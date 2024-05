Futballistáinknak a magyar bajnokság ugródeszka legyen

2024. május 22. 14:00

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a MOL "A szurkoló benned van" elnevezésű kampányának sajtótájékoztatóján a MOL Campusban 2024. május 17-én. A kampányt azzal a céllal indították, hogy erősítsék az összetartozás élményét, illetve segítsék a hazai szurkolói közösség ráhangolódását a kontinensviadalra. MTI/Bruzák Noémi

A bajnokság intenzitásának növeléséhez fontos lenne, hogy legalább három-négy csapat képes legyen fölvenni a versenyt a Ferencvárossal - jelentette ki Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A szövetség RangAdó-díjátadóján - melyen az elmúlt szezon legjobbjait díjazták - az M4 Sportnak úgy nyilatkozott az olasz szakember, hogy jó lenne, ha az Újpest meg tudná szorongatni a Ferencvárost, a Honvéd mihamarabb visszatérne az élvonalba, a Debrecen pedig, amely hosszú ideig meghatározó szereplője volt az NB I-nek, újra megerősödne. Rossi szerint ez jót tenne a bajnokságnak és könnyítené a szövetségi kapitány dolgát is, nemcsak az övét, hanem a későbbiekét is.



A bajnokság színvonalát illetően úgy fogalmazott, hogy "általánosságban véve, néhány évvel ez előtthöz képest" az NB I előrelépett, mert "az UEFA-rangsorban a 24-25. helyen" van, de ez nemcsak a fejlődés eredménye, hanem annak is köszönhető, hogy "sok más bajnokságnak, főleg a szomszédos országokban, csökkent a színvonala".

"A külföldiek terén viszont nincs meg a néhány évvel ezelőtti színvonal: emlékszem például Lanzafaméra, Lazovicra, Leandróra, de volt sok más játékos is, akinek a tudása meghaladta azt, amit most látunk a légiósoktól" - vélekedett.

Rossi szerint akadnak jó vezetőedzők Magyarországon - a téma kapcsán a kapitány kiemelte például az év edzőjének választott Bognár Györgyöt, aki a Pakssal rendre erőn felül teljesít.

A kapitány figyelmeztette a magyar tehetségeket, nem szabad megelégedniük azzal, hogy az élvonalban szerepelnek és ott teljesítenek jól.

"Fontos, hogy a fiatal magyarok megértsék, nekik a magyar bajnokság nem cél, hanem ugródeszka kell hogy legyen. Ezt a válogatottban megértették néhányan, akik ott vannak velem, de a többieknek is ezt kellene megérteniük." - közölte.

A szövetségi kapitány beszélt a közelgő Európa-bajnokságról is, mint mondta, fontos lesz, hogy már a kezdetektől felkészüljenek a részletekre, összességében pedig bizakodó.

"Nem azért, mert azt gondolom, olyan csapatom van, amely bármire képes, hanem azért, mert tudom, számíthatok a srácokra, akik motiváltan érkeznek, hogy a legjobbjukat adják, és tudom, hogy olyan csapatom van, ami csapat, és azon belül vannak jó adottságú játékosok is." - fogalmazott.

Hozzátette, nem lehet túl magasra helyezni a lécet, mert a végén túl nagy nyomás alá helyezik a futballistákat, amit nehéz lenne elviselni.

"Arra fogunk törekedni, hogy mindent kezeljünk. Tudjuk, hogy a szurkolóink lelkesek és álmodnak az Eb-vel kapcsolatban sokszor is, nekünk viszont két lábbal a földön kell járnunk." - hangsúlyozta.



