A szív és a munka is hiányzik a mostani városvezetőségből

Szentkirályi Alexandra szerint Gyurcsány Ferencnek van főpolgármestere és nem a budapestieknek. Szerinte a Városházán összeállt a harmadik Gyurcsány-kormány és nem lepődne meg, ha kiderülne, hogy Gyurcsány takarítónője és fodrásza is kapott volna egy-egy sportállást.

2024. május 10. 10:41

Ha Karácsony Gergelynek le kellene érettségiznie városvezetésből, akkor elégtelen bizonyítványt kapna, csakis dumából és mellébeszélésből kapna jeles osztályzatot - mondta a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje az Origónak adott interjújában.

Szentkirályi Alexandra közölte: többre tartja a cselekvést, mint az üres ígéreteket, és úgy gondolja, hogy veszekedésből még soha nem épült semmi.



Nagytakarítással kezdene a Városházán, és kirakná Gyurcsány embereit. Arról is beszélt, miért jár Karácsonynak életműdíj.



Leszögezte: célja az, hogy rendet tegyen, felszámolja a hatalmas dugókat és koszt, és megoldja a hajléktalan-kérdést - ehhez kéri a budapestiek támogatását.



A főpolgármester-jelölt elmondta: azt gondolnánk, hogy a főpolgármester legalább a kampányban úgy csinál, mintha a budapestiekért dolgozna. Ehelyett kirándul és kampányol Gyurcsányékkal, a napokban épp Salgótarjánban és Tatabányán.



"Kezdem azt hinni, hogy a beígért pesti fonódó helyett fonódtak így össze" - mondta.



A politikus közölte, hogy a fővárosiaknak azt érdemes számításba venni, hogy ki az, aki képes elvégezni a munkát, aki dolgozni akar. Karácsony Gergely nem ilyen ember.



"Szerintem, ha le kell csavarni egy befőttesüveg tetejét, akkor is inkább szól a feleségének" - tette hozzá Szentkirályi Alexandra.



Szerinte az számít, hogy ki, milyen hozzáállással fog neki dolgoknak, és akar-e dolgozni. "Látjuk, hogy a főpolgármester férfi létére kislányokat megszégyenítő módon tud nyafogni" - fejtette ki.



Ha siránkozásért járna az elismerés, ő már életműdíjas lenne - zárta gondolatait a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.

