imádkozunk orosz országunkért, amely nehéz, talán bizonyos értelemben sorsdöntő megpróbáltatásokon megy keresztül. Kérjük az Urat, hogy védje meg országunk szent határait" - mondta Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája a Megváltó Krisztus székesegyházban megtartott húsvét éjszakai liturgia utáni prédikációjában.



A pátriárka azt is hangoztatta, hogy ma a híveknek imádkozniuk kell "a hatóságokért és a hadseregért" is, valamint azokért, akik ma, a sokak számára békés időszakban "nemcsak az egészségüket, hanem az életüket is elveszítik a haza védelmében".



Kirill reményét fejezte ki, hogy az Úr megállítja az Oroszország és Ukrajna közötti "testvérháborút", és hogy a jelenlegi nehéz megpróbáltatások által tovább erősödik az emberek hite és Istenbe vetett reménye.

Az elnök – tass/Pavel Benyakov



Az éjjeli liturgián az államfő is jelen volt, Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester társaságában.



MTI