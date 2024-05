Rögeszme szolgálatában az EU-gépezet

Európának minden szempontból békére van szüksége, a jobboldalnak pedig meg kell erősödnie, ezért fontos, hogy minél többen menjenek el szavazni június 9-én, és a magyar érdekeket, a szuverenitás védelmét, de egyúttal az erős és versenyképes Európát képviselő pártok listáira adják le a voksukat itthon, és szerte a többi tagállamban is.

2024. május 10. 17:41

mti

Az EU egész gépezetét egy politikai ideológia szolgálatába állították - írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán pénteken.

Zsigmond Barna Pál úgy fogalmazott: "Brüsszelnek útjában állunk", mert Magyarország nem háborúpárti, nem bevándorláspárti és nem genderpárti. A legfájóbb nyomásgyakorlás ezek közül - tette hozzá - az uniós források visszatartása, de a baloldalról induló nyomásgyakorlásnak volt része az is, hogy sok képviselő megkérdőjelezte Magyarország alkalmasságát az EU-elnökséggel kapcsolatban.



Felhívta a figyelmet arra: nagyon sok elítélő határozat született annak érdekében, hogy "valamilyen úton-módon elvegyék tőlünk a soros elnökséget".



Ugyanakkor a "felkészülésünk alatt egyértelműen be tudtuk bizonyítani úgy a bizottságban, mint a tanácsban, hogy a rágalmak alaptalanok", Magyarország minden szempontból felkészült arra, hogy a következő fél évben "elvezesse az unió hajóját" - hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál.



Hozzátette: a napokban maga Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is kijelentette: megnyugvással látja, hogy a magyarok felkészültek. Ez sem meglepő egyébként - állapította meg az államtitkár -, hiszen az Orbán-kormány 2011-ben már volt ilyen pozícióban, tehát van közvetlen tapasztalat.



Kitért arra is: a magyar elnökség programja egy korábban már elfogadott koncepcióba illik, emlékeztetve, az unióban az a szokás, hogy másfél éves ciklusokban három ország egyenként fél évig elnököl, és a ciklus elején készítenek egy "trióprogramot". Ez történt most is a belgákkal és a spanyolokkal közösen. A részletes magyar elnökségi programot pedig a választások után, de még július 1-je előtt mutatják be - közölte az államtitkár.



A tanács vezetését izgalmas időszakban veszi át Magyarország: a választások után az intézményi átmenet időszaka jön, és nem tudni, mikor áll fel az új bizottság. Magyarországnak sok teendője lesz, hiszen a világ mindeközben nem áll meg. Európában háború folyik és súlyos válság uralkodik. A soros elnöknek tehát nem csak reprezentatív feladatai vannak, de képesnek kell lennie arra is, különösen egy ilyen átmeneti időszakban, hogy a legváratlanabb helyzetekre reagáljon, illetve reagáltassa az uniót - fejtette ki.



Azt írta: Európának minden szempontból békére van szüksége, a jobboldalnak pedig meg kell erősödnie, ezért fontos, hogy minél többen menjenek el szavazni június 9-én, és a magyar érdekeket, a szuverenitás védelmét, de egyúttal az erős és versenyképes Európát képviselő pártok listáira adják le a voksukat itthon, és szerte a többi tagállamban is.



"Békepárti képviselőket kell küldenünk az Európai Parlamentbe, és itt Magyarországon csak a Fidesz békepárti, a baloldalt külföldről megvették kilóra, ők a háborúpártiak alázatos szolgái" - hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál.

MTI